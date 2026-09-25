Miraslarıyla gündeme geldiler! Hayatını kaybeden ünlülerin mal varlıkları

KADİR İNANIR

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 26 Haziran'da hayatını kaybetti. Vefatının ardından mirasıyla gündeme gelen İnanır'ın vasiyetinin açılacağı dava 17 Aralık'a ertelendi.

İnanır'ın 2022 yılında Beyoğlu 48. Noteri'nde, doktor raporu ve iki tanık eşliğinde hazırlattığı vasiyetin detayları da ortaya çıktı. Vasiyette usta oyuncunun üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları, maddi ve manevi değeri bulunan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, alacak haklarını ve telif haklarını uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural'a bıraktığı belirtildi.

İnanır'ın ayrıca hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park ya da sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin izin ve telif haklarını da Kural'a bıraktığı öğrenildi.