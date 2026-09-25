Miraslarıyla gündeme geldiler! Hayatını kaybeden ünlülerin mal varlıkları
Kadir İnanır'ın miras krizi gündemdeki yerini korurken, son dönemde hayatını kaybeden ünlü isimlerin geride bıraktıkları mal varlıkları da yeniden mercek altına alındı. Gayrimenkullerden otomobillere, arsalardan kişisel eşyalara kadar ünlü isimlerin miraslarına ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
Kimi geride büyük bir mal varlığı bırakırken kimi miras anlaşmazlıklarıyla gündeme geldi. İşte son dönemde hayatını kaybeden usta isimlerin geride bıraktıkları miraslar...
KADİR İNANIR
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 26 Haziran'da hayatını kaybetti. Vefatının ardından mirasıyla gündeme gelen İnanır'ın vasiyetinin açılacağı dava 17 Aralık'a ertelendi.
İnanır'ın 2022 yılında Beyoğlu 48. Noteri'nde, doktor raporu ve iki tanık eşliğinde hazırlattığı vasiyetin detayları da ortaya çıktı. Vasiyette usta oyuncunun üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları, maddi ve manevi değeri bulunan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, alacak haklarını ve telif haklarını uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural'a bıraktığı belirtildi.
İnanır'ın ayrıca hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park ya da sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin izin ve telif haklarını da Kural'a bıraktığı öğrenildi.
Usta sanatçının, mirasçılarından vasiyetine uymalarını rica ettiği de belirtildi.
Ancak 28 yasal mirasçısı bulunan İnanır'ın yeğenlerinden Levent İnanır, vasiyetle ilgili itirazlarını dile getirdi. Levent İnanır, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti... Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.
REHA MUHTAR
Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, 3 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhtar'ın vefatından iki ay sonra mirasına ilişkin bazı detaylar gündeme geldi.
66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın Baltalimanı'nda bir yalısı, Yeniköy'de iki evi, bankada vadeli mevduat hesabı, yurt dışında bir gayrimenkulü ve kira getirisi bulunan üç evi olduğu öne sürüldü.
Muhtar'ın Deniz Uğur ile birlikteliğinden Mina Deniz ve Poyraz Deniz adında ikiz çocukları bulunuyor. Muhtar'ın ayrıca Nilüfer'den Ayşe Nazlı adında manevi bir kızı olduğu belirtildi.
FATİH ÜREK
"Hadi Hadi" şarkısıyla hafızalara kazınan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve aylarca tedavi gören ünlü şarkıcı, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti. 59 yaşında vefat eden Ürek, Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ürek'in geride bıraktığı mal varlığı da vefatının ardından gündeme geldi. Şarkıcının Bodrum Yokuşbaşı'nda 800 metrekare büyüklüğünde ve yaklaşık 170 milyon lira değerinde bir malikanesi, Ataşehir'de beş dairesi, bankada bir miktar nakit parası, yaklaşık 6 milyon lira değerinde bir otomobili ile pırlanta ve mücevherleri olduğu iddia edildi.