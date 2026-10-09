Çerkezköy-Kapıkule Hattı açıldı! Başkan Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! İşte trenden görüntüler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı. Törenin ardından vatman koltuğuna oturan Başkan Erdoğan, trenle Babaeski'den Lüleburgaz'a geldi. Erdoğan, Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşeceğini açıkladı.

Başkan Erdoğan, Kırklareli'nde düzenlenen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Törenin ardından trenle Babaeski'den Lüleburgaz'a hareket eden Erdoğan, vatman koltuğuna oturdu.

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, ulaştırma alanında stratejik bir projeyi daha Türkiye'ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. BAŞKAN ERDOĞAN TREN HATTINDA İLK SÜRÜŞÜ YAPTI Erdoğan, Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos'a da törende kendileriyle birlikte olduğu için teşekkür etti.

HALKALI-KAPIKULE ARASI 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın toplam 229 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Erdoğan, projenin üç etaptan oluştuğunu söyledi. Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 153 kilometre uzunluğuyla projenin en uzun etabı olduğunu kaydeden Erdoğan, hattın saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak şekilde, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edildiğini ifade etti.

Erdoğan, hattın hizmete girmesiyle ulaşım sürelerinde önemli ölçüde düşüş yaşanacağını belirterek şu bilgileri paylaştı: "En başta Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek."