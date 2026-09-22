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Başkan Erdoğan’ın dünya barışı ve adalet mesajları New York’ta! Times Meydanı’nda dev ekranlarda yer aldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet mesajları ile Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonu, New York'taki Times Meydanı'nda dev ekranlar ve mobil LED kamyonetler aracılığıyla kamuoyuna aktarıldı.

Başkan Erdoğan’ın dünya barışı ve adalet mesajları New York’ta! Times Meydanı’nda dev ekranlarda yer aldı 1

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde New York'ta gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin çevre, iklim, barış ve adalet alanlarındaki mesajları Times Meydanı'nda kamuoyuna aktarıldı.

Başkan Erdoğan’ın dünya barışı ve adalet mesajları New York’ta! Times Meydanı’nda dev ekranlarda yer aldı 2

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL MESAJLARI TİMES MEYDANI'NDA! ÇEVRE VE ADALET VURGUSU

Bu kapsamda Times Meydanı'ndaki dev ekranlar ve mobil LED kamyonetler aracılığıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları ile Türkiye'nin COP31 kapsamındaki çevre ve iklim vizyonu New Yorklularla paylaşıldı.

Başkan Erdoğan’ın dünya barışı ve adalet mesajları New York’ta! Times Meydanı’nda dev ekranlarda yer aldı 3

Türkiye'nin tarihî ve doğal güzellikleri ile yumuşak güç kapasitesini odağa alan entegre tasarımların kullanıldığı görsellerde, Başkan Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet temalı mesajlarının yanı sıra İstanbul temalı tanıtım unsurlarına da yer verildi.

Başkan Erdoğan’ın dünya barışı ve adalet mesajları New York’ta! Times Meydanı’nda dev ekranlarda yer aldı 4

Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür", "Küresel yönetişim tüm insanlığı, tüm dinleri, tüm ırkları ve tüm kültürleri temsil etmelidir" ve "Çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende hissedemez" şeklindeki mesajları Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda ve mobil LED kamyonetlerde gösterildi.

Başkan Erdoğan’ın dünya barışı ve adalet mesajları New York’ta! Times Meydanı’nda dev ekranlarda yer aldı 5

Dev ekranlarda ayrıca Türkiye'nin ve İstanbul'un medeniyetlere ev sahipliği yaptığı vurgulanan tanıtım mesajları yer aldı.

Bu kapsamda "Medeniyetlerin buluştuğu, tarihin nefes aldığı yer: İstanbul", "Times Meydanı, zamanın ötesinde Türkiye ile buluşuyor" ve "New York asla uyumaz, İstanbul asla ilham vermeyi bırakmaz" şeklindeki mesajlar ekranlarda gösterildi.

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