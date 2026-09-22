Soruşturmanın, saldırının nasıl planlandığı, kullanılan silaha nasıl ulaşıldığı ve H.O.'nun saldırıya hazırlanma sürecine ilişkin tüm detayları ortaya çıkarmaya yönelik sürdüğü öğrenildi.

ANNE, BABA VE DEDE DE GÖZALTINDA Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan saldırının ardından soruşturma genişletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 15 yaşındaki saldırgan H.O.'nun yanı sıra anne ve babası ile saldırıda kullanılan silahın sahibi olduğu belirlenen dedesinin de gözaltına alındığını açıkladı.

SALDIRIDAN 1 AY ÖNCE ATIŞ TALİMİ

Turgutlu'daki silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada H.O.'nun saldırıdan yaklaşık 1 ay önce kuzeniyle birlikte atış talimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

H.O.'nun bu süreçte silah kullanımı konusunda hazırlık yaptığı değerlendirilirken, atış taliminin saldırı planıyla bağlantısı soruşturma kapsamında araştırılıyor.

"SALDIRI YAPACAĞIM" DEDİ, CİDDİYE ALINMADI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir başka detay ise H.O.'nun saldırıdan önce halasının oğluna saldırı gerçekleştireceğini söylediği iddiası oldu.

H.O.'nun bu sözlerinin ciddiye alınmadığı, herhangi bir uyarıda bulunulmadığı veya durumun ilgili makamlara bildirilmediği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında bu iddianın da tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.

SALDIRIDAN ÖNCE TELEFONUNU SIFIRLADI

H.O.'nun saldırıdan önce cep telefonunu sıfırladığı bilgisi de soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Telefonun neden sıfırlandığı, sıfırlama işleminin ne zaman gerçekleştirildiği ve cihazda saldırıyla ilgili herhangi bir iletişim veya dijital iz bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

TELEFONDA KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Soruşturmanın önemli sorularından biri de H.O.'nun saldırı öncesinde telefon üzerinden başka kişilerle iletişim kurup kurmadığı.

H.O.'nun saldırıyla ilgili herhangi bir kişiyle görüşüp görüşmediği, saldırı planından başka kişilerin haberdar olup olmadığı ve telefonun sıfırlanmasıyla bu iletişimlerin ortadan kaldırılmasının amaçlanıp amaçlanmadığı soruşturma kapsamında yanıtı aranan sorular arasında yer alıyor.

NAZİLERDEN ESİNLENEREK LOGOLAR ÇİZMİŞ

H.O.'nun Nazi sembollerinden esinlenerek çeşitli logolar çizdiği de ortaya çıkan bilgiler arasında yer aldı.