Manisa'da okul yakınındaki saldırıda kan donduran detaylar ahaber.com.tr'de! 15 yaşındaki saldırganın ilham kaynağı Netflix dizisi: You
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırının altından dijital radikalleşme ve akılalmaz bir plan çıktı. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde rastgele ateş açarak masum öğrencilerin yaralanmasına neden olan 15 yaşındaki HO.'nun, dijital platform Netflix'teki You dizisinden ve 1999 yılındaki ABD lise katliamından etkilendiği ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin anında müdahalesiyle kıskıvrak yakalanan saldırganın evinden çıkan cephanelik ve karanlık notlar ise kan dondurdu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırı Türkiye'yi yasa boğarken yeni detaylara ahaber.com.tr ulaştı.
COLUMBINE SALDIRGANINDAN ETKİLENDİĞİNİ SÖYLEDİ
Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahlı saldırının ardından saldırgan kısa sürede emniyet güçlerince yakalandı.
Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren H.O.'nun, akran zorbalığı yapan kişilere sinirlendiğini ve 20 Nisan 1999'da ABD'nin Colorado eyaletindeki Columbine Lisesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırının faillerinden Eric Harris'ten etkilendiğini söylediği belirtildi.
"JOE GOLDBERG" İBARELİ KAĞIT BULUNDU
H.O.'nun ikametinde yapılan aramada dikkat çeken materyaller ele geçirildi. Aramada, üzerinde "Seri Katil Joe Goldberg" ibaresi bulunan el yazısı bir kağıt, Nazi sembolü bulunan kırmızı bir tablo, Sosyalist Kalkınma Partisi ve vaatlerin yer aldığı el yazısı bir not ile sonradan silindiği değerlendirilen "İyi değilim, yorgunum" ifadelerinin bulunduğu notlar tespit edildi.
CEPHANELİK ÇIKTI
Evde ayrıca 42 adet av tüfeği fişeği, 2 bıçak, 1 paslanmış şarjör, 2 bilgisayar kasası ve 4 cep telefonu bulundu.
1 AY ÖNCEDEN PLANLANMIŞ! NETFLIX'TE "YOU" İLHAM KAYNAĞI
Soruşturma kapsamında H.O.'nun 2024 yılından itibaren radikalleşmeye başladığı, nihilist eğilimler gösterdiği ve hem Columbine saldırısının faili Eric Harris hem de Netflix'te yayımlanan "You" dizisindeki kurgusal karakter Joe Goldberg'den etkilendiği ve bu isimleri rol model aldığı değerlendirildi.
H.O.'nun saldırıyı yaklaşık 1 ay öncesinden planladığı ve tasarladığı da soruşturma kapsamında değerlendirilen hususlar arasında yer aldı.