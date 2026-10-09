(Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) CHP ve Yeni Parti ekseninde yürütülen kirli algı operasyonlarına Yayman'dan sert tepki geldi



EKONOMİK MANİPÜLASYONLAR VE FETÖ TAKTİKLERİ

Programın başında ekonomik meselelerin borsa ve diğer alanlarda yapılan manipülasyonlarla ele alındığını belirten Hüseyin Yayman, "Hükümet hatta daha da ötesinde en nihayetinde hedef, Başkan Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı. Bu durumun bir FETÖ taktiği olduğunu vurgulayan Yayman, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tekrarladı, bu bir FETÖ taktiği" sözleriyle aktardı. Muhalefetin tutumunu eleştiren Yayman, "İftira atın, ondan sonrasını zaten boşverin. Yani 100 kişi duysun, onlardan 10 kişi bile inansa ki, o inanacak bir kitle de var zaten, bize yeter mantığıyla gidiyorlar" dedi.



"GAZETECİ DEĞİL, AKTİVİST GİBİ HAREKET EDİYORLAR"

Başsavcılık tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gibi isimler üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Yayman, "Biz Türkiye'de 17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinde bu kumpasları ve FETÖ'cü taktikleri gördük. Aynı taktiklerin bugün yeni yapılar ve mecralar üzerinden kullanıldığı çok açıktır. Kendisine gazeteci diyen bazı insanların gazeteci değil, birer aktivist ve eylemci gibi hareket ettikleri ortaya çıkmıştır. Gazeteciliğin temel ilkesi olan 5N1K kurallarını hiçe sayan, yalan, algı operasyonları ve dezenformasyon üzerinden seçim öncesi süreci manipüle etmek isteyen bir anlayış var." dedi.



TÜRKİYE TARİHİN DOĞRU TARAFINDA

Türkiye'nin iç ve dış politikada doğru adımlar attığını savunan Yayman, "Biz tarihin doğru tarafındayız" ifadelerini kullandı. Bu duruşun sadece ekonomiyle sınırlı kalmadığını belirten Yayman, "Türkiye'deki fon meselesinde de tarihin doğru tarafındayız. Türkiye'de ekonomi konusunda da tarihin doğru tarafındayız. Dış politikada da tarihin doğru tarafındayız. Millete hizmet meselesinde de tarihin doğru tarafındayız" sözleriyle aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



AK PARTİ VE MİLLETİN BİRLİKTELİĞİ

AK Parti'nin milletin sığındığı bir liman olduğunu belirten Yayman, "Dolayısıyla bu mesafede AK Parti'nin ismi gibi sicili aktır" dedi. Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşuna dikkat çeken Yayman, "Cumhurbaşkanımız sürekli söylüyor. AK Parti Türkiye'nin varoşlarında, Türkiye'nin kenar mahallelerinde doğru yaşamak isteyen ve bunun için mücadele eden siyaseti bir hak arama mücadelesi, bir demokrasi mücadelesi olarak gören kimsesizlerin, sessiz çoğunluğun sesi olarak kurulmuş bir partidir" ifadelerini kullandı.



MİLLETİN GÜVENİ VE SEVGİSİ

Türk milletinin AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a olan güveninin tam olduğunu dile getiren Yayman, "Hiç kimse AK Parti'den büyük değildir. Hiç kimse Tayyip Erdoğan'dan büyük değildir. Hiç kimse Türkiye'den büyük değildir" dedi. Hükümetin yanlış yapanların yanında olmadığını vurgulayan Yayman, "Yanlış yapanın yanında olmayız. Hataya düşenin yanında olmayız" sözleriyle aktardı.



TÜRKİYE GÜÇLENEREK ÇIKACAK

Türkiye'nin bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağını belirten Yayman, "Türkiye bu meseleden yine daha güçlenerek çıkacak. Ekonomimizdeki aksaklıklar, kurumlardaki aksaklıklar düzeltilerek güçlenerek çıkacak" ifadelerini kullandı. Başkanlık sistemine ve liderliğe olan güveni yineleyen Yayman, "Türkiye temizlenerek yeniden bir rota belirleyecek ve bu noktada ilerleyecek" dedi.