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Dr. Pelin Pınar'ın ölümünde babası ilk kez konuştu: İntihar değil ittirme olabilir

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki asistan doktor Pelin Pınar'ın vefatı soru işaretleriyle dolu. Nişanına 10 gün kala yaşamını yitiren genç hekimin acılı babası Yalçın Pınar, ilk kez , ATV Haber'e konuşarak kızının ölümüne ilişkin ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Kızının intihar etmediğini ve arkasından itilmiş olabileceğini savunan gözü yaşlı baba, adalet mücadelesi başlatacaklarını vurguladı.

Dr. Pelin Pınar'ın ölümünde babası ilk kez konuştu: İntihar değil ittirme olabilir 1

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki asistan doktor Pelin Pınar'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Dr. Pelin Pınar'ın ölümünde babası ilk kez konuştu: İntihar değil ittirme olabilir 2

ŞÜPHELİ ÖLÜME DAİR ÇELİŞKİLİ İDDİALAR
Gaziosmanpaşa'da bir kadın doğum kliniğinde asistan doktor olarak mesleğe adım atan ve kariyer hedefleri olan genç doktor Pelin Pınar, 11 Kasım'da evinin balkonundan düşerek trajik şekilde hayatını kaybetti.

DOKTOR PELİN'İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ! BABADAN CİNAYET İDDİASI
Dr. Pelin Pınar'ın ölümünde babası ilk kez konuştu: İntihar değil ittirme olabilir 3

Olay sırasında evde bulunan 28 yaşındaki erkek arkadaşı gözaltına alınırken, polise verdiği ifadede çiftin bir süredir bebek kaybettikleri için morallerinin bozuk olduğunu öne sürdü.

Dr. Pelin Pınar'ın ölümünde babası ilk kez konuştu: İntihar değil ittirme olabilir 4

Olay anında tuvalette olduğunu savunan erkek arkadaş, "Güm diye bir ses geldi, ardından çığlık sesi duyuldu. Dışarıya balkona çıktığımda yerde yatan cesedi gördüm" iddiasında bulunmuştu.

Dr. Pelin Pınar'ın ölümünde babası ilk kez konuştu: İntihar değil ittirme olabilir 5

ACILI BABA ATV HABER'E KONUŞTU
Kızının ölümünün ardından ATV Haber'e açıklamalarda bulunan Yalçın Pınar, ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.

Dr. Pelin Pınar'ın ölümünde babası ilk kez konuştu: İntihar değil ittirme olabilir 6

Pınar, "Her şey açıklandığı gibi değil yani. 'Balkona çıktı, şunu içti, bunu içti...' Kendisini savunamayacak. Kızımı kaybettik, geri gelmeyecek ama onurumuz var bizim. Bu şekilde açıklamaları kabul etmiyoruz, reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dr. Pelin Pınar'ın ölümünde babası ilk kez konuştu: İntihar değil ittirme olabilir 7

Kızının bulunduğu balkondan dışarıdan bir etki olmadan düşmesinin mümkün olmadığını düşündüğünü belirten Pınar, "Düşülecek gibi değil yani. Dışarıdan bir etki olmadıktan sonra düşülecek gibi bir yer değil" dedi.

Dr. Pelin Pınar'ın ölümünde babası ilk kez konuştu: İntihar değil ittirme olabilir 8

"İNTİHAR DEĞİL KESİNLİKLE"
Kızının intihar ettiği iddialarını kesin bir dille reddeden Yalçın Pınar, ölümünde kasıt olabileceğini savundu.

Acılı baba, "İntihar değil kesinlikle. Kızım böyle bir şey yapamaz, yapmaz. Burada bir kasıt olduğunu düşünüyoruz. Oradan bir ittirme, ittirme olabilir diye düşünüyoruz. 'Düştü', 'Tek kaldım', 'Tuvalete gitmiştim' gibi sözler bizi tatmin etmedi. Hem çelişkili hem de tatmin edici değil, düşürüldü diyorum ben" ifadelerini kullandı.

Dr. Pelin Pınar'ın ölümünde babası ilk kez konuştu: İntihar değil ittirme olabilir 9

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NİŞAN YAPACAKTIK"
Kızının evlilik hazırlığı yaptığını anlatan Pınar, olaydan kısa süre önce aralarında geçen konuşmayı da paylaştı.

Yalçın Pınar, "Önümüzdeki hafta nişan yapacaktık. Bana 'Nişan yüzüklerini alacağız baba' demişti. 'Tabii kızım' dedim. O gün gece bu olay oluyor. O kısa sürede bir şey olmuş, bir vukuat yaşanmış" dedi.

Dr. Pelin Pınar'ın ölümünde babası ilk kez konuştu: İntihar değil ittirme olabilir 10

"ŞİMDİ MÜCADELEMİZİ BAŞLATACAĞIZ"
Kızının ölümünün aydınlatılmasını isteyen baba Pınar, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Pınar, "Acımızı kalbimize gömüyoruz, şimdi mücadelemizi başlatacağız. Pelin'i ömür boyu kalbimizde taşıyacağız. Canımız çok yanıyor, dik duruyoruz ve dik duracağız. Kızımız bizim yüzümüzü kara çıkaracak hiçbir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.

Dr. Pelin Pınar'ın ölümünde babası ilk kez konuştu: İntihar değil ittirme olabilir 11

Genç doktorun şüpheli ölümüne ilişkin polis ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.

Ayşe Nur Başol
Editör
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