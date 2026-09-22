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Karaciğer nakli sonrası ilk büyük organizasyon! Ufuk Özkan’ın neşesi dikkat çekti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Karaciğer yetmezliği nedeniyle zorlu bir süreç geçiren Ufuk Özkan, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Yeniden eski enerjisine dönen ünlü oyuncu, 100 çiftin aynı anda dünyaevine girdiği özel organizasyonda sunuculuk yaparak neşeli halleriyle dikkat çekti.

Karaciğer nakli sonrası ilk büyük organizasyon! Ufuk Özkan’ın neşesi dikkat çekti 1

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz şubat ayında sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Karaciğer nakli sonrası ilk büyük organizasyon! Ufuk Özkan’ın neşesi dikkat çekti 2

Set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olması sayesinde karaciğer nakli yapılan Özkan, zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

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Karaciğer nakli sonrası ilk büyük organizasyon! Ufuk Özkan’ın neşesi dikkat çekti 3

YAŞADIĞI VEFASIZLIKLARI ANLATMIŞTI

Öte yandan Özkan, geçtiğimiz aylarda hastalığı sürecinde yaşadığı vefasızlıklara sitem etmiş ve zor günlerinde yakın çevresinden beklediği desteği göremediğini dile getirmişti.

Karaciğer nakli sonrası ilk büyük organizasyon! Ufuk Özkan’ın neşesi dikkat çekti 4

"KİMSEYE KIRGINLIĞIMI BELLİ ETMEDİM"

Yaşadığı kırgınlığı anlatan oyuncu, "Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan ağabeylerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi. Kimseye kırgınlığımı belli etmedim; hepsini direkt engelledim ve hayatımdan sildim" ifadelerini kullanmıştı.

Ciddi karaciğer yetmezliği teşhisinin ardından uzun süren tetkiklerden geçen ve kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, ameliyatın ardından uygulanan doktor kontrolü ve tedavi süreciyle sağlığına kavuştu.

Karaciğer nakli sonrası ilk büyük organizasyon! Ufuk Özkan’ın neşesi dikkat çekti 5

100 ÇİFTİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Zorlu günleri geride bırakan oyuncu, iyileşme sürecinin ardından yeniden projelerde yer almaya ve davet edildiği özel organizasyonlara katılmaya başladı.

Karaciğer nakli sonrası ilk büyük organizasyon! Ufuk Özkan’ın neşesi dikkat çekti 6

2. Sayfa'nın haberine göre, son olarak 100 çiftin aynı anda dünyaevine girdiği büyük bir organizasyonda sunuculuk yapan Ufuk Özkan, törendeki neşeli tavırları ve yüksek enerjisiyle dikkat çekti.

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