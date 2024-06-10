Milli Takım EURO 2024'te kupa peşinde! | Türkiye EURO 2024 maç takvimi
Türkiye, Almanya'da düzenlenen EURO 2024 turnuvası öncesi bütün hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella liderliğinde F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan'a karşı mücadele edecek ay-yıldızlılarımızda ilk hedef gruptan çıkarak son 16'ya yükselmek... Sonrasında kupa yürüyüşünü sürdürmek isteyen kırmızı-beyazlılar Berlin'deki finalde boy göstermek istiyor.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu kez gruptan çıkmak istiyor. Turnuvaya ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler, 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2016 ve 2020'deki son iki şampiyonada ise gruptan çıkamadı.
Şampiyonada F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek Türkiye'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
EURO 2024 Elemelerine Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde başlayan Türkiye, son 3 maçına İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile çıktı ve EURO 2024 biletini grup lideri olarak aldı. Elemelerde D Grubu'nda son Dünya Kupası yarı finalisti Hırvatistan'ın yanı sıra, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele eden Türkiye, yaptığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Rakip filelere 14 gol gönderen ay-yıldızlı ekip, kalesindeki 7 gole engel olamadı.
A Milli Takım, eleme müsabakalarında 17 puan toplayarak, D Grubu'nu zirvede bitirdi ve Avrupa şampiyonasına katılma hakkını grup lideri olarak tarihinde ilk kez başardı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Ermenistan-Türkiye: 1-2
Türkiye-Hırvatistan: 0-2
Letonya-Türkiye: 2-3
Türkiye-Galler: 2-0
Türkiye-Ermenistan: 1-1
Hırvatistan-Türkiye: 0-1
Türkiye-Letonya: 4-0
Galler-Türkiye: 1-1
ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR
A Milli Futbol Takımı'nda birçok oyuncu ön plana çıkıyor. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter'de geçirdiği iyi sezonla İtalya'da yılın orta saha oyuncusu seçildi. Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız ve Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy ise ay-yıldızlı ekibin genç yıldızları olarak değerlendiriliyor. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ise farklı mevkilerde görev yapabilmesiyle Montella'nın jokerlerinden olacak.
AVRUPA ŞAMPİYONASI GEÇMİŞİ
Türkiye, Avrupa Şampiyonası finallerinde 6. kez boy gösterecek. Finallerde daha önce 18 maç yapan ay-yıldızlı ekip, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 14 gol attı, kalesinde 30 gol gördü. Şampiyonada 1996, 2000 ve 2008, 2016 ve 2020 olmak üzere 5 kez mücadele eden A Milli Takım, en önemli başarısını 2008'de yarı final oynayarak elde etti. A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası geçmişi şöyle:
1996 - Grupta elendi
2000 - Çeyrek final
2008 - Yarı final
2016 - Grupta elendi
2020 - Grupta elendi
AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)
MAÇ TAKVİMİ
Türk Milli Takımı'nın EURO 2024 F Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
18 Haziran Salı:
19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı-Dortmund)
22 Haziran Cumartesi:
19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı-Dortmund)
26 Haziran Çarşamba:
22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark Stadı-Hamburg)
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