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Sarı duvarın örüldüğü stadyum: BVB Dortmund! EURO 2024'te 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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Sarı duvarın örüldüğü stadyum: BVB Dortmund! EURO 2024’te 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak

BVB Dortmund Stadyumu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda biri yarı final mücadelesi, 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Stadyum, 62 bin kişilik kapasitesiyle, turnuvaya ev sahipliği yapacak stadyumlardan Berlin Olimpiyat Stadı (71 bin) ve Münih Futbol Arena'dan (66 bin) sonra 3'üncü sırada bulunuyor.

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