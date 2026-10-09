Altı Üstü İstanbul’da Emir’in ölüm haberi mahalleyi yasa boğdu

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 16. bölümüyle 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geliyor. Emir'in ölüm haberi mahalleyi yasa boğarken Hasan intikam yemini ediyor. Hikmet'in planları ve Melek'in gizli hamlesi ise aileyi yeni bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor.

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 16. bölümüyle 12 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesi kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

16. BÖLÜM ÖZETİ Emir ve Uzay'ın diri diri gömüldüklerini gösteren görüntüler, Bayram ve Galip'i dehşete düşürür. İkili, yine de umutla çocuklarını arar. Ancak mezarlarını bulduklarında umutları da tükenir.

YENİ BİR TEHLİKE KAPIDA Emir'in ölüm haberi mahalleye bomba gibi düşer. Zehra, Bayram, Nihal ve gençler yıkılır. Galip ise perişandır. O da oğlunu toprağa vermiştir. Hayat herkes için durmuştur...

Ancak Hasan, acısını bir kenara bırakır ve intikam yemini eder. Sado ve Mert de ona destek olacaktır. Alina ve Duru ise onları engellemeye çalışır.