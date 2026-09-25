The Economist analizinde dikkat çeken Türkiye detayı: ABD’nin rolü azalırsa Ankara’nın Orta Doğu’daki ağırlığı artabilir

The Economist'in değerlendirmesinde Türkiye, bu yönüyle yalnızca askeri kapasitesiyle değil, diplomatik, ekonomik ve bölgesel bağlantılarıyla öne çıkan aktörlerden biri olarak ele alındı.

Türkiye'nin bölgesel ilişkilerinde ekonomik çıkarların da önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, özellikle savunma sanayisi ve inşaat sektörünün yeni pazarlara ulaşma arayışına vurgu yapıldı.

Analizde Ankara'nın Müslüman Kardeşler'e destek vermesine rağmen "ideolojik olmaktan ziyade pragmatik" bir politika izlediği ifade edildi.

İran'ın savaş sonrasında Hürmüz Boğazı üzerinden ekonomik ve stratejik nüfuz oluşturmaya çalışabileceği, bölgedeki silahlı gruplarını yeniden güçlendirmeye yönelebileceği ve nükleer programını yeniden ilerletebileceği değerlendirmesi yapıldı.

The Economist'in analizinde Türkiye'nin yanı sıra İran ve İsrail de bölgesel güç boşluğunu doldurma kapasitesine sahip ülkeler arasında gösterildi.

İRAN VE İSRAİL DE GÜÇ BOŞLUĞUNDA ETKİLİ AKTÖRLER OLARAK GÖSTERİLDİ

İsrail ise bölgenin askeri ve istihbarat açısından en güçlü ülkesi olarak tanımlandı. Analizde İsrail'in 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından kendisini sürekli tehdit altında gören bir güvenlik anlayışı geliştirdiği ve tehdit oluşturabilecek kapasitelere karşı soykırımsal saldırılar sürdürdüğü belirtildi.

The Economist, üç ülkenin aynı bölgede güç kazanmasının yeni rekabetleri de beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

Analizde, Türkiye ile İsrail'in Suriye'de karşı karşıya geldiği, İsrail ile İran arasında savaş nedeniyle çözülmemiş meseleler bulunduğu ve Türkiye ile İran'ın da tarihsel rekabet geçmişine sahip olduğu ifade edildi.