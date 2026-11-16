Orhan Gencebay'dan vasiyet açıklaması! Mirasını kime bırakacak? Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur sorusuna çok çarpıcı cevap
Usta sanatçı Orhan Gencebay, Türkiye'nin dünyadaki konumundan müzik sektörünün durumuna kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Gencebay, vasiyetiyle ilgili soruya da ilk kez yanıt verdi.
Usta sanatçı Orhan Gencebay, 4 Ağustos 1944'te dünyaya geldi. Müzik hayatına 6 yaşında keman ve mandolin dersleri alarak başladı. Küçük yaşlardan itibaren bağlama, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eğitimi alan Gencebay, ilk bestesini 10 yaşında yaptı. Gençlik yıllarında caz ve rock müziğiyle de ilgilenen sanatçı, konservatuvar eğitiminin ardından TRT Ankara ve İstanbul radyolarında görev yaptı. 1966 yılında Türkiye çapında düzenlenen bağlama yarışmasında dereceye giren Orhan Gencebay, dönemin önemli sanatçılarına bağlama çaldı ve çeşitli Türk filmlerinin müzik direktörlüğünü üstlendi. "Sevemedim Karagözlüm", "Koca Dünya" ve "Sabır Taşı" gibi besteleriyle adını duyurdu.
1968 yılında ilk serbest çalışmalar plağını çıkaran Orhan Gencebay, 1969'da yayımladığı "Bir Teselli Ver" ile Türkiye çapında büyük üne kavuştu. 1972 yılında Yaşar Kekeva ile Kervan Plak şirketini kuran sanatçı, "Yarabbim" başta olmak üzere birçok başarılı çalışmaya imza attı. Kariyeri boyunca 36 filmde başrol oynayan, 90'a yakın filmin müzik direktörlüğünü yapan ve 1000'den fazla beste üreten Orhan Gencebay, eserlerinin yaklaşık 400'ünü kendisi seslendirdi. Televizyon programlarında sunuculuk ve jüri üyeliği de yapan sanatçının bir oğlu var. Gencebay, 1974 yılından bu yana Sevim Emre ile birlikteliğini sürdürüyor.
Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'ın sorularını içtenlikle yanıtlayan Orhan Gencebay'ın cevapları şöyle:
10 Kasım haftasındayız. Neler söylemek istersiniz?
Ey Atam, seni sonsuz saygılarımızla, sevgilerimizle, şükranlarımızla, büyük heyecanlarımızla anıyoruz. Bu cennet ülkemizi sen kurdun, şu anda dünyamızın en önemli ülkeleri arasındayız. Ey Atam, Rabbimizin izniyle yaptığın her şeyden dolayı sana minnettarız. Ülkemizi dört taşıyıcı unsur üzerine kurdun: Eğitim-öğretim, ekonomi, mimari, kültür-sanat. 10 Kasım senin vefat günün ama hiçbir zaman ölmedin ki; biz seninle yaşıyoruz ve yaşayacağız. Bıraktığın eserlerini, emanetlerini koruyoruz ve koruyacağız. Şu anda dünyamızın en önemli ülkeleri arasındayız. Türkiye'mizi öyle güzel ülkülerle kurdun ki saymakla bitmez. Bu ülkenin sahibi olan Türk milletidir. Türkler Anadolu'ya 1071 tarihinde geldi diyorlar, bu bilgi tamamen yanlıştır. Atatürk bunun araştırmasını yaptırdı. Türklerin bundan 7000 yıl önce bu topraklarda yaşadığı belgeleriyle ispatlandı. Tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor.
Bunu biraz açar mısınız?
Atatürk'ümüz, "Ey sanatçılar, mutlaka tarihinizi öğrenin." demiştir. Ben de bu nasihatinden etkilenerek tarihle ilgileniyorum. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyan, saygı gösteren her vatandaş, dili, dini, cinsi, ırkı ne olursa olsun, vahdet-i vücuttur; yani tek birlik anlamıyla bu ülkenin sahibi olan Türk milletidir. Vahdet-i vücut tarihte Osmanlı'da da Roma'da da geçerliydi... 1933 yılında Atamıza, "Ne zaman Batılı olacaksınız?" diye sorduklarında, "Türkiye maymun bir ülke değildir. Türkiye kendi değerleriyle muasır devletlerin ötesine geçecek modern bir ülke olacaktır." demiştir. Farklılıklarımız var ama ayrılığımız yok. Bunu birileri kullanmak istiyor açıkçası. Ben siyasetçi değilim, olmaya da niyetim yok. Ben ülkemin iyi olmasını istiyorum. İnsanca, hakça, doğru düzgün, adaletli, paylaşımcı olarak yaşayalım. Ben de ülkemizin bütünlüğünü, birliğini, dirliğini korumak adına elimden geleni yapmaya gayret ediyorum.
"HAYATIM FİLM YAPILMASIN"
Hayatınızın film yapılmasını istiyor musunuz?
Çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Benim ailem bizleri çok mutlu büyüttüler. Ruhlarına şükranlarımı yolluyorum. Canımı da verirdim ailem için. Böyle bir yaşamım var benim. Ama hayatımın film yapılmasını istemiyorum. Çünkü yalan yanlış çekilir, bir taraftan da farklı yorumlar yapılır. İstemiyorum, gerek yok. Ama benim konumla ilgili, yaşamla ilgili karşılaştığım nice ders verici olaylar var. Bunları kitaba dökmek çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Belgesel de yapmayı düşünüyorum.