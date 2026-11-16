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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027 zammına çevrildi. Dört aylık enflasyon farkının yüzde 8,29'a ulaşmasının ardından refah payı ve seyyanen artış seçenekleri gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken en düşük emekli maaşı için 30-35 bin TL senaryoları konuşuluyor. Peki, yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zam hesapları...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 1

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2027 Ocak ayında alacağı zam için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dört aylık enflasyon verileriyle zam oranı yüzde 8,29'a ulaşırken kesin artışın belirlenmesi için kasım ve aralık ayı verileri bekleniyor. Öte yandan emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de gündemdeki yerini koruyor.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 2

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli aylıklarına yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşı için 30-35 bin TL aralığında farklı senaryolar değerlendirilirken düzenlemenin kapsamı ve uygulanacak artış oranı ise henüz kesinleşmedi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 3

EMEKLİ ZAMMINDA DÖRT AYLIK ORAN BELLİ OLDU

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık zam oranı yüzde 8,29 oldu. 2027 Ocak ayında uygulanacak kesin artış oranı, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut hesaplamalarda altı aylık enflasyon artışının yüzde 10 civarında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Bu tutarın altında aylık hesaplanan emeklilere Hazine desteğiyle ödeme yapılıyor. Yüzde 10'luk artış varsayımıyla mevcut taban aylığın 25 bin 907,20 TL'ye karşılık geldiği hesaplanıyor. Ancak en düşük emekli aylığının yeni tutarı, enflasyon verilerinin yanı sıra yapılabilecek yasal düzenlemeye bağlı olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 5

EMEKLİ MAAŞINDA 30-35 BİN TL SENARYOSU

Emekli aylıklarına yönelik değerlendirmelerde refah payı ve seyyanen artış seçenekleri öne çıkıyor. En düşük emekli maaşının 30-35 bin TL aralığına yükseltilmesine ilişkin senaryolar kamuoyunca yakından takip ediliyor. Örneğin mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10 artış uygulanması halinde tutar 25 bin 907,20 TL'ye ulaşıyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 6

Bu tutara 5 bin TL seyyanen artış eklenmesi durumunda ise 30 bin 907,20 TL hesaplanıyor. Söz konusu rakamlar kesinleşmiş maaş tutarları değil, olası düzenlemelere ilişkin hesaplamalardan oluşuyor.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 7

CEVDET YILMAZ: ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ HEDEFLENİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek şu mesajı verdi:

"Emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağız."

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 8

Yılmaz, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu iş birliğinde yürütüldüğünü aktardı. Düzenlemenin yalnızca en düşük aylığı alan emeklilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Şunu ifade edebilirim: Bu sadece asgari emeklilerle ilgili bir çalışma değil. Sistemin geneline, emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma. Prim ödeme gün sayısı gibi, yaş gibi faktörler de bu teknik çalışmalarda tartışılan konular" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 9

BAKAN ŞİMŞEK TARİH VERDİ: ARALIK AYINDA TAMAMLANABİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de emeklilere yönelik iyileştirme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Bu iyileştirmenin nasıl olacağına ilişkin teknik çalışmalar büyük ihtimalle aralık içinde tamamlanacak" dedi. Emeklilerin gelirlerinin artırılmasının öncelikli konular arasında bulunduğunu belirten Şimşek, bütçe imkanları çerçevesinde farklı seçeneklerin değerlendirildiğini ifade etti.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 10

EMEKLİLER İÇİN ÜÇ AYRI MALİ ALAN

Bakan Şimşek, 2027 ve sonraki yıllarda bütçede oluşabilecek mali imkanlara dikkat çekerek şunları söyledi:

"2027 ve 2028 sonrası bütçelerine baktığımız zaman deprem harcamalarında bir miktar azalma olacak. Orada bir mali alan var. Bu sene eşel mobil uygulaması yaptık. Gelecek sene uygulamayı devam ettirmeyi düşünmüyoruz. Savaşın biteceğini varsayıyoruz. Orada da bir alan var. Kayıt dışılıkla mücadele anlamında da önemli mesafeler katettik. Aslında ortada büyük bir başarı var ve oradan da ufak bir alan var."

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 11

"BÜTÜN EMEKLİLERE DOKUNULACAK"

Emeklilere yönelik düzenlemenin kapsamına değinen Bakan Şimşek, "Şimdi bu üç alanı biz öncelikli olarak emeklilerimize, bütçeyi bozmadan yani finansal istikrarı tehlikeye atmadan, ülkemizin kazanımlarını heba etmeden, özellikle emeklilerimize yönelik bir iyileştirme yapacağız" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 12

Düzenlemede prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi kriterlerin de değerlendirildiğini belirten Şimşek, "Çünkü adalet de çok önemli. Yani herkese dokunulacak. Bütün emeklilere dokunulacak. Bazılarına daha fazla destek sağlanacak. Daha fazla pozitif ayrımcılık yapılacak" dedi.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 13

EMEKLİYE YÜZDE 15 REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Öte yandan emeklilerin merak ettiği başlıklar arasında refah payı da bulunuyor. Değerlendirilen senaryolarda yüzde 10-15 aralığındaki refah payı seçenekleri öne çıkarken farklı oranlar üzerinden maaş hesaplamaları yapılıyor. Ancak refah payının uygulanıp uygulanmayacağına ve uygulanması halinde hangi oranın esas alınacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 14

2027 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

Aşağıdaki tabloda mevcut maaşlara önce yüzde 10 enflasyon artışı, ardından oluşan tutara sırasıyla yüzde 5, 10, 15 ve 20 ek refah payı uygulanması halinde ortaya çıkan teorik tutarlar yer alıyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 15

Mevcut maaş

%10 zamlı

+%5 refah

+%10 refah

+%15 refah

+%20 refah

23.552 TL

25.907,20

27.202,56

28.497,92

29.793,28

31.088,64

25.000 TL

27.500

28.875

30.250

31.625

33.000

30.000 TL

33.000

34.650

36.300

37.950

39.600

35.000 TL

38.500

40.425

42.350

44.275

46.200

40.000 TL

44.000

46.200

48.400

50.600

52.800

45.000 TL

49.500

51.975

54.450

56.925

59.400

50.000 TL

55.000

57.750

60.500

63.250

66.000
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 16

Not: Tablodaki hesaplamalar varsayımsaldır. Refah payı, seyyanen artış ve taban aylık düzenlemesine ilişkin kesin karar açıklanmamıştır. Özellikle en düşük emekli aylığının artırılması ayrıca yasal düzenleme gerektirebilir.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 17

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 18

Emekli aylıklarına yönelik ek iyileştirme çalışmalarının ise Bakan Şimşek'in açıklamasına göre aralık ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Refah payı, seyyanen artış ve en düşük emekli aylığına ilişkin nihai kararlar, çalışmaların sonuçlanmasının ardından belli olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü 19

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Cüneyt Akçatepe
Editör
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