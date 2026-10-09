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Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya karşı son nefeste kazandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya karşı son nefeste kazandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti. 6. hafta sonunda averajla Amedspor'un gerisinde kalarak ikinci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak liderlik yarışında avantaj elde etmeyi hedefledi. Bu zorlu mücadelede Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı 3-1 yendi ve 3 puanı kaptı.

Trendyol Süper Lig'de milli maç arasının sona ermesiyle 7. hafta heyecanı başladı. Galatasaray, Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk etti.

6. hafta sonunda Amedspor'un averajla gerisinde kalan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında galip gelerek liderlik yarışında yeniden avantaj elde etmeyi hedefledi.

Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek galibiyete uzandı.

Ligde geride kalan 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 16 yaptı.

Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya karşı son nefeste kazandı - 1

MAÇTAN NOTLAR (İlk yarı)

15. dakikada sol kanattan Leao'dan pasında topla buluşan Deniz'in ceza sahasına girip sol çaprazdan vuruşunda kaleci Gianniotis ayaklarıyla gole engel oldu.

18. dakikada Leao'nun soldan ortasında Yunus'un, penaltı noktası yakınında gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

19. dakikada Batrakov, ceza yayının üzerinden pasında Leao'yu topla buluşturdu. Leao'nun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Gianniotis topu çıkardı.

25. dakikada sol kanattan Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte Abdülkerim'in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

32. dakikada Kerem'in savunma arkasına pasında Benedyczak kale önünde vuruşunu yaptı, top kaleci Uğurcan'da kaldı.

34. dakikada Sara'nın ceza sahası dışından uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis direk dibinden topu kornere çeldi.

45. dakikada rakip yarı alanın ortasından kullanılan serbest vuruşta Batrakov, ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Kale önünde Abdülkerim'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya karşı son nefeste kazandı - 2

MAÇTAN NOTLAR (İkinci yarı)

54. dakikada Sara'nın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Leao dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

59. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Deniz pasını içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında Sara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

63. dakikada Torreira'nın ceza yayı üzerinde Diarra'ya yaptığı faulün ardından hakem Halil Umut Meler Uruguaylı oyuncuya sarı kart verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Meler, son adam olduğu gerekçesiyle sarı kartı iptal ederek Torreira'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

68. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı kornerin ardından kaleci Uğurcan topu yumrukladı. Ceza yayının gerisine açılan topa Diarra uzaklardan sert vurdu. Ceza alanı ön çizgisinde savunmaya çarpan top penaltı noktası yakınındaki Rak-Sakyi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

79. dakikada Sane'nin ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Gianniotis topu çıkardı. Pozisyonun devamında savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti. Sol taraftan kullanılan kornerde Sara topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde oluşan karambolde Osimhen'in sert şutunda kaleci Gianniotis ayaklarıyla golü engelledi.

83. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Sara'nın ceza sahasına ortasında Lemina kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

86. dakikada Rak-Sakyi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

90. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Jakobs, ceza sahasına sert bir orta kesti. Kasımpaşa savunmasının müdahale edemediği top arka direkteki Barış Alper'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

90+6. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahasında topu alan Lemina rakibinden çalımla sıyrılarak sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Gianniotis'in ayaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya karşı son nefeste kazandı - 3

TORREİRA'NIN KIRMIZI KARTI

İkinci yarıda atıklarını sıklaştıran konuk takım, gole çok yaklaştı. Dakikalar 63'ü gösterirken Lucas Torreira'nın rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında maçın hakemi Halil Umut Meler ekranda pozisyonu yeniden izledi. Sarı kartın rengini kırmızıya çevirdi ve Uruguaylı yıldız kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya karşı son nefeste kazandı - 4

ABDÜLKERİM'DEN DUBLE

Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakcı, RAMS Park'taki son iki maçta da gol sevinci yaşadı.

Kasımpaşa maçının 45. dakikasında duran topta ileri çıkan Abdülkerim, kafayla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Tecrübeli futbolcu, ligin 5. haftasında iç sahada Kocaelispor'u 1-0 yendikleri maçta da tek golü atmıştı.

Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya karşı son nefeste kazandı - 5

BARIŞ VE LEMİNA'DAN SİFTAH

Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Takımının son 4 sezondaki en istikrarlı futbolcularından olan Barış Alper, bu sezon Galatasaray'ın yaptığı 8 resmi maçın tamamında forma giydi. İlk 7 müsabakada skor katkısı veremeyen 26 yaşındaki futbolcu, 90. dakikada takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Mücadelenin 90+6. dakikasında skoru 3-1'e getiren Gabonlu orta saha oyuncusu ise 5. resmi maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya karşı son nefeste kazandı - 6

OSİMHEN VE LEMİNA DÖNDÜ

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen ile Mario Lemina, 35 gün sonra bir maçta forma giydi.

Ligin 4. haftasında 4 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan iki futbolcu, geçen 35 gün arada Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşılaşmalarını kaçırdı.

Kasımpaşa maçına yedek başlayan oyunculardan Lemina, 67. dakikada Aleksey Batrakov'un, Osimhen ise 77. dakikada Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya karşı son nefeste kazandı - 7

SARI-KIRMIZILILARDA 3 EKSİK

Galatasaray'da Kasımpaşa müsabakasında 3 futbolcu görev yapamadı. Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Lesley Ugochukwu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan kaleci Günay Güvenç ve Wilfried Singo karşılaşmada forma giyemedi.

OSIMHEN, SALLAI VE LEMINA YEDEK SOYUNDU

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan ancak hafta içi takımla birlikte saha çalışmalarına başlayan Victor Osimhen, Roland Sallai ve Mario Lemina Kasımpaşa mücadelesine yedek kulübesinde başladı. Teknik heyet, durumları düzelen 3 futbolcuyu maç kadrosuna dahil ederek yedek soyundurdu.

Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya karşı son nefeste kazandı - 8

TAKIMIN BAŞINDA İRFAN SARALOĞLU YER ALDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle Kasımpaşa müsabakasında takımın başında görev yapamadı. Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşmasındaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 resmi maçtan men edilen tecrübeli teknik adamın yerine, karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin başında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yer aldı.

YENİLENEN ZEMİNDE İLK MAÇ

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada RAMS Park'ın zeminini yenileyen Galatasaray, yeni çimlerdeki ilk sınavını Kasımpaşa karşısında verdi. Sarı-kırmızılı kulübün milli arada başlattığı kapsamlı bakım yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Kasımpaşa mücadelesi yenilenen zeminde oynanan ilk karşılaşma oldu.

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#Galatasaray #Kasımpaşa #Trendyol Süper Lig
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