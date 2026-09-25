Kaya, paylaşımının ardından kendisine gelen destek mesajlarına da yanıt verdi.

"BİR CANİNİN ESERİYİM"

Mutlu Kaya, kendisine destek veren takipçilerine şu sözlerle seslendi:

"Canım arkadaşlarım, benim kıymetlilerim. Bir caninin eseriyim, tabii ki bu bir akım; lakin hasetle bakan gözleri de unutmadım."