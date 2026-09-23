Ankara’da sağanak alarmı! Yol çöktü araçlar hasar gördü
Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, Keçiören’de hayatı olumsuz etkiledi; Gülgün Sokak’ta belediyenin çalışma yaptığı yol çökerken park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. Sel ve su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, mahsur kalan araçların kurtarılması için belediye ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için de fırtına uyarısı yapıldı.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, Başkent'in birçok noktasında etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluşurken, trafik akışı da olumsuz etkilendi.
ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI
Vatandaşlar yağıştan korunmak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Sürücüler ise suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.
ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI
Sağanakla birlikte art arda çakan şimşekler, Ankara semalarında dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar gökyüzünü aydınlatan şimşekleri cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Yağışın kent genelinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
YOL ÇÖKTÜ, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
Sağanağın en yoğun hissedildiği bölgelerden biri ise Keçiören oldu.
Gülgün Sokak'ta akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından, belediyenin çalışma yaptığı yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda araç hasar gördü.