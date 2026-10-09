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Müge Anlı'daki Hamit Yorulmaz’ın sağlık durumunda üzücü gelişme!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamit Yorulmaz'ın sağlık durumuyla ilgili üzücü gelişmeler paylaşıldı. İlik naklinin mevcut sağlık durumu nedeniyle risk taşıdığı belirtilirken Müge Anlı, "çocuğun soybağını değiştirme" suçundan tutuklanan Hamit'in annesine tepki gösterdi.

Müge Anlı'daki Hamit Yorulmaz’ın sağlık durumunda üzücü gelişme! 1

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyicileri ekrana kilitleyen olaylarla gündem yaratmaya devam ediyor. Programda hayat hikâyesiyle milyonları duygulandıran ve biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamit Yorulmaz'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler canlı yayında paylaşıldı.

Müge Anlı'daki Hamit Yorulmaz’ın sağlık durumunda üzücü gelişme! 2

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hamit Yorulmaz, iki gün boyunca hastanede tedavi gördü. Demir depolarını gösteren ferritin değeri ve kan değerleri kritik seviyelere düşen genç adama kan nakli yapıldı. Bugün öğleden sonra bir ünite daha kan alacağı belirtilen Hamit, canlı yayına katılarak moralinin iyi olduğunu ve kendisini çok daha dinç hissettiğini söyledi.

Müge Anlı'daki Hamit Yorulmaz’ın sağlık durumunda üzücü gelişme! 3

HAMİT YORULMAZ İÇİN ÜZÜCÜ GELİŞME: İLİK NAKLİ TEHLİKESİ

Müge Anlı, Hamit Yorulmaz'ın tedavi süreciyle ilgili üzücü bir gelişmeyi de paylaştı. Daha önce 9 Eylül Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hamit'in, şu anda Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Hamit'in önceki hastanesindeki doktorunun, tedavisini yürüten hastaneye gerekli bilgileri aktardığı ortaya çıktı.

Hamit'in demir depolarını gösteren ferritin değerinin çok düşük olması nedeniyle ilik naklinin risk taşıdığı belirtildi. Mevcut sağlık durumu göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki birkaç yıl içinde ilik nakli yapılmasının dahi tehlikeli olabileceği aktarıldı.

Müge Anlı'daki Hamit Yorulmaz’ın sağlık durumunda üzücü gelişme! 4

HAMİT'İN SAĞLIK MÜCADELESİNDE ACI DETAY

Ayrıca, Hamit'in yaşam süresine ilişkin kesin ifadeler kullanmanın doğru olmadığı da vurgulandı. Gencin, sigortası olmadığı için yaklaşık iki yıldır ilaçlarını kullanamadığı ve tedavisinin aksamasının sağlık durumunu olumsuz etkilediği ifade edildi. Hamit'in ilaç tedavisine yeniden başlanması ve tedavisinin hiçbir şekilde aksatılmadan sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Müge Anlı'daki Hamit Yorulmaz’ın sağlık durumunda üzücü gelişme! 5

MÜGE ANLI'DAN TEPKİ: "İKİ YIL ÖNCE HALLEDİLSEYDİ, İYİLEŞMİŞ OLACAKTI"

Hamit'in yaşadığı süreç karşısında tepkisini dile getiren Müge Anlı, biyolojik babasının bulunmasına ilişkin konunun daha önce çözüme kavuşturulamamasına dikkat çekti.

Anlı, "Şu baba meselesi iki yıl önce halledilseydi, 'Hakime gideyim, savcıya gideyim' denmeseydi, Nihal Hanım, bu çocuk iyileşmiş olacaktı." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Müge Anlı'daki Hamit Yorulmaz’ın sağlık durumunda üzücü gelişme! 6

YAYINA ÇIKMAYINCA ENDİŞELENDİ

Öte yandan, Hamit'in dünkü yayına katılmaması üzerine endişelenen ve biyolojik babası olduğu iddia edilen kişinin, Müge Anlı ekibini aradığı öğrenildi.

Müge Anlı'daki Hamit Yorulmaz’ın sağlık durumunda üzücü gelişme! 7

ÜNLÜ ŞEFTEN İŞ TEKLİFİ

Hamit Yorulmaz'ın hayat hikâyesini duyanlar ise genç adama yardım etmek için harekete geçti. İlik nakli umuduyla mücadele eden Hamit'e destek yağarken, yaşam öyküsü milyonlarca kişiyi etkiledi. MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın Hamit'e iş teklifinde bulunması da gündem oldu.

Müge Anlı'daki Hamit Yorulmaz’ın sağlık durumunda üzücü gelişme! 8

ANNESİ PARMAKLILAR ARDINDA

Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamit Yorulmaz, tedavisi için kök hücre nakline ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle biyolojik babasını bulmaya çalıştığını anlatmıştı. Hamit'in canlı yayında dile getirdiği "Ölmek istemiyorum" çağrısının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki yayınlar ihbar kabul edilmiş ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

Müge Anlı'daki Hamit Yorulmaz’ın sağlık durumunda üzücü gelişme! 9

Soruşturmanın "çocuğun soybağını değiştirme", "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali", "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "tehdit" suçları kapsamında yürütüldüğü öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Hamit'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alınmıştı.

Nihal Beyit tutuklanırken Mehmet Yorulmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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