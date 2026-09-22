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Manisa'da okul yakınındaki saldırıda kan donduran detaylar ahaber.com.tr'de! 15 yaşındaki saldırganın ilham kaynağı Netflix dizisi: You

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırının altından dijital radikalleşme ve akılalmaz bir plan çıktı. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde rastgele ateş açarak masum öğrencilerin yaralanmasına neden olan 15 yaşındaki HO.'nun, dijital platform Netflix'teki You dizisinden ve 1999 yılındaki ABD lise katliamından etkilendiği ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin anında müdahalesiyle kıskıvrak yakalanan saldırganın evinden çıkan cephanelik ve karanlık notlar ise kan dondurdu.

Manisa'da okul yakınındaki saldırıda kan donduran detaylar ahaber.com.tr'de! 15 yaşındaki saldırganın ilham kaynağı Netflix dizisi: You 1

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırı Türkiye'yi yasa boğarken yeni detaylara ahaber.com.tr ulaştı.

Manisa'da okul yakınındaki saldırıda kan donduran detaylar ahaber.com.tr'de! 15 yaşındaki saldırganın ilham kaynağı Netflix dizisi: You 2

COLUMBINE SALDIRGANINDAN ETKİLENDİĞİNİ SÖYLEDİ
Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahlı saldırının ardından saldırgan kısa sürede emniyet güçlerince yakalandı.

Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren H.O.'nun, akran zorbalığı yapan kişilere sinirlendiğini ve 20 Nisan 1999'da ABD'nin Colorado eyaletindeki Columbine Lisesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırının faillerinden Eric Harris'ten etkilendiğini söylediği belirtildi.

Manisa'da okul yakınındaki saldırıda kan donduran detaylar ahaber.com.tr'de! 15 yaşındaki saldırganın ilham kaynağı Netflix dizisi: You 3

"JOE GOLDBERG" İBARELİ KAĞIT BULUNDU
H.O.'nun ikametinde yapılan aramada dikkat çeken materyaller ele geçirildi. Aramada, üzerinde "Seri Katil Joe Goldberg" ibaresi bulunan el yazısı bir kağıt, Nazi sembolü bulunan kırmızı bir tablo, Sosyalist Kalkınma Partisi ve vaatlerin yer aldığı el yazısı bir not ile sonradan silindiği değerlendirilen "İyi değilim, yorgunum" ifadelerinin bulunduğu notlar tespit edildi.

Manisa'da okul yakınındaki saldırıda kan donduran detaylar ahaber.com.tr'de! 15 yaşındaki saldırganın ilham kaynağı Netflix dizisi: You 4

CEPHANELİK ÇIKTI
Evde ayrıca 42 adet av tüfeği fişeği, 2 bıçak, 1 paslanmış şarjör, 2 bilgisayar kasası ve 4 cep telefonu bulundu.

Manisa'da okul yakınındaki saldırıda kan donduran detaylar ahaber.com.tr'de! 15 yaşındaki saldırganın ilham kaynağı Netflix dizisi: You 5

1 AY ÖNCEDEN PLANLANMIŞ! NETFLIX'TE "YOU" İLHAM KAYNAĞI
Soruşturma kapsamında H.O.'nun 2024 yılından itibaren radikalleşmeye başladığı, nihilist eğilimler gösterdiği ve hem Columbine saldırısının faili Eric Harris hem de Netflix'te yayımlanan "You" dizisindeki kurgusal karakter Joe Goldberg'den etkilendiği ve bu isimleri rol model aldığı değerlendirildi.

H.O.'nun saldırıyı yaklaşık 1 ay öncesinden planladığı ve tasarladığı da soruşturma kapsamında değerlendirilen hususlar arasında yer aldı.

Manisa'da okul yakınındaki saldırıda kan donduran detaylar ahaber.com.tr'de! 15 yaşındaki saldırganın ilham kaynağı Netflix dizisi: You 6

ANNE, BABA VE DEDE DE GÖZALTINDA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan saldırının ardından soruşturma genişletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 15 yaşındaki saldırgan H.O.'nun yanı sıra anne ve babası ile saldırıda kullanılan silahın sahibi olduğu belirlenen dedesinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturmanın, saldırının nasıl planlandığı, kullanılan silaha nasıl ulaşıldığı ve H.O.'nun saldırıya hazırlanma sürecine ilişkin tüm detayları ortaya çıkarmaya yönelik sürdüğü öğrenildi.

Manisa'da okul yakınındaki saldırıda kan donduran detaylar ahaber.com.tr'de! 15 yaşındaki saldırganın ilham kaynağı Netflix dizisi: You 7

SALDIRIDAN 1 AY ÖNCE ATIŞ TALİMİ
Turgutlu'daki silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada H.O.'nun saldırıdan yaklaşık 1 ay önce kuzeniyle birlikte atış talimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

H.O.'nun bu süreçte silah kullanımı konusunda hazırlık yaptığı değerlendirilirken, atış taliminin saldırı planıyla bağlantısı soruşturma kapsamında araştırılıyor.

"SALDIRI YAPACAĞIM" DEDİ, CİDDİYE ALINMADI
Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir başka detay ise H.O.'nun saldırıdan önce halasının oğluna saldırı gerçekleştireceğini söylediği iddiası oldu.

H.O.'nun bu sözlerinin ciddiye alınmadığı, herhangi bir uyarıda bulunulmadığı veya durumun ilgili makamlara bildirilmediği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında bu iddianın da tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.

SALDIRIDAN ÖNCE TELEFONUNU SIFIRLADI
H.O.'nun saldırıdan önce cep telefonunu sıfırladığı bilgisi de soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Telefonun neden sıfırlandığı, sıfırlama işleminin ne zaman gerçekleştirildiği ve cihazda saldırıyla ilgili herhangi bir iletişim veya dijital iz bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

TELEFONDA KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?
Soruşturmanın önemli sorularından biri de H.O.'nun saldırı öncesinde telefon üzerinden başka kişilerle iletişim kurup kurmadığı.

H.O.'nun saldırıyla ilgili herhangi bir kişiyle görüşüp görüşmediği, saldırı planından başka kişilerin haberdar olup olmadığı ve telefonun sıfırlanmasıyla bu iletişimlerin ortadan kaldırılmasının amaçlanıp amaçlanmadığı soruşturma kapsamında yanıtı aranan sorular arasında yer alıyor.

NAZİLERDEN ESİNLENEREK LOGOLAR ÇİZMİŞ
H.O.'nun Nazi sembollerinden esinlenerek çeşitli logolar çizdiği de ortaya çıkan bilgiler arasında yer aldı.

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