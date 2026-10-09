Beş kişilik mürettebatıyla görev yapan ve 40 kilometre menzildeki hedefleri vurabilen Panter Obüsü, iki dakika içinde mevzi değiştirebilme kabiliyetiyle de öne çıktı.

Ardından, 2022 yılında envantere giren 105 milimetrelik hafif çekili obüs Boran kullanıldı. Kendi yönünü ve konumunu belirleyerek 360 derece atış yapabilen Boran, bir dakikada mevzilenebiliyor ve dakikada 6-8 atım gerçekleştirebiliyor.

Gece şartlarında da yüksek hassasiyet sağlayan Görerek Atış Sistemi ile donatılan obüs, tatbikat kapsamında hedeflere yönelik atışlarını gerçekleştirdi.

YENİ NESİL GÜÇ ÇARPANI: PALEM İNSANSIZ KARA ARACI YARALI PERSONELİ TAHLİYE ETTİ Tatbikatta tank atışlarının ardından gerçeği aratmayan bir senaryo kapsamında, tanktan yaralı personelin tahliyesi gerçekleştirildi. Bu görevde, Tekatron firması tarafından millî imkânlarla geliştirilen PALEM insansız kara aracı kullanıldı.