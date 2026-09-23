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Ankara’da sağanak alarmı! Yol çöktü araçlar hasar gördü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Ankara’da sağanak alarmı! Yol çöktü araçlar hasar gördü

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, Keçiören’de hayatı olumsuz etkiledi; Gülgün Sokak’ta belediyenin çalışma yaptığı yol çökerken park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. Sel ve su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, mahsur kalan araçların kurtarılması için belediye ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için de fırtına uyarısı yapıldı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, Başkent'in birçok noktasında etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluşurken, trafik akışı da olumsuz etkilendi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Vatandaşlar yağıştan korunmak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Sürücüler ise suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

ANKARA'DA SEL ALARMI! YOL ÇÖKTÜ ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Sağanakla birlikte art arda çakan şimşekler, Ankara semalarında dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar gökyüzünü aydınlatan şimşekleri cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

Yağışın kent genelinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

FIRTINA ALARMI! BATI KARADENİZ VE KUZEY EGE İÇİN KRİTİK UYARI

YOL ÇÖKTÜ, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Sağanağın en yoğun hissedildiği bölgelerden biri ise Keçiören oldu.

Gülgün Sokak'ta akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından, belediyenin çalışma yaptığı yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda araç hasar gördü.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Olayın ardından bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle mahsur kalan araçların bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

BATI KARADENİZ VE KUZEY EGE'YE FIRTINA UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren her iki bölgede kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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