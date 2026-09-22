İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler belli oldu. BEDAŞ'ın bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında yayımladığı programa göre 22 ilçede farklı saat aralıklarında enerji kesintileri yaşanacak. Bazı bölgelerde kesinti süresi 9 saate kadar çıkarken mahalle ve sokak bazındaki ayrıntılar da paylaşıldı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası için planlı elektrik kesintisi programını duyurdu. Listede Arnavutköy'den Zeytinburnu'na kadar 22 ilçe yer alıyor. Elektrik verilemeyecek mahalle, sokak ve saat aralıkları ilçelere göre değişiyor. Kesintiler bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle farklı zaman dilimlerinde uygulanırken, bazı mahallelerde süre 9 saate kadar uzayacak.
BEDAŞ'IN KESİNTİ PROGRAMI 22 İLÇEYİ KAPSIYOR
BEDAŞ'ın planlı çalışma programında bakım ve yatırım faaliyetleri için farklı sürelerde kesintiler bulunuyor. Bazı bölgelerde birkaç saatle sınırlı kalan çalışmalar, bazı mahallelerde sabah saatlerinden akşama kadar devam ediyor. Programda kesinti başlangıç ve bitiş saatleriyle birlikte etkilenecek mahalle ve sokaklar ayrı ayrı duyuruldu.
İLÇE İLÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ SAATLERİ
Planlı kesintilerin süresi ve kapsadığı bölgeler ilçeden ilçeye değişiyor. İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler, sokaklar ve saatleri:
ARNAVUTKÖY
- 09:00 - 14:00
Mareşal Fevzi Çakmak Mah.: Egemen, Zahit Sk.
Mustafa Kemal Paşa Mah.: Alpaydın, Aytuğ, Canol, Hakim, Karakaya, Karakoç, Kazım Karabekir, Merih, Ulubey, Yavrucak Sk.
Taşoluk Mah.: Egemen, Gözlem, Kazım Karabekir Sk. ve civarı.
- 09:00 - 16:00
Arnavutköy Merkez Mah.: Ayşil, Bengisu, Billur, Eski Edirne Asfaltı, Faruk, Fatih, Fecir, Gaziosmanpaşa, Mabeyn, Necip Fazıl, Polat, Selvili, Semih, Serhatter, Sultan Murat, Yakacık Sk.
Mavigöl Mah.: Delfin Sk. ve civarı.
Anadolu Mah.: Amber, Baysal, Cinan, Erdem, Eski Edirne Asfaltı, Gaziosmanpaşa, Hoca Ahmet Yesevi, Himmet, Kader, Lozan, Muzaffer, Necip Fazıl, Sarıçam, Suludere, Termal, Tunçalp, Yıldırım Beyazıt, Yiğitler, Özel, Şefaat, Şule Sk. ve civarı.
Balaban Mah.: Boyalık, Firdevs, Harmanlar, Prof. Metin Tufan Er, Solak Ağa Sk. ve civarı.
- 09:00 - 17:00
Anadolu Mah.: Akınalp, Gaziosmanpaşa, Güz, Şule Sk.
Arnavutköy Merkez Mah.: Ayşil, Bengisu, Billur, Eski Edirne Asfaltı, Faruk, Fatih, Güneysu, Selvili, Serhatter, Sultan Murat, Süha, Yakacık Sk. ve civarı.
Anadolu Mah.: Eski Edirne Asfaltı Sk.
Arnavutköy Merkez Mah.: Aheste, Akgüvercin, Aziziye, Dirayet, Eski Edirne Asfaltı, Manav, Müslim, Sefer, Tercüman, Çeşminaz, Üstüner, Şener Sk. ve civarı.
Nenehatun Mah.: Altındal, Alicenap, Azade, Canberk, Ergin, Gazel, Hasan Tahsin, Serdar, Tutku, Uğurlu, Yazı, Çarşıbaşı, Şakir Çeşme Sk. ve civarı.
- 09:00 - 18:00
Terkos Mah.: Durusu-Yeniköy Sk.
Yeniköy Mah.: Akdamla, Aydede, Beyaz Lale, Durusu-Yeniköy, Ferhat Toker, Fırıncı Cemal, Gümüş, Hidayet, Kırmızı Karanfil, Kırmızı Lale, Nazik, Neşe, Orkide, Pembe Gül, Pembe Karanfil, Rüzgarlı, Sarı Karanfil, Sarı Lale, Sarıgül, Tevfikağa, Uluçay Sk. ve civarı.
Baklalı Mah.: Alaybeyi, Terkos-Karaburun Sk.
Durusu Mah.: Darı Ali, Dr. Ahmet Dağlar, Durusu-Yeniköy, Dilşat, Ferhat Toker, Fırıncı Cemal, Hamit Onbaşı, Terkos-Karaburun, Tevfikağa, Yenikent, Zülfikar, Özlü Sk.
Tayakadın Mah.: Acar, Akyel, Beyhan, Beyza, Beşvana, Karaca, Kebir, Murat, Musa Avcı, Serhan, Sevim, Sinem, Tayakadın-Terkos Sk. ve civarı.
- 11:00 - 16:00
Bolluca Mah.: Göktürk Sk. ve civarı.
- 13:00 - 18:00
Mustafa Kemal Paşa Mah.: Ayalp, Ayan, Ayben, Aydınay, Aydoğan, Aşık, Bayraktepe, Bostancı, Binay, Cenk, Demiröz, Doğançay, Emrullah, Emine, Fedai, Gediz, Gülyüzlü, Güzelyurt, Hilal, Kaptanpaşa, Laleli, Meşedibi, Nargile, Nağme, Sığla, Varlık, Yankı, Yazgülü, Yeşilpınar, Yıldızlı, Yöre, Yüzüncüyıl, Çalış, Çamdibi, Çağlagül, Özgem, İlknur Sk. ve civarı.
BAĞCILAR
09:00 - 17:00
Mahmutbey Mah.: 2583., 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2629., 2630., 2631., 2632., 2633., 2634., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640., Atlas, Devekaldırımı, Karaoğlanoğlu Sk. ve civarı.
Bağlar Mah.: Yalçın Koreş, Mimar Sinan Sk. ve civarı.
Kirazlı Mah.: 1128., 1230., 1231., 1232., Mevlana, Tavukçu Köprü Sk.
Yenimahalle Mah.: 1578., 1579., 1580., 1581. Sk. ve civarı.
Yenimahalle Mah.: 1540., 1545., Dökümcüler Sk.
Kirazlı Mah.: 1054., 1133., 1134., 1162., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1183., 1235., 1236., 1237., 1238., Kurtuluş, Mevlana, Zübeyde Hanım Sk. ve civarı.