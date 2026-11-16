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AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemede yeni aşamaya geçiliyor. TBMM'ye sunulan torba kanun teklifiyle 1 Ocak 2017 öncesine ait borçların silinmesi öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon liralık borcu silinecek. Peki, GSS borçları ne zaman silinecek, kimleri kapsayacak? İşte Meclisin gündemindeki düzenlemenin ayrıntıları...

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler için yoğun bir haftaya giriyor. Geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığına sunulan 15 maddelik torba kanun teklifinin bu hafta komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Teklifin öne çıkan maddeleri arasında Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesine yönelik düzenleme yer alıyor.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 2

Düzenlemenin yasalaşması halinde 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon liralık GSS borcunun tahsilinden vazgeçilecek. Teklif, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarını kapsıyor.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 3

GSS BORÇLARINDA YENİ DÖNEM! TORBA YASA MECLİSTE

AK Parti tarafından hazırlanan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 4

15 maddeden oluşan teklif, geçmiş dönem GSS prim borçlarının silinmesinin yanı sıra Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı enerji düzenlemelerinin yeniden ele alınmasını da öngörüyor. Teklifin bu hafta ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 5

2,2 MİLYON KİŞİNİN 5,6 MİLYAR TL'LİK BORCU SİLİNEBİLİR

Torba kanun teklifinin yasalaşması halinde yaklaşık 2,2 milyon kişinin GSS prim borcuna ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçirilecek. Teklif kapsamında 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon liralık borcunun silinmesi öngörülüyor.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 6

Böylece geçmiş yıllardan kalan ve tahsil edilmemiş GSS prim borçları için önemli bir adım atılmış olacak.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 7

GSS BORÇLARI KİMLER İÇİN SİLİNECEK?

Düzenleme, 1 Ocak 2017 tarihinden önceki dönemlere ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını kapsıyor.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 8

Teklife göre söz konusu dönemlere ait prim alacaklarının yanı sıra bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların da tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 9

Dolayısıyla düzenleme, bütün GSS borçlarını değil, teklifte belirtilen tarihten önceki dönemlere ait ödenmemiş borçları ilgilendiriyor.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 10

GSS BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

GSS borçlarının silinmesine yönelik düzenleme henüz yasalaşmadı. Geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığına sunulan torba kanun teklifinin bu hafta komisyonda ele alınması bekleniyor.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 11

Borçların silinmesine ilişkin uygulama, teklifin yasalaşması ve yürürlüğe girmesinin ardından netleşecek. Bu nedenle şu aşamada kesin bir borç silme tarihi bulunmuyor.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 12

TORBA YASADA BAŞKA HANGİ DÜZENLEMELER VAR?

Meclisin gündemindeki 15 maddelik kanun teklifinde GSS prim borçlarının yanı sıra enerji alanındaki bazı düzenlemeler de yer alıyor.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 13

Teklif kapsamında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı enerji hükümlerinin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 14

MECLİSTE BU HAFTA YOĞUN MESAİ

TBMM'de torba kanun teklifinin yanı sıra farklı başlıklarda da çalışmalar yürütülecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık, İçişleri, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 15

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ise Çerçeve Yasa kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonuna ilişkin siyasi parti ziyaretlerini sürdürmesi bekleniyor.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 16

BOOKING VE AIRBNB İÇİN YENİ DÜZENLEME

Öte yandan TBMM Genel Kurulunda Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

AK Parti düğmeye bastı! 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 17

Teklife göre Booking ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki tesislere rezervasyon hizmeti sunabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması gerekecek.

Cüneyt Akçatepe
Editör
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