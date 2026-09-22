Ünlü isimlerin gözlerden uzak yaşamlarında şaşırtıcı hassasiyetleri ve korkuları da olabiliyor. Kimi titizlik konusunda sınırları zorlarken kimi belirli hayvanlardan uzak duruyor, kimi ise günlük alışkanlıklarıyla dikkat çekiyor. İşte, ünlülerin pek bilinmeyen ve şaşırtan yönleri...

"Her şey tertemiz, pırıl pırıl olsun istiyorum. Ama bu sadece evim için değil, delice belki ama sokaklar, caddeler, binalar için de geçerli. Onlar da tertemiz, camları pırıl pırıl olsun... Bahçelerde çiçekler, ağaçlarda dallar kirsiz tozsuz olsun."

Türk müziğinin efsane isimlerinden Sibel Can, en önemli takıntısının titizlik olduğunu belirtiyor. Can, yıllar önce Hürriyet'e verdiği bir röportajda bu konudaki hassasiyetini şu sözlerle anlatıyor:

Demet Şener

Demet Şener, çocukken izlediği Jaws filmleri nedeniyle köpek balığı korkusu oluştuğunu söylüyor. Aynı zamanda köpek balıklarına büyük hayranlık duyduğunu belirten Şener, bu iki duygunun bir arada olmasını ilginç buluyor.

Şener, "Çocukken izlediğim Jaws filmleri sebebiyle köpek balığı korkusu oluştu. Aynı zamanda inanılmaz hayranlık duyduğum hayvanlar. Hem bu kadar hayranlık duyup hem de bu kadar korkmam da enteresan doğrusu... Hatta bunları konu alan her belgeseli izliyorum ancak tek başıma denize girip açılamıyorum" ifadelerini kullanıyor.

Fobisini yenmek istediğini belirten Şener, önümüzdeki yıllarda Güney Afrika'ya gitmeyi ve burada köpek balıklarıyla kafes dalışı yapmayı düşündüğünü söylüyor:

"Bu fobimi yenmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda Güney Afrika'ya seyahat etme planım var. Orada köpek balığı kafes dalışı yapmayı da düşünüyorum. Eğer bunu yapabilirsem belki bu fobimi de yenmiş olurum."