Polatlı’da nefes kesen gövde gösterisi! Milli tüfeklerle tam isabet
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünü ortaya koyan Ateş Serbest-2026 faaliyeti başladı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, yerli ve millî savunma sanayisi tarafından geliştirilen yeni nesil silah sistemleri kullanıldı. Belirlenen hedefler, gerçekleştirilen atışlarla vuruldu.
4 KUVVETTEN ORTAK KATILIM: POLATLI'DA ATEŞ SERBEST-2026
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurlarının koordinasyonuyla düzenlenen faaliyet, 1 Eylül'de Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde başladı.
Kritik öneme sahip Seçkin Gözlemci Günü öncesinde Millî Savunma Bakanlığı, basın mensuplarını tatbikat bölgesinde ağırladı. Faaliyet kapsamında Mehmetçik'in sahadaki kabiliyeti ve silah sistemlerinin ateş gücü sergilendi.
MİLLÎ TÜFEKLERLE TEK ATIŞ, TEK VURUŞ: 1 KİLOMETREDEN CAM HEDEFLER VURULDU
Tatbikatın ilk bölümünde keskin nişancı timleri görev aldı. Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen KNT-76, Bora-12, KN-12 ve KSR-50 keskin nişancı tüfeklerini kullanan askerler, 600 metre ve 1 kilometre mesafelerde bulunan küçük cam hedefleri vurdu.
Tek atışla hedefi vurma hassasiyetinin ön plana çıktığı atışlarda, hedefler kısa sürede imha edildi.
BORAN VE PANTER SAHNEDE: HEDEFLER ZAMANINDA TAM İSABETLE VURULDU
Keskin nişancı timlerinin ardından yerli obüs sistemleriyle atışlar gerçekleştirildi. ASFAT tarafından millî imkânlarla geliştirilen Panter Obüsü, 2025 yılında 8×8 taktik tekerlekli araca entegre edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket kabiliyetine katkı sağlayan sistemlerden biri hâline geldi. 155 milimetrelik namluya sahip obüs, tatbikatta atış kabiliyetini sergiledi.