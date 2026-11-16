Orhan Gencebay'dan vasiyet açıklaması! Mirasını kime bırakacak? Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur sorusuna çok çarpıcı cevap

"MÜZİKALİTE RAP'TE ARANMAZ" Rap, hızlı ve kesin bir şekilde vurmak anlamını taşıyor. To-Rap, kuvvetli ritim vurgusu üzerine protest kafiyeli, şiirsel bir yapıdan oluşmaktadır. Rap'in geleceği tartışmalı. Fakat müzik sanatındaki müzikalite rap'te aranmaz. Müzik sektörü tarihin en kötü dönemini hangi açıdan yaşıyor? Biraz açabilir misiniz? Şu anda üreten, beste yapan azaldığı gibi bazı enstrümanları çalanlar da azaldı. Asıl mesele burada emek veren sanatçının maddi ve manevi haklarını alamamasından kaynaklanıyor. Çoğu yaşama zorluğu çekiyor. Birçok müzisyen, yaşamak için müzik aletini bile sattı. Telif hakları, yaratılardan ve buluşlardan doğan haklardır. Müzik alanında bu haklar en çok internetten, dijitalden, ticari amaçlı müzik kullanılan iş yerlerinden, müziğin çoğaltım amaçlı kullanımlarından oluşan haklardır. Maalesef bu haklar gereği gibi alınamamaktadır. Telif yasalarımızın bu hırsızlıkları önleyici maddeleri yeterli değildir. Daha caydırıcı olmalıdır. Batı ile kıyasladığımızda biz onların 30'da, 40'ta, 50'de birini alıyoruz. Yani neticede, demek ki burada kayıplar var. Devletimizin burada caydırıcı yasalar uygulayarak bunu engellemesi gerekiyor. Müziğin izinsiz kullanımından kaynaklanan hırsızlık var. Buna devletimiz yasaları değiştirerek son vermelidir.

"AİLEM İÇİN CANIMI VERİRİM" Ünlü insanlar vefat ettikten sonra geriye kalan aile üyeleri arasında gerilimlere zaman zaman şahit oluyoruz. Kadir İnanır'da da Ferdi Tayfur'da da benzer bir tartışma yaşandı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, vasiyetinizi hazırladınız mı? Yaşananlar beni çok üzdü. Keşke aileler arasında böyle şeyler yaşanmasaydı. Vasiyetimi hazırlamadım ama belki sonra hazırlarım. Benim çok güzel bir ailem var. Benim her şeyim onların zaten. Ailem için canımı veririm. Şükürler olsun, herkese yetecek maddi manevi yeterliliğimiz var.

"TÜRKİYE SON 25 YILDA ÇOK İYİ BİR NOKTAYA GELDİ" Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinizden dolayı sosyal medyada zaman zaman eleştirilerin hedefi oluyorsunuz. Bunları görünce neler hissediyorsunuz? Beni çok yanlış bir şekilde eleştiriyorlar. Ben görevini iyi yapana saygı duyuyorum. Bu ülke hepimizin. İnsan olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak, atalarımın doğrultusunda, Atatürk'ümüzün doğrultusunda bu ülkeye kim sahip çıkıyorsa onu desteklerim. Beni katiyen siyasi olarak görmeyin. Ben sanatçıyım. Sanat siyaset yapmaz. Herkes dürüst olsun. Allah'a şükürler olsun, boğazımdan bu yaşıma kadar bir damla haram lokma geçmedi. Ben herkesi seviyorum.