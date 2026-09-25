“Yerli Adriana Lima” Fatmagül Lafçı gözaltında! Eşinin hamlesi dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasının 3. dalga operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Survivor yarışmasıyla ve "yerli Adriana Lima" olarak tanınan Fatmagül Lafçı da yer aldı. Lafçı'nın eşi Kerem Lafçı'nın, operasyondan bir gün önceki hamlesi de dikkatlerden kaçmadı.

Başsavcılık tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. FON SORUŞTURMASINDA YENİ DALGA! Bu kapsamda yapılan incelemelerde, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi.

SURVIVOR YARIŞMACISI DA GÖZALTINDA

Fon soruşturmasının üçüncü dalgasında gözaltına alınan isimlerden biri, Survivor'dan tanınan ve 'yerli Adriana Lima' lakabıyla bilinen Fatmagül Fakı Lafçı oldu.

6 GÖZALTI 1 FİRARİ

Operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi. KİMLER GÖZALTINDA?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Fatmagül Lafçı, Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü Engin Geylan, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi Niyazi Derindağ, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Uzmanı Hacı Bayram Adıyaman, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf. Firari şüpheli ise Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce.

EŞİNİN HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Fatmagül Lafçı'nın eşi Kerem Lafçı'nın, operasyondan bir gün önce KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'deki hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği belirtildi. 24 Eylül tarihli Ticaret Sicili kayıtlarına göre Kerem Lafçı'nın yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği de sona erdi.