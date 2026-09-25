ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, Sakarya'da yaşanan bir kayıp vakasını gündeme taşıdı. 38 yaşındaki dört çocuk annesi Tayibe İzmit, 8 Eylül'de fatura ödemek için evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Tayibe'yi bulmak için oğlu Mehmet ve eşi Fahri İzmit, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Mehmet, annesinin kaybolduğu gün babasından fatura ödemek için 400 lira aldığını ve ardından eve dönmediğini anlattı. 12 yaşındaki özel gereksinimli kardeşinin de annesini sık sık sorduğunu belirten Mehmet, yaşadıkları üzüntüyü, "Kardeşlerim evde anne diye ağlıyor ama ben bulup getiremiyorum." sözleriyle ifade etti.

Fahri İzmit, kendi dişlerinin olmadığını ancak eşinin diş tedavisi için 100 bin lira harcadığını belirtti. Eşine verdiği önemi anlatan İzmit, "Ben eşime değer verdiğim için kendime değer vermedim. Ağzımda diş yok ama eşimin dişleri için 100 bin lira verdim." dedi.

Fahri İzmit, 22 yıllık evlilikleri boyunca eşinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önünde tuttuğunu belirterek yaptığı fedakârlıklardan söz etti.

"TİKTOK HAYATIMIZA GİRDİ, HER ŞEY YIKILDI"

Fahri İzmit, eşinin son dönemde TikTok kullanmaya başlamasının ardından aile içerisinde sorunların arttığını iddia etti:

"Ben eşime 22 yılımı verdim, ona 'kadınım, aşkım, bebeğim' derdim. Ancak TikTok hayatımıza bir girdi, her şey yıkıldı. Oradaki hayatlara özendi, kandırıldı."

Tayibe İzmit'in daha önce de üç kez evden ayrıldığı belirtilirken, Fahri İzmit buna rağmen eşine canlı yayında seslenerek, "Tayibe, aşkım, bize nerede olduğunu söyle." dedi.