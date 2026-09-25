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“Yerli Adriana Lima” Fatmagül Lafçı gözaltında! Eşinin hamlesi dikkat çekti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasının 3. dalga operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Survivor yarışmasıyla ve "yerli Adriana Lima" olarak tanınan Fatmagül Lafçı da yer aldı. Lafçı'nın eşi Kerem Lafçı'nın, operasyondan bir gün önceki hamlesi de dikkatlerden kaçmadı.

“Yerli Adriana Lima” Fatmagül Lafçı gözaltında! Eşinin hamlesi dikkat çekti 1

Başsavcılık tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi.

Fon soruşturmasında yeni dalga! FON SORUŞTURMASINDA YENİ DALGA!

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi.

“Yerli Adriana Lima” Fatmagül Lafçı gözaltında! Eşinin hamlesi dikkat çekti 2

SURVIVOR YARIŞMACISI DA GÖZALTINDA
Fon soruşturmasının üçüncü dalgasında gözaltına alınan isimlerden biri, Survivor'dan tanınan ve 'yerli Adriana Lima' lakabıyla bilinen Fatmagül Fakı Lafçı oldu.

“Yerli Adriana Lima” Fatmagül Lafçı gözaltında! Eşinin hamlesi dikkat çekti 3

6 GÖZALTI 1 FİRARİ
Operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.

KİMLER GÖZALTINDA?
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Fatmagül Lafçı, Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü Engin Geylan, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi Niyazi Derindağ, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Uzmanı Hacı Bayram Adıyaman, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf. Firari şüpheli ise Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce.

“Yerli Adriana Lima” Fatmagül Lafçı gözaltında! Eşinin hamlesi dikkat çekti 4

EŞİNİN HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ
Fatmagül Lafçı'nın eşi Kerem Lafçı'nın, operasyondan bir gün önce KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'deki hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği belirtildi. 24 Eylül tarihli Ticaret Sicili kayıtlarına göre Kerem Lafçı'nın yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği de sona erdi.

“Yerli Adriana Lima” Fatmagül Lafçı gözaltında! Eşinin hamlesi dikkat çekti 5

FATMAGÜL LAFÇI KİMDİR?
Fatmagül Lafçı, kamuoyunda daha önce Fatmagül Fakı adıyla tanınan televizyon sunucusu, oyuncu ve eski Survivor yarışmacısıdır. 3 Şubat 1990 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Lafçı, çocukluk ve gençlik yıllarını Hatay'da geçirdi.

Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden 2010 yılında mezun olan Fatmagül Lafçı, televizyon dünyasına geçmeden önce bir dönem hosteslik yaptı.

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