Başkan Erdoğan’ın dünya barışı ve adalet mesajları New York’ta! Times Meydanı’nda dev ekranlarda yer aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet mesajları ile Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonu, New York'taki Times Meydanı'nda dev ekranlar ve mobil LED kamyonetler aracılığıyla kamuoyuna aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde New York'ta gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin çevre, iklim, barış ve adalet alanlarındaki mesajları Times Meydanı'nda kamuoyuna aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL MESAJLARI TİMES MEYDANI'NDA! ÇEVRE VE ADALET VURGUSU Bu kapsamda Times Meydanı'ndaki dev ekranlar ve mobil LED kamyonetler aracılığıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları ile Türkiye'nin COP31 kapsamındaki çevre ve iklim vizyonu New Yorklularla paylaşıldı.

Türkiye'nin tarihî ve doğal güzellikleri ile yumuşak güç kapasitesini odağa alan entegre tasarımların kullanıldığı görsellerde, Başkan Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet temalı mesajlarının yanı sıra İstanbul temalı tanıtım unsurlarına da yer verildi.

Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür", "Küresel yönetişim tüm insanlığı, tüm dinleri, tüm ırkları ve tüm kültürleri temsil etmelidir" ve "Çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende hissedemez" şeklindeki mesajları Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda ve mobil LED kamyonetlerde gösterildi.