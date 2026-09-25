-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Saldırı sonrası hayata tutunmuştu! Mutlu Kaya'dan yürek yakan paylaşım

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Bir dönem katıldığı ses yarışmasıyla Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri haline gelen Mutlu Kaya, 2015 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından uzun ve zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla geçmişteki ve bugünkü halini karşılaştırdı.

Saldırı sonrası hayata tutunmuştu! Mutlu Kaya'dan yürek yakan paylaşım 1

1996 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Mutlu Kaya, katıldığı ses yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Güçlü sesiyle dikkat çeken Kaya, yarışmadaki performansıyla müzik dünyasında adını duyurmaya başladı.

Ancak Kaya'nın hayatı, 2015 yılında yaşadığı silahlı saldırının ardından tamamen değişti.

Saldırı sonrası hayata tutunmuştu! Mutlu Kaya'dan yürek yakan paylaşım 2

EVİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Mutlu Kaya, Mayıs 2015'te Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Kaya, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırı sonrası hayata tutunmuştu! Mutlu Kaya'dan yürek yakan paylaşım 3

Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Kaya, saldırının ardından zorlu bir rehabilitasyon sürecine girdi. Uzun süre fizik tedavi gören genç sanatçı, yaşama tutunmak için mücadelesini sürdürdü.

Saldırı sonrası hayata tutunmuştu! Mutlu Kaya'dan yürek yakan paylaşım 4

Yatağa bağlı kaldığı dönemde dahi umudunu kaybetmeyen Kaya, zaman içinde yeniden hareket etmeye başladı. Desteksiz şekilde ayakta durduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, takipçilerinden çok sayıda destek mesajı aldı.

Saldırı sonrası hayata tutunmuştu! Mutlu Kaya'dan yürek yakan paylaşım 5

YILLAR SONRA GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜNÜ PAYLAŞTI

Mutlu Kaya, son paylaşımında yıllar önce katıldığı ses yarışmasındaki görüntüleriyle tedavi sürecindeki halini karşılaştırdı. Paylaşımında yaşadığı değişime dikkat çeken Kaya, takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

Saldırı sonrası hayata tutunmuştu! Mutlu Kaya'dan yürek yakan paylaşım 6

Kaya, paylaşımının ardından kendisine gelen destek mesajlarına da yanıt verdi.

"BİR CANİNİN ESERİYİM"

Mutlu Kaya, kendisine destek veren takipçilerine şu sözlerle seslendi:

"Canım arkadaşlarım, benim kıymetlilerim. Bir caninin eseriyim, tabii ki bu bir akım; lakin hasetle bakan gözleri de unutmadım."

Saldırı sonrası hayata tutunmuştu! Mutlu Kaya'dan yürek yakan paylaşım 7

Kaya'nın yıllar içindeki mücadelesini ve son paylaşımını gören takipçileri, sosyal medya üzerinden genç şarkıcıya destek mesajları gönderdi.

Miraslarıyla gündeme geldiler! Hayatını kaybeden ünlülerin mal varlıkları
Sonraki Galeri
Miraslarıyla gündeme geldiler! Hayatını kaybeden ünlülerin mal varlıkları
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin