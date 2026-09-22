Doktorlar'ın Levent'i Kutsi 18 yıl sonra yeniden ekranda! Gerçek adı dikkat çekti

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinin Levent ve Ela'sı, 18 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu. İzleyiciler nostaljik anlar yaşarken Kutsi'nin hayatı da merak konusu oldu. İşte Kutsi'nin gerçek adı ve hayatına dair merak edilen detaylar...

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinin sevilen karakterleri Levent ve Ela, yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu.

18 YIL SONRA AYNI PROJEDE BULUŞTULAR Dizide Dr. Levent Atahanlı karakterine hayat veren Kutsi, Tuzlu Kahve dizisinin 4. bölümüne konuk oyuncu olarak dahil oldu. Kutsi, dizide Elit karakterini canlandıran Yasemin Ergene ile 18 yıl sonra yeniden kamera karşısına geçti.

LEVENT NİKÂH GÜNÜ ELA'YI NEDEN TERK ETTİ? Yıllar önce Doktorlar dizisinde Ela ve Levent adlı sevgililere hayat veren ikilinin 18 yıl sonra yeniden aynı projede buluşması, diziseverlerin ilgisini çekti. Bu buluşmayla birlikte, "Levent nikâh günü Ela'yı neden terk etti?" sorusu da yeniden gündeme geldi. Doktorlar dizisinde Levent, Ela'nın çocuk sahibi olamayacağını kendisinden sakladığını düğün günü başka kişilerden öğrenmişti. Gerçeği bu şekilde öğrenen Levent, büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak nikâh masasından vazgeçmişti. Levent, nikâha dakikalar kala Ela'ya "Ben bu ilişkiye olan inancımı kaybettim Ela." diyerek veda etmişti.

KUTSİ HAKKINDA Tüm bunların ardından izleyiciler, "Kutsi kimdir, evli mi?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte şarkıcı ve oyuncu Kutsi hakkında merak edilenler... Kutsi'nin gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan'dır. Malatya'da dünyaya gelen Kutsi; şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu kimliğiyle tanınıyor. Sanatçının "Kutsi" ismi, Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den geliyor.

Lise yıllarında müziğe ilgi duyan Kutsi, gitar çalmaya başladı ve şan eğitimi aldı. Bir dönem mimarlık eğitimi gören sanatçı, eğitimini yarıda bırakarak müzik kariyerine yöneldi. Kutsi, müzik kariyerine 2000 yılında yayımladığı "Aşk Payını Aldı" albümüyle adım attı. Ardından "Sana Ne", "Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor" ve "Bambaşka" gibi albümlerle müzik kariyerini sürdürdü. Oyunculuk kariyerinde de önemli projelerde yer alan Kutsi'nin en bilinen rollerinden biri, Doktorlar dizisindeki Dr. Levent Atahanlı karakteri oldu.