Gürcistan tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılıyor! | Gürcistan EURO 2024 maç takvimi
Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan Gürcistan, F Grubu'nda sürpriz yapma peşinde... Türkiye, Portekiz ve Çekya ile birlikte son 16'ya kalma mücadelesi verecek ekipte Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze ve Giorgi Mamardashvili ön plana çıkan oyuncular olarak dikkat çekiyor.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Gürcistan Milli Takımı, ilk kez yer alacağı organizasyonda sürpriz yapmaya çalışacak. Türkiye, Portekiz ve Çekya ile F Grubu'nda mücadele edecek Gürcistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Fransız teknik adam Willy Sagnol'un başında bulunduğu Gürcistan Milli Futbol Takımı, elemelerde İspanya, İskoçya, Norveç ve Kıbrıs Rum Kesimi ile mücadele etti. A Grubu'nda çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Gürcistan, 8 puanla 4. sırada yer aldı. Bu müsabakalarda 12 kez fileleri havalandıran Gürcistan Milli Takımı, kalesinde ise 18 gol gördü.
Elemeler sonucunda EURO 2024 vizesi alamayan Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre play-off oynama hakkı elde etti. Play-off yarı finalinde Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden Gürcistan Milli Takımı, finalde ise EURO 2004'ün şampiyonu Yunanistan ile eşleşti. Normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan maçta Yunanistan'a penaltı atışları sonucunda 4-2 üstünlük kuran Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda oynama hakkı elde etti.
Gürcistan'ın elemelerde ve play-off'ta oynadığı müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:
Gürcistan-Norveç: 1-1
Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 1-2
İskoçya-Gürcistan: 2-0
Gürcistan-İspanya: 1-7
Norveç-Gürcistan: 2-1
Gürcistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0
Gürcistan-İskoçya: 2-2
İspanya-Gürcistan: 3-1
Gürcistan-Lüksemburg: 2-0
Gürcistan-Yunanistan: 0-0 (Penaltılarda 4-2)
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
EURO 2024 vizesi alarak büyük bir sürprize imza atan Gürcistan'ın turnuvada en güvendiği isim, Napoli'nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia olacak.
Elemelerde 4 gol kaydeden 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, şampiyonada sergileyeceği performansla iz bırakmayı hedefliyor. Valencia'da görev yapan kaleci Giorgi Mamardashvili ile Metz'de oynayan santrfor Georges Mikautadze de Gürcistan'ın etkili oyuncuları arasında yer alıyor. 100'ün üzerinde milli maça çıkan 36 yaşındaki kaptan Guram Kashia da savunmadaki tecrübesiyle rakiplerine geçit vermemeye çalışacak.
ADAY KADROSU
Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tiflis), Luka Gugeshashvili (Karabağ)
Defans: Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (APOEL), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)
Orta saha: Gabriel Sigua (Basel), Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batum), Saba Lobjanidze (Atlanta United)
Forvet: Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Budu Zivzivadze (Karlsruher), Georges Mikautadze (Metz), Giorgi Kvilitaia (APOEL), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
MAÇ TAKVİMİ
Gürcistan'ın EURO 2024 F Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
18 Haziran Salı:
19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı-Dortmund)
22 Haziran Cumartesi:
16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark Stadı-Hamburg)
26 Haziran Çarşamba:
22.00 Gürcistan-Portekiz (Arena AufSchalke-Gelsenkirchen)
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