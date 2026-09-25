Saldırı sonrası hayata tutunmuştu! Mutlu Kaya'dan yürek yakan paylaşım
Bir dönem katıldığı ses yarışmasıyla Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri haline gelen Mutlu Kaya, 2015 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından uzun ve zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla geçmişteki ve bugünkü halini karşılaştırdı.
1996 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Mutlu Kaya, katıldığı ses yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Güçlü sesiyle dikkat çeken Kaya, yarışmadaki performansıyla müzik dünyasında adını duyurmaya başladı.
Ancak Kaya'nın hayatı, 2015 yılında yaşadığı silahlı saldırının ardından tamamen değişti.
EVİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Mutlu Kaya, Mayıs 2015'te Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Kaya, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Kaya, saldırının ardından zorlu bir rehabilitasyon sürecine girdi. Uzun süre fizik tedavi gören genç sanatçı, yaşama tutunmak için mücadelesini sürdürdü.
Yatağa bağlı kaldığı dönemde dahi umudunu kaybetmeyen Kaya, zaman içinde yeniden hareket etmeye başladı. Desteksiz şekilde ayakta durduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, takipçilerinden çok sayıda destek mesajı aldı.
YILLAR SONRA GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜNÜ PAYLAŞTI
Mutlu Kaya, son paylaşımında yıllar önce katıldığı ses yarışmasındaki görüntüleriyle tedavi sürecindeki halini karşılaştırdı. Paylaşımında yaşadığı değişime dikkat çeken Kaya, takipçilerine duygusal anlar yaşattı.