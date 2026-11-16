En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zam hesabı değişti: Enflasyon + yüzde 15 formülü

Bu tutara 5 bin TL seyyanen artış eklenmesi durumunda ise 30 bin 907,20 TL hesaplanıyor. Söz konusu rakamlar kesinleşmiş maaş tutarları değil, olası düzenlemelere ilişkin hesaplamalardan oluşuyor. MEMUR MAAŞLARI SİL BAŞTAN! MESLEK MESLEK YENİ TABLO

CEVDET YILMAZ: ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ HEDEFLENİYOR Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek şu mesajı verdi: "Emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağız."

Yılmaz, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu iş birliğinde yürütüldüğünü aktardı. Düzenlemenin yalnızca en düşük aylığı alan emeklilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Şunu ifade edebilirim: Bu sadece asgari emeklilerle ilgili bir çalışma değil. Sistemin geneline, emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma. Prim ödeme gün sayısı gibi, yaş gibi faktörler de bu teknik çalışmalarda tartışılan konular" ifadelerini kullandı.

BAKAN ŞİMŞEK TARİH VERDİ: ARALIK AYINDA TAMAMLANABİLİR Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de emeklilere yönelik iyileştirme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Bu iyileştirmenin nasıl olacağına ilişkin teknik çalışmalar büyük ihtimalle aralık içinde tamamlanacak" dedi. Emeklilerin gelirlerinin artırılmasının öncelikli konular arasında bulunduğunu belirten Şimşek, bütçe imkanları çerçevesinde farklı seçeneklerin değerlendirildiğini ifade etti.