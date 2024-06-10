Gürcistan tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılıyor! | Gürcistan EURO 2024 maç takvimi





Elemeler sonucunda EURO 2024 vizesi alamayan Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre play-off oynama hakkı elde etti. Play-off yarı finalinde Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden Gürcistan Milli Takımı, finalde ise EURO 2004'ün şampiyonu Yunanistan ile eşleşti. Normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan maçta Yunanistan'a penaltı atışları sonucunda 4-2 üstünlük kuran Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda oynama hakkı elde etti.



Gürcistan'ın elemelerde ve play-off'ta oynadığı müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Gürcistan-Norveç: 1-1

Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 1-2

İskoçya-Gürcistan: 2-0

Gürcistan-İspanya: 1-7

Norveç-Gürcistan: 2-1

Gürcistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0

Gürcistan-İskoçya: 2-2

İspanya-Gürcistan: 3-1

Gürcistan-Lüksemburg: 2-0

Gürcistan-Yunanistan: 0-0 (Penaltılarda 4-2)