Set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olması sayesinde karaciğer nakli yapılan Özkan, zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

"KİMSEYE KIRGINLIĞIMI BELLİ ETMEDİM"

Yaşadığı kırgınlığı anlatan oyuncu, "Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan ağabeylerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi. Kimseye kırgınlığımı belli etmedim; hepsini direkt engelledim ve hayatımdan sildim" ifadelerini kullanmıştı.

Ciddi karaciğer yetmezliği teşhisinin ardından uzun süren tetkiklerden geçen ve kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, ameliyatın ardından uygulanan doktor kontrolü ve tedavi süreciyle sağlığına kavuştu.