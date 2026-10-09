Doğadan mantar toplayanlar dikkat! Ölümcül tehlike: Zehirli mantar nasıl anlaşılır?

Yağışlar ve ılıman havalarla birlikte doğada mantar çeşitliliği artarken, uzmanlar zehirli türlere karşı uyarıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen, zehirli ve yenilebilir mantarların birbirine benzeyebildiğini belirterek dış görünüşe ve sosyal medyadaki fotoğraflara güvenilmemesi gerektiğini vurguladı. Pekşen, mantar tüketiminin ardından bulantı, kusma, ishal veya baş dönmesi görülmesi hâlinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması ve tüketilen mantarın örneğinin ya da fotoğrafının götürülmesi gerektiğini söyledi.

Yağışların ve ılıman havaların etkisiyle doğada mantar popülasyonunda ciddi bir artış yaşanırken, mantar tutkunları da ormanlara ve arazilere akın etti. Ancak sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan doğa mantarlarının bazı türleri ölümcül tehlike saçıyor. Peki, her mantar yenir mi, zehirli mantarı ayırt etmek mümkün mü? ÖLÜMCÜL TEHLİKE SAÇIYOR: ZEHİRLİ MANTAR NASIL ANLAŞILIR? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünden topladıkları mantarlarla birlikte merak edilen tüm soruları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen'e yöneltti.

HER MANTAR YENİR Mİ? BİRBİRİNE ÇOK BENZEYEN ÖLÜMCÜL TÜRLER VAR Türkiye'nin zengin bir mantar popülasyonuna sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aysun Pekşen, "Çok zengin bir mantar çeşitliliğine sahibiz. Bu mantarlar içerisinde toplayıp pazarda sattığımız, hatta ihraç ettiğimiz çok kıymetli yeme özelliği olan türlerimiz var. Ancak bunun yanında yeme özelliği dışında zehirli olabilen mantar türlerimiz de bulunuyor" ifadelerini kullandı. İlkbahar ve sonbahar yağışlarının ardından doğada mantar patlaması yaşandığını belirten Pekşen, bilinçsizce yapılan toplamaların ölümcül vakalara yol açabildiğine dikkat çekti.

Zehirli ve zehirsiz türlerin dış görünüş olarak birbirine inanılmaz derecede benzediğini belirten Prof. Dr. Pekşen, "Birbirinden çok farklı gibi görünse de aslında birbirine çok benzeyen türler var. Şapka özelliklerinden sapına, lamellerinden spor büyüklüğü ve rengine kadar birçok teşhis kriterimiz bulunuyor. Mantarın adının ve türünün kesin olarak bilinmesi gerekir. Türü bilindiğinde zaten yenilip yenmeyeceği kaynaklarda yer alır" uyarısında bulundu.

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFLARA ALDANMAYIN Mantarları kulaktan dolma bilgilerle veya dış görünüşüne bakarak ayırt etmenin uzmanlık gerektirdiğini aktaran Prof. Dr. Aysun Pekşen, "Bu durum ciddi bir tecrübe gerektirir. Uzun yıllar toplama yapmış, bu kültür içinde büyümüş kişiler belli mantarları ayırt edebilir. Ancak televizyonda ya da herhangi bir sosyal medyada görüp 'A, bu mantara benziyor' diyerek doğadan toplayıp tüketmek çok büyük bir risktir" şeklinde konuştu.