Başkan Erdoğan BM kürsüsünde şiir okudu! "Kurtulamayacaklar" dedi siyonist heyet salondan kaçtı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki hitabında şair merhum Sezai Karakoç'un şiirini okudu. Erdoğan siyonist çetesine yönelik "Biz gerekirse sıkıntı çekeriz gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar." dedi. Bu sözler esnasında İsrail heyetinin salondan kaçış anları dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin haksızlık ve zulüm karşısında sessiz kalmayacağını vurguladı.

Şair merhum Sezai Karakoç'un "Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar, vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar." şiirini seslendiren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMAYIZ"

"Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin Cumhurbaşkanı olarak, Rabb'im ömür verdikçe, bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onlar için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz, gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz, ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.

Dünyanın gidişatına baktığımızda önümüzde iki yol olduğu görülecektir, ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Şüphesiz, karanlığa yumruk sallamak kolaydır. Zor olan, o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir ve bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir. Rabb'im yolumuzu açık etsin, yar ve yardımcımız olsun. Bu salonda ve dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen dostlarımızı bu ortak gelecek vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyorum. "

SİYONİST EKİP KAÇTI

Erdoğan'ın İsrail'i işaret ettiği "Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar." sözleri dikkat çekti.

Erdoğan'ın İsrail'e yönelik mesajlarının ardından İsrailli heyet salondan adeta kaçtı. Siyonist ekibin kaçış anlarında ise Erdoğan'ın "Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar." sözleri dikkat çekti.