Pınar, "Her şey açıklandığı gibi değil yani. 'Balkona çıktı, şunu içti, bunu içti...' Kendisini savunamayacak. Kızımı kaybettik, geri gelmeyecek ama onurumuz var bizim. Bu şekilde açıklamaları kabul etmiyoruz, reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızının bulunduğu balkondan dışarıdan bir etki olmadan düşmesinin mümkün olmadığını düşündüğünü belirten Pınar, "Düşülecek gibi değil yani. Dışarıdan bir etki olmadıktan sonra düşülecek gibi bir yer değil" dedi.

"İNTİHAR DEĞİL KESİNLİKLE"

Kızının intihar ettiği iddialarını kesin bir dille reddeden Yalçın Pınar, ölümünde kasıt olabileceğini savundu. Acılı baba, "İntihar değil kesinlikle. Kızım böyle bir şey yapamaz, yapmaz. Burada bir kasıt olduğunu düşünüyoruz. Oradan bir ittirme, ittirme olabilir diye düşünüyoruz. 'Düştü', 'Tek kaldım', 'Tuvalete gitmiştim' gibi sözler bizi tatmin etmedi. Hem çelişkili hem de tatmin edici değil, düşürüldü diyorum ben" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NİŞAN YAPACAKTIK"

Kızının evlilik hazırlığı yaptığını anlatan Pınar, olaydan kısa süre önce aralarında geçen konuşmayı da paylaştı. Yalçın Pınar, "Önümüzdeki hafta nişan yapacaktık. Bana 'Nişan yüzüklerini alacağız baba' demişti. 'Tabii kızım' dedim. O gün gece bu olay oluyor. O kısa sürede bir şey olmuş, bir vukuat yaşanmış" dedi.

"ŞİMDİ MÜCADELEMİZİ BAŞLATACAĞIZ"

Kızının ölümünün aydınlatılmasını isteyen baba Pınar, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Pınar, "Acımızı kalbimize gömüyoruz, şimdi mücadelemizi başlatacağız. Pelin'i ömür boyu kalbimizde taşıyacağız. Canımız çok yanıyor, dik duruyoruz ve dik duracağız. Kızımız bizim yüzümüzü kara çıkaracak hiçbir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.