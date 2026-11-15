Dr. Pelin Pınar'ın ölümünde babası ilk kez konuştu: İntihar değil ittirme olabilir
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki asistan doktor Pelin Pınar'ın vefatı soru işaretleriyle dolu. Nişanına 10 gün kala yaşamını yitiren genç hekimin acılı babası Yalçın Pınar, ilk kez , ATV Haber'e konuşarak kızının ölümüne ilişkin ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Kızının intihar etmediğini ve arkasından itilmiş olabileceğini savunan gözü yaşlı baba, adalet mücadelesi başlatacaklarını vurguladı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki asistan doktor Pelin Pınar'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
ŞÜPHELİ ÖLÜME DAİR ÇELİŞKİLİ İDDİALAR
Gaziosmanpaşa'da bir kadın doğum kliniğinde asistan doktor olarak mesleğe adım atan ve kariyer hedefleri olan genç doktor Pelin Pınar, 11 Kasım'da evinin balkonundan düşerek trajik şekilde hayatını kaybetti.
Olay sırasında evde bulunan 28 yaşındaki erkek arkadaşı gözaltına alınırken, polise verdiği ifadede çiftin bir süredir bebek kaybettikleri için morallerinin bozuk olduğunu öne sürdü.
Olay anında tuvalette olduğunu savunan erkek arkadaş, "Güm diye bir ses geldi, ardından çığlık sesi duyuldu. Dışarıya balkona çıktığımda yerde yatan cesedi gördüm" iddiasında bulunmuştu.
ACILI BABA ATV HABER'E KONUŞTU
Kızının ölümünün ardından ATV Haber'e açıklamalarda bulunan Yalçın Pınar, ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.