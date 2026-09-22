Murat Dalkılıç, Merve Boluğur üzerinden yapılan yoruma sessiz kalmadı

Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya ile yaptığı paylaşımın altına eski eşi Merve Boluğur üzerinden yapılan yoruma sessiz kalmadı. Ünlü şarkıcı, hakkında ortaya atılan iddialara tepki göstererek "Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil" dedi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan bir yoruma verdiği yanıtla gündeme geldi. 2015 yılında evlendiği, 2017 yılında ise boşandığı eski eşi Merve Boluğur üzerinden yapılan yoruma kayıtsız kalmayan Dalkılıç, kendi hayatıyla ilgili iddialara açıklık getirdi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU Bir sosyal medya kullanıcısı, Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Özgü Kaya ile yaptığı paylaşıma eski eşi Merve Boluğur üzerinden yorum yaptı. Dalkılıç ise söz konusu yoruma yanıt vererek kendi hayatıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"BENİM HİKÂYEM SİZİN ZANNETTİĞİNİZ GİBİ DEĞİL" Ünlü şarkıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sizin kurduğunuz hikâyenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bir şeyi uydurup duruyorsunuz."

"ALLAH'IN SOPASI İNDİĞİ FALAN YOK" Murat Dalkılıç, sağlık sorunlarıyla ilgili yapılan yorumlara da tepki gösterdi. Yaşadığı sürecin yanlış yorumlandığını belirten şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Her insanın hayatındaki gibi ben de bir sağlık sorunu yaşadım 10 yıl sonra. Bir ömür geçti üstünden... Bana Allah'ın sopasının indiği falan yok, çok şükür sevdiği kuluyum."

"KİŞİ NE YAPIYORSA KENDİNE YAPAR" Dalkılıç, insanların başkalarının hayatları hakkında yorum yaparken daha dikkatli olması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kişi ne yapıyorsa kendine yapar. Kendi başına gelenleri başkasının sorumluluğuna yüklemek tek kelime ile zayıflık ve cahilliktir."