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Ünlü isimlerin ilginç takıntıları ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sahnelerde ve ekranlarda cesur ve özgüvenli duruşlarıyla tanınan ünlü isimlerin, günlük hayatlarında kendilerine özgü korku ve takıntıları bulunuyor. Sibel Can'ın titizlik hassasiyetinden Demet Şener'in köpek balığı korkusuna kadar birçok ünlünün bilinmeyen yönleri şaşırtıyor.

Ünlü isimlerin ilginç takıntıları ortaya çıktı 1

Ünlü isimlerin gözlerden uzak yaşamlarında şaşırtıcı hassasiyetleri ve korkuları da olabiliyor. Kimi titizlik konusunda sınırları zorlarken kimi belirli hayvanlardan uzak duruyor, kimi ise günlük alışkanlıklarıyla dikkat çekiyor. İşte, ünlülerin pek bilinmeyen ve şaşırtan yönleri...

Ünlü isimlerin ilginç takıntıları ortaya çıktı 2

Sibel Can

Türk müziğinin efsane isimlerinden Sibel Can, en önemli takıntısının titizlik olduğunu belirtiyor. Can, yıllar önce Hürriyet'e verdiği bir röportajda bu konudaki hassasiyetini şu sözlerle anlatıyor:

"Her şey tertemiz, pırıl pırıl olsun istiyorum. Ama bu sadece evim için değil, delice belki ama sokaklar, caddeler, binalar için de geçerli. Onlar da tertemiz, camları pırıl pırıl olsun... Bahçelerde çiçekler, ağaçlarda dallar kirsiz tozsuz olsun."

Ünlü isimlerin ilginç takıntıları ortaya çıktı 3

Demet Şener

Demet Şener, çocukken izlediği Jaws filmleri nedeniyle köpek balığı korkusu oluştuğunu söylüyor. Aynı zamanda köpek balıklarına büyük hayranlık duyduğunu belirten Şener, bu iki duygunun bir arada olmasını ilginç buluyor.

Şener, "Çocukken izlediğim Jaws filmleri sebebiyle köpek balığı korkusu oluştu. Aynı zamanda inanılmaz hayranlık duyduğum hayvanlar. Hem bu kadar hayranlık duyup hem de bu kadar korkmam da enteresan doğrusu... Hatta bunları konu alan her belgeseli izliyorum ancak tek başıma denize girip açılamıyorum" ifadelerini kullanıyor.

Fobisini yenmek istediğini belirten Şener, önümüzdeki yıllarda Güney Afrika'ya gitmeyi ve burada köpek balıklarıyla kafes dalışı yapmayı düşündüğünü söylüyor:

"Bu fobimi yenmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda Güney Afrika'ya seyahat etme planım var. Orada köpek balığı kafes dalışı yapmayı da düşünüyorum. Eğer bunu yapabilirsem belki bu fobimi de yenmiş olurum."

Ünlü isimlerin ilginç takıntıları ortaya çıktı 4

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy, ALEM Dergisi'ne verdiği röportajda değiştirmek istediği özelliğinin ne olduğu sorusuna, stresli olduğu zamanlarda tırnaklarını yolduğunu söyleyerek yanıt veriyor.

Esmersoy, "Stresli olduğumda tırnaklarımı yoluyorum, mutlaka bırakmalıyım" ifadelerini kullanıyor.

Ünlü isimlerin ilginç takıntıları ortaya çıktı 5

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel, yemek ve deniz konusunda bazı takıntıları olduğunu söylüyor. Korel, bu alışkanlıklarını şöyle anlatıyor:

"Pütürlü hiçbir şey yiyemem mesela, pilava bayılırım. Sütlaç ağzıma koymam. Herkes bilir, ben yemeğe geleceksem kimse dolmanın içine üzüm koymaz; çünkü tuzlunun içinde tatlı sevmem. Denizdeki hiçbir canlıdan korkmam, diplerde dolanırım ama yosuna basamam. Böyle birbirini tutmayan dünya komiği takıntı adı altında alışkanlıklar diyelim."

Ünlü isimlerin ilginç takıntıları ortaya çıktı 6

Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ'un böcek veya yükseklik gibi belirgin bir korkusunun olmadığı belirtiliyor. Ünlü oyuncunun en büyük korkusunun ise yalnız kalmak olduğu ifade ediliyor.

Ünlü isimlerin ilginç takıntıları ortaya çıktı 7

Murat Boz

Murat Boz'un yeşil elmaya karşı ilginç bir takıntısı bulunuyor. Gördüğü her elmayı yeme isteği duyduğunu belirten Boz, elma yiyemediğinde gözlerinin yaşardığını söylüyor.

Boz, bu durumu öğrenen hayranlarının konserlerde sahneye elma atması nedeniyle zaman zaman zor durumda kaldığını ve söz konusu takıntısının artık korkuya dönüştüğünü ifade ediyor.

Ünlü isimlerin ilginç takıntıları ortaya çıktı 8

Beren Saat

Beren Saat, en büyük korkularından birinin taciz edilmek olduğunu söylüyor.

Ünlü isimlerin ilginç takıntıları ortaya çıktı 9

Nilperi Şahinkaya

İbrahim Selim'in programına konuk olan Nilperi Şahinkaya, büyükelçi olan babasının mesleği nedeniyle çocukluk yıllarında yaklaşık dört yılda bir ülke değiştirdiğini anlatıyor. Şahinkaya, o yıllardan kalan alışkanlıkla hâlâ dört yılda bir ev değiştirdiğini söylüyor.

Planlı ve programlı olmak konusunda da oldukça hassas olduğunu belirten oyuncu, ani gelişen durumlarda kendisini rahat hissetmediğini dile getiriyor:

"Ani gelişen durumlar karşısında kendimi rahat hissetmiyorum. Hayatı akışına bırakamıyorum. Mesela evdeyim, hiçbir işim yok. Bir arkadaşım yakınlarda olduğunu ve kahve içmek istediğini söyledi. Çok ani olduğu için buluşamam. Programlar birkaç gün öncesinden ayarlansa fena olmaz. Kendimi mental olarak da hazırlayabileyim."

Ünlü isimlerin ilginç takıntıları ortaya çıktı 10

Tülin Şahin

Podyumlarda yıllarca kürkler ve deri kıyafetlerle görmeye alışık olduğumuz Tülin Şahin, yılanlardan ve yılan derisi kullanılan ürünlerden oldukça fazla korkuyor. Şahin, yılanın adını bile duyduğunda bayılacak gibi olduğunu söylüyor.

Öte yandan peynir ve çikolataya da oldukça düşkün olan Şahin, günün her saatinde peynir tüketebileceğini belirtiyor

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