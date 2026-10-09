MAÇTAN NOTLAR (İkinci yarı)

54. dakikada Sara'nın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Leao dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.



59. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Deniz pasını içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında Sara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.



63. dakikada Torreira'nın ceza yayı üzerinde Diarra'ya yaptığı faulün ardından hakem Halil Umut Meler Uruguaylı oyuncuya sarı kart verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Meler, son adam olduğu gerekçesiyle sarı kartı iptal ederek Torreira'ya direkt kırmızı kart gösterdi.



68. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı kornerin ardından kaleci Uğurcan topu yumrukladı. Ceza yayının gerisine açılan topa Diarra uzaklardan sert vurdu. Ceza alanı ön çizgisinde savunmaya çarpan top penaltı noktası yakınındaki Rak-Sakyi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1



79. dakikada Sane'nin ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Gianniotis topu çıkardı. Pozisyonun devamında savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti. Sol taraftan kullanılan kornerde Sara topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde oluşan karambolde Osimhen'in sert şutunda kaleci Gianniotis ayaklarıyla golü engelledi.



83. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Sara'nın ceza sahasına ortasında Lemina kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.



86. dakikada Rak-Sakyi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.



90. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Jakobs, ceza sahasına sert bir orta kesti. Kasımpaşa savunmasının müdahale edemediği top arka direkteki Barış Alper'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1



90+6. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahasında topu alan Lemina rakibinden çalımla sıyrılarak sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Gianniotis'in ayaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1