En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü
Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027 zammına çevrildi. Dört aylık enflasyon farkının yüzde 8,29'a ulaşmasının ardından refah payı ve seyyanen artış seçenekleri gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken en düşük emekli maaşı için 30-35 bin TL senaryoları konuşuluyor. Peki, yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zam hesapları...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2027 Ocak ayında alacağı zam için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dört aylık enflasyon verileriyle zam oranı yüzde 8,29'a ulaşırken kesin artışın belirlenmesi için kasım ve aralık ayı verileri bekleniyor. Öte yandan emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de gündemdeki yerini koruyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli aylıklarına yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşı için 30-35 bin TL aralığında farklı senaryolar değerlendirilirken düzenlemenin kapsamı ve uygulanacak artış oranı ise henüz kesinleşmedi.
EMEKLİ ZAMMINDA DÖRT AYLIK ORAN BELLİ OLDU
TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık zam oranı yüzde 8,29 oldu. 2027 Ocak ayında uygulanacak kesin artış oranı, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut hesaplamalarda altı aylık enflasyon artışının yüzde 10 civarında gerçekleşebileceği öngörülüyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Mevcut durumda en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Bu tutarın altında aylık hesaplanan emeklilere Hazine desteğiyle ödeme yapılıyor. Yüzde 10'luk artış varsayımıyla mevcut taban aylığın 25 bin 907,20 TL'ye karşılık geldiği hesaplanıyor. Ancak en düşük emekli aylığının yeni tutarı, enflasyon verilerinin yanı sıra yapılabilecek yasal düzenlemeye bağlı olacak.
EMEKLİ MAAŞINDA 30-35 BİN TL SENARYOSU
Emekli aylıklarına yönelik değerlendirmelerde refah payı ve seyyanen artış seçenekleri öne çıkıyor. En düşük emekli maaşının 30-35 bin TL aralığına yükseltilmesine ilişkin senaryolar kamuoyunca yakından takip ediliyor. Örneğin mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10 artış uygulanması halinde tutar 25 bin 907,20 TL'ye ulaşıyor.