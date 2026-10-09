İbrahim Karakaş’ın sözleri Dilber Ay’ın kızını kızdırdı!

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın yeniden evlendiği ortaya çıktı. Karakaş'ın "Dilber'in acısını Müge ile yendim" sözlerine sanatçının kızı Filiz Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, Karakaş'ın açıklamalarına karşı çıkarak annesinin ardından yaşananlarla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Dilber Ay'ın 2019 yılında hayatını kaybetmesinin ardından eşi İbrahim Karakaş'ın yeniden evlendiği ortaya çıkmıştı. 61 yaşındaki Karakaş'ın, 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile yaptığı evlilik kadar Dilber Ay hakkında kullandığı sözler de gündem oldu.

"DİLBER'İN ACISINI MÜGE İLE YENDİM" İbrahim Karakaş, yeniden evlendikten kısa süre sonra kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından sağlık durumu düzelen Karakaş, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Yeni eşi Müge Zopun'un bu süreçte kendisini yalnız bırakmadığını belirten Karakaş, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE DİLBER HANIM YAŞASAYDI" Müge Zopun da Dilber Ay'a duyduğu saygıyı dile getirerek sanatçının vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti. Zopun, "Dilber Hanım'ı çok severdim, çok saygı duyardım. Keşke yaşasaydı" dedi.

DİLBER AY'IN KIZINDAN SERT TEPKİ İbrahim Karakaş'ın açıklamalarına Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, Karakaş'ın annesinin ölümünün ardından uzun süre yas tuttuğu yönündeki sözlerine karşı çıkarak kendi iddialarını dile getirdi.

"SEN ACI YAŞAMADIN" Sayfa'nın haberine göre Filiz Çelik, annesinin ölümünün ardından yaşananlara ilişkin Karakaş'a, "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin" sözleriyle tepki gösterdi. Çelik, Müge Zopun'u daha önce Karakaş'a sorduğunu, ancak kendisine Zopun için "Herhangi birisi" yanıtının verildiğini de öne sürdü.