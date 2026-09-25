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Engelli çocuğunu da bırakıp gitmişti! Müge Anlı'da Tayibe İzmit gelişmesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sakarya'da yaşayan, biri zihinsel engelli 4 çocuk annesi Tayibe İzmit, "Fatura ödemeye çıkıyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Eşi Fahri İzmit ve oğlu Mehmet, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurarak yaşadıklarını anlattı. Fahri İzmit, TikTok'un ardından aile hayatlarının altüst olduğunu öne sürerken, beklenen telefon ise dünkü yayının ardından geldi.

Engelli çocuğunu da bırakıp gitmişti! Müge Anlı'da Tayibe İzmit gelişmesi 1

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, Sakarya'da yaşanan bir kayıp vakasını gündeme taşıdı. 38 yaşındaki dört çocuk annesi Tayibe İzmit, 8 Eylül'de fatura ödemek için evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Tayibe'yi bulmak için oğlu Mehmet ve eşi Fahri İzmit, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Engelli çocuğunu da bırakıp gitmişti! Müge Anlı'da Tayibe İzmit gelişmesi 2

BİRİ ENGELLİ, 4 ÇOCUĞUNU BIRAKIP GİTTİ

Mehmet, annesinin kaybolduğu gün babasından fatura ödemek için 400 lira aldığını ve ardından eve dönmediğini anlattı. 12 yaşındaki özel gereksinimli kardeşinin de annesini sık sık sorduğunu belirten Mehmet, yaşadıkları üzüntüyü, "Kardeşlerim evde anne diye ağlıyor ama ben bulup getiremiyorum." sözleriyle ifade etti.

Engelli çocuğunu da bırakıp gitmişti! Müge Anlı'da Tayibe İzmit gelişmesi 3

22 YILLIK EŞİ İÇİN YAPTIĞI FEDAKARLIKLAR

Fahri İzmit, 22 yıllık evlilikleri boyunca eşinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önünde tuttuğunu belirterek yaptığı fedakârlıklardan söz etti.

Fahri İzmit, kendi dişlerinin olmadığını ancak eşinin diş tedavisi için 100 bin lira harcadığını belirtti. Eşine verdiği önemi anlatan İzmit, "Ben eşime değer verdiğim için kendime değer vermedim. Ağzımda diş yok ama eşimin dişleri için 100 bin lira verdim." dedi.

Engelli çocuğunu da bırakıp gitmişti! Müge Anlı'da Tayibe İzmit gelişmesi 4

"TİKTOK HAYATIMIZA GİRDİ, HER ŞEY YIKILDI"

Fahri İzmit, eşinin son dönemde TikTok kullanmaya başlamasının ardından aile içerisinde sorunların arttığını iddia etti:

"Ben eşime 22 yılımı verdim, ona 'kadınım, aşkım, bebeğim' derdim. Ancak TikTok hayatımıza bir girdi, her şey yıkıldı. Oradaki hayatlara özendi, kandırıldı."

Tayibe İzmit'in daha önce de üç kez evden ayrıldığı belirtilirken, Fahri İzmit buna rağmen eşine canlı yayında seslenerek, "Tayibe, aşkım, bize nerede olduğunu söyle." dedi.

Engelli çocuğunu da bırakıp gitmişti! Müge Anlı'da Tayibe İzmit gelişmesi 5

YAYININ ARDINDAN TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Daha önce Kıbrıs'ta olduğunu söylediği belirtilen Tayibe İzmit, programın ardından eşi Fahri İzmit ile telefonda görüştü. Tayibe İzmit, kadın sığınma evinde olduğunu ve boşanmak istediğini söyledi. Görüşmenin ardından telefonu eşinin yüzüne kapattı.

Engelli çocuğunu da bırakıp gitmişti! Müge Anlı'da Tayibe İzmit gelişmesi 6

BABASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Fahri İzmit'in eşinden söz ederken "aşkım" şeklinde hitap etmesi ise oğlu Mehmet'in tepkisine neden oldu. Mehmet, babasının annesi için arsalarını sattığını belirterek, "Sana neler yaptı, boşanacaksın." sözleriyle babasına tepki gösterdi.

Engelli çocuğunu da bırakıp gitmişti! Müge Anlı'da Tayibe İzmit gelişmesi 7

Mehmet, annesinin eve dönmesini istemediğini de ifade etti. Genç adam, önceliğinin annesinin nerede olduğunu ve hayatta olup olmadığını öğrenmek olduğunu söyledi.

Tayibe İzmit'in nerede olduğu ise belirsizliğini koruyor.

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