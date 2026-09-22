Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası için planlı elektrik kesintisi programını duyurdu. Listede Arnavutköy'den Zeytinburnu'na kadar 22 ilçe yer alıyor. Elektrik verilemeyecek mahalle, sokak ve saat aralıkları ilçelere göre değişiyor. Kesintiler bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle farklı zaman dilimlerinde uygulanırken, bazı mahallelerde süre 9 saate kadar uzayacak.

BEDAŞ'IN KESİNTİ PROGRAMI 22 İLÇEYİ KAPSIYOR

BEDAŞ'ın planlı çalışma programında bakım ve yatırım faaliyetleri için farklı sürelerde kesintiler bulunuyor. Bazı bölgelerde birkaç saatle sınırlı kalan çalışmalar, bazı mahallelerde sabah saatlerinden akşama kadar devam ediyor. Programda kesinti başlangıç ve bitiş saatleriyle birlikte etkilenecek mahalle ve sokaklar ayrı ayrı duyuruldu.