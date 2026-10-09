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Çerkezköy-Kapıkule Hattı açıldı! Başkan Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! İşte trenden görüntüler...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı. Törenin ardından vatman koltuğuna oturan Başkan Erdoğan, trenle Babaeski'den Lüleburgaz'a geldi. Erdoğan, Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşeceğini açıkladı.

Çerkezköy-Kapıkule Hattı açıldı! Başkan Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! İşte trenden görüntüler... 1

Başkan Erdoğan, Kırklareli'nde düzenlenen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Törenin ardından trenle Babaeski'den Lüleburgaz'a hareket eden Erdoğan, vatman koltuğuna oturdu.

Çerkezköy-Kapıkule Hattı açıldı! Başkan Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! İşte trenden görüntüler... 2

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, ulaştırma alanında stratejik bir projeyi daha Türkiye'ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN TREN HATTINDA İLK SÜRÜŞÜ YAPTI

Erdoğan, Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos'a da törende kendileriyle birlikte olduğu için teşekkür etti.

Çerkezköy-Kapıkule Hattı açıldı! Başkan Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! İşte trenden görüntüler... 3

HALKALI-KAPIKULE ARASI 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın toplam 229 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Erdoğan, projenin üç etaptan oluştuğunu söyledi. Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 153 kilometre uzunluğuyla projenin en uzun etabı olduğunu kaydeden Erdoğan, hattın saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak şekilde, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edildiğini ifade etti.

Çerkezköy-Kapıkule Hattı açıldı! Başkan Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! İşte trenden görüntüler... 4

Erdoğan, hattın hizmete girmesiyle ulaşım sürelerinde önemli ölçüde düşüş yaşanacağını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"En başta Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek."

Çerkezköy-Kapıkule Hattı açıldı! Başkan Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! İşte trenden görüntüler... 5

Demir yolu hattının kapasitesinin de yaklaşık 4 katına çıkacağını belirten Erdoğan, yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesinin beklendiğini söyledi.

TRAKYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK
Projenin yalnızca ulaşım sürelerini kısaltmakla kalmayacağını vurgulayan Erdoğan, hattın lojistiği güçlendireceğini, üretim, ihracat ve istihdamın artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Çerkezköy-Kapıkule Hattı açıldı! Başkan Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! İşte trenden görüntüler... 6

Erdoğan, ticaret ve turizmin de hareketleneceğini belirterek, "Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak. Aynı zamanda Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak." dedi.

Çerkezköy-Kapıkule Hattı açıldı! Başkan Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! İşte trenden görüntüler... 7

Çerkezköy-Kapıkule etabının hizmete girmesiyle Tekirdağ ve Kırklareli'nin yanı sıra Edirne'nin de hızlı tren ağına dahil edilmesi hedefi doğrultusunda önemli bir aşama kaydedilmiş oldu.

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