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Altı Üstü İstanbul’da Emir’in ölüm haberi mahalleyi yasa boğdu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 16. bölümüyle 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geliyor. Emir'in ölüm haberi mahalleyi yasa boğarken Hasan intikam yemini ediyor. Hikmet'in planları ve Melek'in gizli hamlesi ise aileyi yeni bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor.

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in ölüm haberi mahalleyi yasa boğdu 1

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 16. bölümüyle 12 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesi kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in ölüm haberi mahalleyi yasa boğdu 2

16. BÖLÜM ÖZETİ

Emir ve Uzay'ın diri diri gömüldüklerini gösteren görüntüler, Bayram ve Galip'i dehşete düşürür. İkili, yine de umutla çocuklarını arar. Ancak mezarlarını bulduklarında umutları da tükenir.

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in ölüm haberi mahalleyi yasa boğdu 3

YENİ BİR TEHLİKE KAPIDA

Emir'in ölüm haberi mahalleye bomba gibi düşer. Zehra, Bayram, Nihal ve gençler yıkılır. Galip ise perişandır. O da oğlunu toprağa vermiştir. Hayat herkes için durmuştur...

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in ölüm haberi mahalleyi yasa boğdu 4

Ancak Hasan, acısını bir kenara bırakır ve intikam yemini eder. Sado ve Mert de ona destek olacaktır. Alina ve Duru ise onları engellemeye çalışır.

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in ölüm haberi mahalleyi yasa boğdu 5

Zehra'nın birbirine zıt tepkileri herkesi korkuturken Nihal, yaşananlardan Naz ve Fahriye'yi sorumlu tutar. Naz ise acısını yüreğine gömerek yıllarca annesinden ayrı kalmasının hesabını Fahriye'ye sorar.

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in ölüm haberi mahalleyi yasa boğdu 6

Soner'i devre dışı bırakan Hikmet, iki torununu da evine getirerek ailenin kontrolünü ele geçirir. Ancak ona yakın görünen Melek'in başka bir planı vardır.

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in ölüm haberi mahalleyi yasa boğdu 7

Naz da bu planı öğrenir ancak Melek'i durdurmak imkânsızdır. O da intikam peşindedir... Hikmet'in peşine düşen Hasan'ın öfkesi, herkesi hayatlarını değiştirecek yeni bir tehlikeye sürükler.

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle 12 Ekim Pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in ölüm haberi mahalleyi yasa boğdu 8

OYUNCULAR

Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet), Sacide Taşaner (Pamuk) ve Erkan Can (Hikmet).

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