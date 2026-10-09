ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyicileri ekrana kilitleyen olaylarla gündem yaratmaya devam ediyor. Programda hayat hikâyesiyle milyonları duygulandıran ve biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamit Yorulmaz'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler canlı yayında paylaşıldı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hamit Yorulmaz, iki gün boyunca hastanede tedavi gördü. Demir depolarını gösteren ferritin değeri ve kan değerleri kritik seviyelere düşen genç adama kan nakli yapıldı. Bugün öğleden sonra bir ünite daha kan alacağı belirtilen Hamit, canlı yayına katılarak moralinin iyi olduğunu ve kendisini çok daha dinç hissettiğini söyledi.

HAMİT YORULMAZ İÇİN ÜZÜCÜ GELİŞME: İLİK NAKLİ TEHLİKESİ

Müge Anlı, Hamit Yorulmaz'ın tedavi süreciyle ilgili üzücü bir gelişmeyi de paylaştı. Daha önce 9 Eylül Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hamit'in, şu anda Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Hamit'in önceki hastanesindeki doktorunun, tedavisini yürüten hastaneye gerekli bilgileri aktardığı ortaya çıktı.

Hamit'in demir depolarını gösteren ferritin değerinin çok düşük olması nedeniyle ilik naklinin risk taşıdığı belirtildi. Mevcut sağlık durumu göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki birkaç yıl içinde ilik nakli yapılmasının dahi tehlikeli olabileceği aktarıldı.