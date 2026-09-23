Ankara’da sağanak alarmı! Yol çöktü araçlar hasar gördü

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, Keçiören’de hayatı olumsuz etkiledi; Gülgün Sokak’ta belediyenin çalışma yaptığı yol çökerken park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. Sel ve su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, mahsur kalan araçların kurtarılması için belediye ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için de fırtına uyarısı yapıldı.