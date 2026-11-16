AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemede yeni aşamaya geçiliyor. TBMM'ye sunulan torba kanun teklifiyle 1 Ocak 2017 öncesine ait borçların silinmesi öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon liralık borcu silinecek. Peki, GSS borçları ne zaman silinecek, kimleri kapsayacak? İşte Meclisin gündemindeki düzenlemenin ayrıntıları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler için yoğun bir haftaya giriyor. Geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığına sunulan 15 maddelik torba kanun teklifinin bu hafta komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Teklifin öne çıkan maddeleri arasında Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesine yönelik düzenleme yer alıyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon liralık GSS borcunun tahsilinden vazgeçilecek. Teklif, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarını kapsıyor.

GSS BORÇLARINDA YENİ DÖNEM! TORBA YASA MECLİSTE AK Parti tarafından hazırlanan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

15 maddeden oluşan teklif, geçmiş dönem GSS prim borçlarının silinmesinin yanı sıra Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı enerji düzenlemelerinin yeniden ele alınmasını da öngörüyor. Teklifin bu hafta ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor.