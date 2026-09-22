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İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'un Avrupa Yakası'nda planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler belli oldu. BEDAŞ'ın bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında yayımladığı programa göre 22 ilçede farklı saat aralıklarında enerji kesintileri yaşanacak. Bazı bölgelerde kesinti süresi 9 saate kadar çıkarken mahalle ve sokak bazındaki ayrıntılar da paylaşıldı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası için planlı elektrik kesintisi programını duyurdu. Listede Arnavutköy'den Zeytinburnu'na kadar 22 ilçe yer alıyor. Elektrik verilemeyecek mahalle, sokak ve saat aralıkları ilçelere göre değişiyor. Kesintiler bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle farklı zaman dilimlerinde uygulanırken, bazı mahallelerde süre 9 saate kadar uzayacak.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 2

BEDAŞ'IN KESİNTİ PROGRAMI 22 İLÇEYİ KAPSIYOR

BEDAŞ'ın planlı çalışma programında bakım ve yatırım faaliyetleri için farklı sürelerde kesintiler bulunuyor. Bazı bölgelerde birkaç saatle sınırlı kalan çalışmalar, bazı mahallelerde sabah saatlerinden akşama kadar devam ediyor. Programda kesinti başlangıç ve bitiş saatleriyle birlikte etkilenecek mahalle ve sokaklar ayrı ayrı duyuruldu.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 3

İLÇE İLÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ SAATLERİ

Planlı kesintilerin süresi ve kapsadığı bölgeler ilçeden ilçeye değişiyor. İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler, sokaklar ve saatleri:

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 4

ARNAVUTKÖY

  • 09:00 - 14:00

Mareşal Fevzi Çakmak Mah.: Egemen, Zahit Sk.

Mustafa Kemal Paşa Mah.: Alpaydın, Aytuğ, Canol, Hakim, Karakaya, Karakoç, Kazım Karabekir, Merih, Ulubey, Yavrucak Sk.

Taşoluk Mah.: Egemen, Gözlem, Kazım Karabekir Sk. ve civarı.

  • 09:00 - 16:00

Arnavutköy Merkez Mah.: Ayşil, Bengisu, Billur, Eski Edirne Asfaltı, Faruk, Fatih, Fecir, Gaziosmanpaşa, Mabeyn, Necip Fazıl, Polat, Selvili, Semih, Serhatter, Sultan Murat, Yakacık Sk.

Mavigöl Mah.: Delfin Sk. ve civarı.

Anadolu Mah.: Amber, Baysal, Cinan, Erdem, Eski Edirne Asfaltı, Gaziosmanpaşa, Hoca Ahmet Yesevi, Himmet, Kader, Lozan, Muzaffer, Necip Fazıl, Sarıçam, Suludere, Termal, Tunçalp, Yıldırım Beyazıt, Yiğitler, Özel, Şefaat, Şule Sk. ve civarı.

Balaban Mah.: Boyalık, Firdevs, Harmanlar, Prof. Metin Tufan Er, Solak Ağa Sk. ve civarı.

  • 09:00 - 17:00

Anadolu Mah.: Akınalp, Gaziosmanpaşa, Güz, Şule Sk.

Arnavutköy Merkez Mah.: Ayşil, Bengisu, Billur, Eski Edirne Asfaltı, Faruk, Fatih, Güneysu, Selvili, Serhatter, Sultan Murat, Süha, Yakacık Sk. ve civarı.

Anadolu Mah.: Eski Edirne Asfaltı Sk.

Arnavutköy Merkez Mah.: Aheste, Akgüvercin, Aziziye, Dirayet, Eski Edirne Asfaltı, Manav, Müslim, Sefer, Tercüman, Çeşminaz, Üstüner, Şener Sk. ve civarı.

Nenehatun Mah.: Altındal, Alicenap, Azade, Canberk, Ergin, Gazel, Hasan Tahsin, Serdar, Tutku, Uğurlu, Yazı, Çarşıbaşı, Şakir Çeşme Sk. ve civarı.

  • 09:00 - 18:00

Terkos Mah.: Durusu-Yeniköy Sk.

Yeniköy Mah.: Akdamla, Aydede, Beyaz Lale, Durusu-Yeniköy, Ferhat Toker, Fırıncı Cemal, Gümüş, Hidayet, Kırmızı Karanfil, Kırmızı Lale, Nazik, Neşe, Orkide, Pembe Gül, Pembe Karanfil, Rüzgarlı, Sarı Karanfil, Sarı Lale, Sarıgül, Tevfikağa, Uluçay Sk. ve civarı.

Baklalı Mah.: Alaybeyi, Terkos-Karaburun Sk.

Durusu Mah.: Darı Ali, Dr. Ahmet Dağlar, Durusu-Yeniköy, Dilşat, Ferhat Toker, Fırıncı Cemal, Hamit Onbaşı, Terkos-Karaburun, Tevfikağa, Yenikent, Zülfikar, Özlü Sk.

Tayakadın Mah.: Acar, Akyel, Beyhan, Beyza, Beşvana, Karaca, Kebir, Murat, Musa Avcı, Serhan, Sevim, Sinem, Tayakadın-Terkos Sk. ve civarı.

  • 11:00 - 16:00

Bolluca Mah.: Göktürk Sk. ve civarı.

  • 13:00 - 18:00

Mustafa Kemal Paşa Mah.: Ayalp, Ayan, Ayben, Aydınay, Aydoğan, Aşık, Bayraktepe, Bostancı, Binay, Cenk, Demiröz, Doğançay, Emrullah, Emine, Fedai, Gediz, Gülyüzlü, Güzelyurt, Hilal, Kaptanpaşa, Laleli, Meşedibi, Nargile, Nağme, Sığla, Varlık, Yankı, Yazgülü, Yeşilpınar, Yıldızlı, Yöre, Yüzüncüyıl, Çalış, Çamdibi, Çağlagül, Özgem, İlknur Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 5

BAĞCILAR

09:00 - 17:00

Mahmutbey Mah.: 2583., 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2629., 2630., 2631., 2632., 2633., 2634., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640., Atlas, Devekaldırımı, Karaoğlanoğlu Sk. ve civarı.

Bağlar Mah.: Yalçın Koreş, Mimar Sinan Sk. ve civarı.

Kirazlı Mah.: 1128., 1230., 1231., 1232., Mevlana, Tavukçu Köprü Sk.

Yenimahalle Mah.: 1578., 1579., 1580., 1581. Sk. ve civarı.

Yenimahalle Mah.: 1540., 1545., Dökümcüler Sk.

Kirazlı Mah.: 1054., 1133., 1134., 1162., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1183., 1235., 1236., 1237., 1238., Kurtuluş, Mevlana, Zübeyde Hanım Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 6

BAHÇELİEVLER

09:00 - 17:00

Bahçelievler Mah.: Barbaros Hayrettin, Bozkır, Hızır Reis, Naci Kasım, Pınarlı, Preveze, Turgut Reis, Vezir Sk. ve civarı.

Kocasinan Merkez Mah.: 30 Ağustos, Ali Şaban, Aydoğdu 2, Aygül, Aynur 1, Cami 3, Düzova, Gültepe, Kaan 2, Kerkük, Kocasinan Bağcılar Yolu, Kocasinan Bağcılar Yolu 1., Köyiçi, Mahmutbey, Merkez, Osman Gazi, Sakıp Sabancı, Sipahi, Çeşme 1, İpek 2, Şehit Muzaffer Erdönmez Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 7

BAKIRKÖY

  • 08:00 - 15:00

Basınköy Mah.: Vali Konağı Sk.

Yenimahalle Mah.: 10 Temmuz Sk. ve civarı.

  • 09:00 - 17:00

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah.: Hanımeli Çiçeği, Karanfil, Yüzücü Talat Yüzmen Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 8

BAŞAKŞEHİR

  • 11:00 - 15:00

Başak Mah. ve civarı.

  • 14:00 - 17:00

Güvercintepe Mah.: İstiklal Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 9

BEŞİKTAŞ

  • 09:00 - 17:00

Muradiye Mah.: Deryadil, Göknar, Ömer Rüştü Paşa, Şair Nazım Sk.

Levent Mah.: Cengizhan, Ülgen Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 10

BEYLİKDÜZÜ

  • 09:00 - 17:00

Yakuplu Merkez Mah. ve civarı.

Marmara Mah.: Yurt Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 11

BEYOĞLU

  • 09:00 - 17:00

Tomtom Mah.: Sefer Bostanı Sk.

Yenişehir Mah.: Irmak, Kasap Hurşit Sk.

Şehit Muhtar Mah.: Çam Dalı Sk. ve civarı.

Bülbül Mah.: Büyük Şişhane, Duvarcı Adem, Irmak, Kılburnu, Madırga, Mısır Buğdayı, Tavşan, Uygur, Yeni Kafa, Çalgıcı, Şehit İlyas Sk.

Kocatepe Mah.: Aşıklar, Büyük Şişhane, Cambazoğlu, Dolapdere Taksim, Duvarcı Adem, Feridiye, Kılburnu, Küçük Mumhane, Küçük Şişhane, Taksim Çeşmesi, Tavşan, Yeni Kafa, Çaylak Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 12

BÜYÜKÇEKMECE

  • 09:00 - 17:00

Mimaroba Mah.: Akdoğan, Akduman, Akdil, Cerem, D-100 Karayolu, Dosteli, Fatih 1, Mustafa Kemal, Sinan, Yaşamak, Zümrüt 2, Çarmıklı, Ülge, Şehit Yzb. Teyyareci Ahmet Cemal Sk.

Sinanoba Mah.: Ertekin Sk. ve civarı.

Ekinoba Mah.: Akçay 1, Akif, Ayerdem, Baycan, Cem, Cemre, D-100 Karayolu, E5 Londra Asfaltı, Hürriyet, Mustafa Kemal, Necip Fazıl Kısakürek, Piri Reis, Zülal, Öztanık Sk.

Kamiloba Mah.: Şensoy Sk.

Kumburgaz Mah.: İnönü 3 Sk.

Mimar Sinan Merkez Mah.: Hürriyet Sk. ve civarı.

Ekinoba Mah.: Ezber, Mustafa Kemal Sk.

Mimaroba Mah.: Mustafa Kemal, Çarmıklı Sk. ve civarı.

Atatürk Mah.: Kordonboyu, Münir Özkul Sk. ve civarı.

Mimaroba Mah.: Yaşamak, Zambak 2, Zümrüt 2, Çarmıklı, Ülge, İktisat, Şehnaz, Şehit Yzb. Teyyareci Ahmet Cemal, Şükran Sk. ve civarı.

Mimaroba Mah.: Akdoğan, Akduman, Akdil, Açelya 2, Bahar, Beylikova, Cerem, D-100 Karayolu, Dosteli, Doğançay, Efendi, Ertürkler, Fatih 1, Figen, Gülnaz, Harun, Kamelya, Kozluk Çıkmazı, Manolya 5, Meşakkat, Mustafa Kemal, Neşe, Sağlık 1, Sevda, Sinan, Uğur Mumcu Sk. ve civarı.

Kumburgaz Mah.: İnönü 3 Sk.

Sinanoba Mah.: Ertekin, Çarmıklı Sk.

Mimar Sinan Merkez Mah.: Hürriyet Sk. ve civarı.

Ekinoba Mah.: Akçay 1, Akif, Araf, Armağan, Ayerdem, Baycan, Cem, Cemre, Civan, D-100 Karayolu, Durmaz, E5 Londra Asfaltı, Efeler, Eliaçık, Ezber, Hürriyet, Mustafa Kemal, Necip Fazıl Kısakürek, Orhan Veli, Piri Reis, Zülal, Öztanık Sk.

Güzelce Mah.: Güngör 1 Sk.

Kamiloba Mah.: Süreyya Ayhan, Şensoy Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 13

ÇATALCA

  • 09:00 - 17:00

Karacaköy Merkez Mah.: Anı, Açelya Çıkmazı, Babacan, Bakırcı, Coşkun Çıkmazı, Hayat, Haşim Hoca, Hisar, Kanarya, Karaca Ahmetpaşa, Kuleli, Muhacir, Mustafa Kemalpaşa, Prof. Dr. Tansu Çiller, Piri Reis, Rüştü, Yayla, Çalıkuşu Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 14

ESENLER

  • 11:30 - 17:00

Menderes Mah.: 309., 311., 316., 317., 318. Çıkmaz, 320., 322., 323., 326., 345., 358., 359., 361. Çıkmaz, 362., İnönü Sk.

Nine Hatun Mah.: 157., 158., 160., 160/1., 161., 162., 164., 165., 166., 167., 168. Çıkmaz, Mercan, Seyit Onbaşı, İnönü Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 15

ESENYURT

  • 09:00 - 17:00

Akçaburgaz Mah.: 3021., 3027., 3029., Halil Fahri Orman Sk. ve civarı.

Koza Mah.: 1638. Sk. ve civarı.

Yenikent Mah.: 661., 662., 663., 685., Aşık Şenlik Sk.

Akçaburgaz Mah.: 1579., 3026., 3076., Akçaburgaz, Hadımköy Yolu Sk.

Osmangazi Mah.: 3121. Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 16

EYÜPSULTAN

  • 09:00 - 16:00

Akşemsettin Mah.: Han Sk. ve civarı.

  • 09:00 - 18:00

Yeşilpınar Mah.: 1.Gül, 1.Tan, Budak, Can, Dülger, Ergenekon, Gökhan, Gönül, Güneşli, Kastamonu, Lokman, Mustafa Kemal, Nergiz, Pamuk, Tepe, Ufuk, Çilingir, Özden, Özlem, İpek, Şükran Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 17

FATİH

  • 09:00 - 17:00

Ali Kuşçu Mah.: At Pazarı Meydanı, Refah, İmam Niyazi Sk.

Zeyrek Mah.: Eski Mutaflar, Tezgahçılar Sk.

Topkapı Mah.: Kürkçü Bostanı, Pazar Tekkesi, Tatlıpınar Sk. ve civarı.

Alemdar Mah.: Molla Fenari, Nur-u Osmaniye Sk.

Topkapı Mah.: Ali Baba, Müneccim Kuyusu, Pazar Tekkesi, Turgut Özal Millet Sk. ve civarı.

Cerrahpaşa Mah.: Hekimoğlu Alipaşa, Hekimoğlu Alipaşa 2. Çıkmazı Sk.

Haseki Sultan Mah.: Hekimoğlu Alipaşa, Mucit, Mucit Çıkmazı Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 18

GAZİOSMANPAŞA

  • 09:00 - 16:00

Bağlarbaşı Mah.: Kavaklıdere Sk. ve civarı.

  • 09:00 - 18:00

Karadeniz Mah.: Cebeci Sk.

Karayolları Mah.: 567., Cebeci Sk. ve civarı.

Karadeniz Mah.: Cebeci Sk.

Karayolları Mah.: 568/1., 568/2., 568/3., 568/5., 569., 569/1., Cebeci Sk.

Kazım Karabekir Mah.: 826., 840., 859., 859/3., 860., 860/1., 861., 862., 863., 864., 865., Dr. Gürkan Ceylan Sk. ve civarı.

Kazım Karabekir Mah.: 861., 953., 955., Şükran Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 19

GÜNGÖREN

  • 11:00 - 15:00

Merkez Mah.: Cömerttürk, Rasim Paşa, Zeynep Kamil Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 20

KÜÇÜKÇEKMECE

  • 09:00 -18:00

Fatih Mah.: 830. Yanyol, 831. Yanyol, 832. Yanyol Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 21

SARIYER

  • 09:00 - 17:00

Uskumruköy Mah.: Cafer Ağa, Güneysu, Saklıbahçe, Sevinç, Tazegül Sk. ve civarı.

  • 09:00 - 18:00

Reşitpaşa Mah.: Katar Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 22

SİLİVRİ

  • 09:00 - 17:00

Selimpaşa Mah.: 3308., 3310., 3312., 3314., 3315., 3317., 3318., 3319., 3320., 3321., 3325., 3326., 3327., 3328., 3329., 3330., 3331., 3332., 3333., 3334., 3335., 3336., 3337., 3342., 3343., 3344., 3351., 3352., 3354., 3361., 3364., Altınkök, Çınardibi Sk. ve civarı.

Selimpaşa Mah.: 2081., 3051., 3221., 3225., 3233., 3235., 3241. Çıkmaz, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3289., 3290., 3292., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3307. Sk. ve civarı.

10:00 - 17:00

İsmetpaşa Mah.: Çamlıktepe Sk.

Fevzipaşa Mah.: Kınalı Kavşağı Sk. ve civarı.

Balaban Mah.: Akbora, Akduman, Akgünay, Akkale, Akkoyun, Ataman, Bahriye Çıkmazı, Bahtinur, Bahçeköy, Balaban Çeşme, Binektaşı, Doğanşah, Fahri, Güldane, Karabağlar, Mimar Hayrettin, Nazik, Nisan, Pamukdede, Tekinsoy, Tirebolu, Çamlıktepe, Çağrı, Çorlu Sk.

Sancaktepe Mah.: Mimar Hayrettin, Parsel, Tirebolu Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 23

SULTANGAZİ

  • 09:00 - 18:00

Cumhuriyet Mah.: Bahadır, Ertuğrulgazi Sk. ve civarı.

  • 10:00 - 18:00

Merkez-50. Yıl Mah.: 2021., 2023., 2024., 2025., 2026., 2028., 2029., 2030., 2032., 2053., 2054., 2055., 2056., 2059., 2066., 2105., A, A-2, B, C Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 24

ŞİŞLİ

  • 09:00 – 17:00

Teşvikiye Mah.: Deryadil, Hostes Rona Altınay, Hüsrev Gerede, Teşvikiye Fırın, Ömer Rüştü Paşa, Ahmet Fetgeri, Osman F. Seden, Şakayık Sk. ve civarı. Ferah, Av. Süreyya Ağaoğlu, Ahmet Fetgeri, Hostes Rona Altınay, Ömer Rüştü Paşa, Deryadil, Şakayık Sk. ve civarı.

Feriköy Mah.: Kocabaş, Kurtuluş Sk.

İnönü Mah.: Kuzukulağı, Köstebek, Nizamiye, Sazlıdere, Taksim Dolapdere, Çarık Sk. ve civarı.

Cumhuriyet Mah.: Gökkuşağı Sk.

Eskişehir Mah.: Akaoğalar, Aktaş, Aldamga, Azak, Baysungur, Bilezikçi, Demet, Değirmen, Fenerci Kadri, Feylosof, Kasap Hurşit, Kaytancı Rasim, Kazaskadın, Kurtuluş, Kurtuluş Maslağı, Marsik, Mekkareci, Pervaz, Peşkir Ağası, Saksağan, Sarraf Mümin, Tuzcu Murat, Yiğitbaşı Sk. ve civarı.

İstanbul’da elektrik kesintisi: BEDAŞ 22 ilçe için programı duyurdu! 22 Eylül mahalle mahalle saatler 25

ZEYTİNBURNU

  • 08:00 - 15:00

Veliefendi Mah.: Prof. Dr. Turan Güneş, Çayır, Çimen, Çimen 1 Sk.

Çırpıcı Mah.: Prof. Dr. Aziz Ergin, Prof. Dr. Turan Güneş, Yeşilyol G, Çayır, Çınar, Çınar 1, Çınar 12, Çınar 4, Çınar 6, Çınar 7, Çınar 8, Çırpıcı Yolu, Şehit Cengiz Uluçku Sk. ve civarı.

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