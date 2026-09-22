Kullanılmayan telefonlar, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar yalnızca elektronik atık olarak görülmüyor. Bu cihazların devrelerinde altın, gümüş ve farklı değerli metaller de bulunuyor. Ancak bu metallerin birbirinden ayrılması, geleneksel yöntemlerde yoğun kimyasal kullanımını gerektirebiliyor.

Yeni yöntemin öne çıkan tarafı ise yalnızca altını ayırması değil. Araştırmacılar, elektrik kullanarak bazı kimyasal işlemlerin de azaltılabileceğini belirtiyor.

ABD'deki Illinois Urbana-Champaign Üniversitesinden araştırmacılar, bu süreci elektrikle kontrol edebilen yeni bir molekül geliştirdi. Laboratuvar testlerinde kullanılan molekül, elektronik atıklardan elde edilen ve farklı metaller içeren çözeltilerdeki altının yüzde 89'unu geri kazanmayı başardı.

Böylece metalin tutulması ve yeniden serbest bırakılması için gereken bazı kimyasal adımların yerine elektrik kullanılabiliyor. Araştırmanın doktora sonrası araştırmacılarından Deborah Schmitt, molekülün sıvının elektrik akımını iletmesine yardımcı olan kalıcı bir iç yüke sahip olduğunu belirtti.

Sistemin çalışma mantığı temelde iki aşamaya dayanıyor. Molekül bir elektriksel durumda metal kompleksine bağlanıyor ve hedef metali organik sıvıya taşıyor. Elektriksel durum değiştirildiğinde ise metal molekülden ayrılıyor.

Araştırmacıların geliştirdiği molekül, metal iyonlarına seçici biçimde bağlanabiliyor. Aynı zamanda molekülün yapısında kalıcı bir elektrik yükü bulunuyor. Bu özellik, molekülün elektrik sinyaliyle kontrol edilmesine imkan sağlıyor.

ELEKTRONİK ATIKLARDAKİ ALTININ YÜZDE 89'U GERİ KAZANILDI

Araştırmacılar sistemi, elektronik atıklardan elde edilen ve çok sayıda metal içeren çözeltilerde test etti. Deneylerde altının yüzde 89'unun geri kazanıldığı bildirildi. Molekülün performansına ilişkin diğer testlerde ise ferrosen bileşeninin yüzde 91'e kadar oksidasyona ulaşabildiği, yakalanan metal iyonunun ise yaklaşık yüzde 95 oranında serbest bırakılabildiği görüldü.

Bu sonuçlar, molekülün yalnızca metali yakalaması değil, daha sonra yeniden kullanılabilecek şekilde serbest bırakabilmesi açısından da önem taşıyor.