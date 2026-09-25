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Miraslarıyla gündeme geldiler! Hayatını kaybeden ünlülerin mal varlıkları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadir İnanır'ın miras krizi gündemdeki yerini korurken, son dönemde hayatını kaybeden ünlü isimlerin geride bıraktıkları mal varlıkları da yeniden mercek altına alındı. Gayrimenkullerden otomobillere, arsalardan kişisel eşyalara kadar ünlü isimlerin miraslarına ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Miraslarıyla gündeme geldiler! Hayatını kaybeden ünlülerin mal varlıkları 1

Kimi geride büyük bir mal varlığı bırakırken kimi miras anlaşmazlıklarıyla gündeme geldi. İşte son dönemde hayatını kaybeden usta isimlerin geride bıraktıkları miraslar...

Miraslarıyla gündeme geldiler! Hayatını kaybeden ünlülerin mal varlıkları 2

KADİR İNANIR

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 26 Haziran'da hayatını kaybetti. Vefatının ardından mirasıyla gündeme gelen İnanır'ın vasiyetinin açılacağı dava 17 Aralık'a ertelendi.

İnanır'ın 2022 yılında Beyoğlu 48. Noteri'nde, doktor raporu ve iki tanık eşliğinde hazırlattığı vasiyetin detayları da ortaya çıktı. Vasiyette usta oyuncunun üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları, maddi ve manevi değeri bulunan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, alacak haklarını ve telif haklarını uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural'a bıraktığı belirtildi.

İnanır'ın ayrıca hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park ya da sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin izin ve telif haklarını da Kural'a bıraktığı öğrenildi.

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Miraslarıyla gündeme geldiler! Hayatını kaybeden ünlülerin mal varlıkları 3

Usta sanatçının, mirasçılarından vasiyetine uymalarını rica ettiği de belirtildi.

Ancak 28 yasal mirasçısı bulunan İnanır'ın yeğenlerinden Levent İnanır, vasiyetle ilgili itirazlarını dile getirdi. Levent İnanır, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti... Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.

Miraslarıyla gündeme geldiler! Hayatını kaybeden ünlülerin mal varlıkları 4

REHA MUHTAR

Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, 3 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhtar'ın vefatından iki ay sonra mirasına ilişkin bazı detaylar gündeme geldi.

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın Baltalimanı'nda bir yalısı, Yeniköy'de iki evi, bankada vadeli mevduat hesabı, yurt dışında bir gayrimenkulü ve kira getirisi bulunan üç evi olduğu öne sürüldü.

Muhtar'ın Deniz Uğur ile birlikteliğinden Mina Deniz ve Poyraz Deniz adında ikiz çocukları bulunuyor. Muhtar'ın ayrıca Nilüfer'den Ayşe Nazlı adında manevi bir kızı olduğu belirtildi.

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Miraslarıyla gündeme geldiler! Hayatını kaybeden ünlülerin mal varlıkları 5

FATİH ÜREK

"Hadi Hadi" şarkısıyla hafızalara kazınan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve aylarca tedavi gören ünlü şarkıcı, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti. 59 yaşında vefat eden Ürek, Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ürek'in geride bıraktığı mal varlığı da vefatının ardından gündeme geldi. Şarkıcının Bodrum Yokuşbaşı'nda 800 metrekare büyüklüğünde ve yaklaşık 170 milyon lira değerinde bir malikanesi, Ataşehir'de beş dairesi, bankada bir miktar nakit parası, yaklaşık 6 milyon lira değerinde bir otomobili ile pırlanta ve mücevherleri olduğu iddia edildi.

Miraslarıyla gündeme geldiler! Hayatını kaybeden ünlülerin mal varlıkları 6

Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, şarkıcının mirasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Takıları vardı. Bir kısmı satıldı, bir kısmı hatıra olarak alındı. Gözlüğü, bir iki çantası ve benzeri eşyaları isteyen kardeşler aldı ama kalanları satıp eğitime bağışlayacağız. Daha bir sürü ayakkabısı ve kıyafeti var. Hepsini satıp eğitime, biraz da hayvanlara bağışlayacağız. Kesin olarak" dedi.

Selvi Ürek, Fatih Ürek'in geride vergi ve banka borçları da bıraktığını belirterek, "Çok şükür ki borçlarının büyük bir kısmını kendi öz kaynakları ödedi" ifadelerini kullandı.

Kardeşler arasında herhangi bir sorun bulunmadığını vurgulayan Selvi Ürek, tüm resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kalan mal varlığının dört yasal mirasçı arasında eşit şekilde paylaşılacağını ifade etti.

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Miraslarıyla gündeme geldiler! Hayatını kaybeden ünlülerin mal varlıkları 7

AHU TUĞBA

Rol aldığı filmlerle 1980'li yıllara damga vuran Ahu Tuğba, ilerleyen yıllarda ABD'ye yerleşti. Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, 1 Eylül 2024'te Miami'de hayatını kaybetti.

69 yaşında yaşamını yitiren Ahu Tuğba'nın cenazesi, günler sonra ABD'den Türkiye'ye getirildi. Ünlü oyuncu, İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahu Tuğba, vefatından uzun süre sonra geride bıraktığı mal varlığıyla gündeme geldi. Bir dönemin ünlü oyuncusunun İstanbul'un gözde semtlerinde daireleri, arsaları ve dükkânları olduğu öne sürüldü.

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin de annesinden kalan mirasla ilgili yaptığı açıklamada, "Annemden beş kişiye yetecek kadar bir miras kaldı. Harcamanıza bağlı tabii ki. Ama net bir rakam söyleyemem, günahtır" ifadelerini kullandı.

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Miraslarıyla gündeme geldiler! Hayatını kaybeden ünlülerin mal varlıkları 8

EROL KÖSE

Türk müzik sektörünün tanınan yapımcılarından Erol Köse, 23 Mart 2026'da 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. 61 yaşında yaşamını yitiren Köse, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Köse'nin vefatından kısa bir süre önce eserlerinin tüm telif haklarını kızı Dijan Nazlan Köse'ye devrettiği ortaya çıktı. Ancak Dijan Nazlan Köse, babasından kalan mirasın reddi için dava açtı.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "Babam Erol Köse'den tarafıma intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddediyorum" ifadelerine yer verildi.

Miraslarıyla gündeme geldiler! Hayatını kaybeden ünlülerin mal varlıkları 9

ÜÇ MEKTUP BIRAKTI

Öte yandan Erol Köse'nin geride bıraktığı üç mektubun içeriği de ortaya çıktı. Köse, mektuplarından birinde ALS hastalığından ve yaşadığı sıkıntılardan söz etti. İkinci mektubunda ise acil bir durumda kendisine nasıl müdahale edilmesi gerektiğini, düzenli kullandığı ilaçları ve ulaşılması gereken kişileri kaleme aldı.

Polat Yağcı'ya da bir mektup bıraktığı belirtilen Köse'nin mektubunda şu ifadelerin yer aldığı açıklandı:

"Bana bir şey olursa Polat Yağcı'ya ulaşın. Polat, cenazemi küçük bir camide çok kalabalık olmadan kaldır. Lokum'u (kedisi) Fulden'e verin. Kızım Dijan'a sahip çık, onu yalnız bırakma. İyi okullarda okudu, iki dil biliyor. Arkasında ol, önünü aç. İşlerin takibini yapabilmesi için ona yol göster. Beni unutturma, asıl ölüm unutulmaktır. Beni, yaptığım işleri yaşat."

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