Ünlü isimlerin ilginç takıntıları ortaya çıktı
Sahnelerde ve ekranlarda cesur ve özgüvenli duruşlarıyla tanınan ünlü isimlerin, günlük hayatlarında kendilerine özgü korku ve takıntıları bulunuyor. Sibel Can'ın titizlik hassasiyetinden Demet Şener'in köpek balığı korkusuna kadar birçok ünlünün bilinmeyen yönleri şaşırtıyor.
Ünlü isimlerin gözlerden uzak yaşamlarında şaşırtıcı hassasiyetleri ve korkuları da olabiliyor. Kimi titizlik konusunda sınırları zorlarken kimi belirli hayvanlardan uzak duruyor, kimi ise günlük alışkanlıklarıyla dikkat çekiyor. İşte, ünlülerin pek bilinmeyen ve şaşırtan yönleri...
Sibel Can
Türk müziğinin efsane isimlerinden Sibel Can, en önemli takıntısının titizlik olduğunu belirtiyor. Can, yıllar önce Hürriyet'e verdiği bir röportajda bu konudaki hassasiyetini şu sözlerle anlatıyor:
"Her şey tertemiz, pırıl pırıl olsun istiyorum. Ama bu sadece evim için değil, delice belki ama sokaklar, caddeler, binalar için de geçerli. Onlar da tertemiz, camları pırıl pırıl olsun... Bahçelerde çiçekler, ağaçlarda dallar kirsiz tozsuz olsun."
Demet Şener
Demet Şener, çocukken izlediği Jaws filmleri nedeniyle köpek balığı korkusu oluştuğunu söylüyor. Aynı zamanda köpek balıklarına büyük hayranlık duyduğunu belirten Şener, bu iki duygunun bir arada olmasını ilginç buluyor.
Şener, "Çocukken izlediğim Jaws filmleri sebebiyle köpek balığı korkusu oluştu. Aynı zamanda inanılmaz hayranlık duyduğum hayvanlar. Hem bu kadar hayranlık duyup hem de bu kadar korkmam da enteresan doğrusu... Hatta bunları konu alan her belgeseli izliyorum ancak tek başıma denize girip açılamıyorum" ifadelerini kullanıyor.
Fobisini yenmek istediğini belirten Şener, önümüzdeki yıllarda Güney Afrika'ya gitmeyi ve burada köpek balıklarıyla kafes dalışı yapmayı düşündüğünü söylüyor:
"Bu fobimi yenmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda Güney Afrika'ya seyahat etme planım var. Orada köpek balığı kafes dalışı yapmayı da düşünüyorum. Eğer bunu yapabilirsem belki bu fobimi de yenmiş olurum."
Burcu Esmersoy
Burcu Esmersoy, ALEM Dergisi'ne verdiği röportajda değiştirmek istediği özelliğinin ne olduğu sorusuna, stresli olduğu zamanlarda tırnaklarını yolduğunu söyleyerek yanıt veriyor.
Esmersoy, "Stresli olduğumda tırnaklarımı yoluyorum, mutlaka bırakmalıyım" ifadelerini kullanıyor.
Bergüzar Korel
Bergüzar Korel, yemek ve deniz konusunda bazı takıntıları olduğunu söylüyor. Korel, bu alışkanlıklarını şöyle anlatıyor:
"Pütürlü hiçbir şey yiyemem mesela, pilava bayılırım. Sütlaç ağzıma koymam. Herkes bilir, ben yemeğe geleceksem kimse dolmanın içine üzüm koymaz; çünkü tuzlunun içinde tatlı sevmem. Denizdeki hiçbir canlıdan korkmam, diplerde dolanırım ama yosuna basamam. Böyle birbirini tutmayan dünya komiği takıntı adı altında alışkanlıklar diyelim."