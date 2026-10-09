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Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünü ortaya koyan Ateş Serbest-2026 faaliyeti başladı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, yerli ve millî savunma sanayisi tarafından geliştirilen yeni nesil silah sistemleri kullanıldı. Belirlenen hedefler, gerçekleştirilen atışlarla vuruldu.

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 1

4 KUVVETTEN ORTAK KATILIM: POLATLI'DA ATEŞ SERBEST-2026

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurlarının koordinasyonuyla düzenlenen faaliyet, 1 Eylül'de Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde başladı.

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 2

Kritik öneme sahip Seçkin Gözlemci Günü öncesinde Millî Savunma Bakanlığı, basın mensuplarını tatbikat bölgesinde ağırladı. Faaliyet kapsamında Mehmetçik'in sahadaki kabiliyeti ve silah sistemlerinin ateş gücü sergilendi.

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 3

MİLLÎ TÜFEKLERLE TEK ATIŞ, TEK VURUŞ: 1 KİLOMETREDEN CAM HEDEFLER VURULDU

Tatbikatın ilk bölümünde keskin nişancı timleri görev aldı. Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen KNT-76, Bora-12, KN-12 ve KSR-50 keskin nişancı tüfeklerini kullanan askerler, 600 metre ve 1 kilometre mesafelerde bulunan küçük cam hedefleri vurdu.

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 4

Tek atışla hedefi vurma hassasiyetinin ön plana çıktığı atışlarda, hedefler kısa sürede imha edildi.

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 5

BORAN VE PANTER SAHNEDE: HEDEFLER ZAMANINDA TAM İSABETLE VURULDU

Keskin nişancı timlerinin ardından yerli obüs sistemleriyle atışlar gerçekleştirildi. ASFAT tarafından millî imkânlarla geliştirilen Panter Obüsü, 2025 yılında 8×8 taktik tekerlekli araca entegre edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket kabiliyetine katkı sağlayan sistemlerden biri hâline geldi. 155 milimetrelik namluya sahip obüs, tatbikatta atış kabiliyetini sergiledi.

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 6

Beş kişilik mürettebatıyla görev yapan ve 40 kilometre menzildeki hedefleri vurabilen Panter Obüsü, iki dakika içinde mevzi değiştirebilme kabiliyetiyle de öne çıktı.

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 7

Ardından, 2022 yılında envantere giren 105 milimetrelik hafif çekili obüs Boran kullanıldı. Kendi yönünü ve konumunu belirleyerek 360 derece atış yapabilen Boran, bir dakikada mevzilenebiliyor ve dakikada 6-8 atım gerçekleştirebiliyor.

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 8

Gece şartlarında da yüksek hassasiyet sağlayan Görerek Atış Sistemi ile donatılan obüs, tatbikat kapsamında hedeflere yönelik atışlarını gerçekleştirdi.

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 9

YENİ NESİL GÜÇ ÇARPANI: PALEM İNSANSIZ KARA ARACI YARALI PERSONELİ TAHLİYE ETTİ

Tatbikatta tank atışlarının ardından gerçeği aratmayan bir senaryo kapsamında, tanktan yaralı personelin tahliyesi gerçekleştirildi. Bu görevde, Tekatron firması tarafından millî imkânlarla geliştirilen PALEM insansız kara aracı kullanıldı.

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 10

Üç tonluk muharebe ağırlığına, balistik korumaya ve yüksek torklu elektrikli tahrik sistemine sahip PALEM; ASELSAN'ın SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve ROKETSAN'ın Karaok Kule altyapısıyla donatıldı.

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 11

Bir ton yük taşıma kapasitesine sahip araçta ayrıca sekiz adet sis havanı bulunuyor. Yüzde 60 eğimli yokuşları tırmanabilen ve hendek aşma kabiliyetiyle öne çıkan yerli insansız kara aracı, tatbikat kapsamında muharebe sahasındaki kullanım potansiyelini ortaya koydu.

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 12

BÜYÜK FİNAL 22 EKİM'DE

Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını artırmayı ve envanterindeki modern silah sistemlerinin kabiliyetlerini sergilemeyi amaçlayan Ateş Serbest-2026 faaliyetinde, Seçkin Gözlemci Günü'nün 15 Ekim'de icra edilmesi planlanıyor. Polatlı'daki tatbikatın ise 22 Ekim'de tamamlanması öngörülüyor.

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 13

İşte Ateş Serbest-2026 tatbikatından nefes kesen görüntüler...

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 14

İşte Ateş Serbest-2026 tatbikatından nefes kesen görüntüler...

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 15

İşte Ateş Serbest-2026 tatbikatından nefes kesen görüntüler...

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 16

İşte Ateş Serbest-2026 tatbikatından nefes kesen görüntüler...

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 17

İşte Ateş Serbest-2026 tatbikatından nefes kesen görüntüler...

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 18

İşte Ateş Serbest-2026 tatbikatından nefes kesen görüntüler...

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 19

İşte Ateş Serbest-2026 tatbikatından nefes kesen görüntüler...

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 20

İşte Ateş Serbest-2026 tatbikatından nefes kesen görüntüler...

Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet 21

İşte Ateş Serbest-2026 tatbikatından nefes kesen görüntüler...

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