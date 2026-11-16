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Orhan Gencebay'dan vasiyet açıklaması! Mirasını kime bırakacak? Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur sorusuna çok çarpıcı cevap

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Usta sanatçı Orhan Gencebay, Türkiye'nin dünyadaki konumundan müzik sektörünün durumuna kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Gencebay, vasiyetiyle ilgili soruya da ilk kez yanıt verdi.

Orhan Gencebay'dan vasiyet açıklaması! Mirasını kime bırakacak? Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur sorusuna çok çarpıcı cevap 1

Usta sanatçı Orhan Gencebay, 4 Ağustos 1944'te dünyaya geldi. Müzik hayatına 6 yaşında keman ve mandolin dersleri alarak başladı. Küçük yaşlardan itibaren bağlama, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eğitimi alan Gencebay, ilk bestesini 10 yaşında yaptı. Gençlik yıllarında caz ve rock müziğiyle de ilgilenen sanatçı, konservatuvar eğitiminin ardından TRT Ankara ve İstanbul radyolarında görev yaptı. 1966 yılında Türkiye çapında düzenlenen bağlama yarışmasında dereceye giren Orhan Gencebay, dönemin önemli sanatçılarına bağlama çaldı ve çeşitli Türk filmlerinin müzik direktörlüğünü üstlendi. "Sevemedim Karagözlüm", "Koca Dünya" ve "Sabır Taşı" gibi besteleriyle adını duyurdu.

Orhan Gencebay'dan vasiyet açıklaması! Mirasını kime bırakacak? Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur sorusuna çok çarpıcı cevap 2

1968 yılında ilk serbest çalışmalar plağını çıkaran Orhan Gencebay, 1969'da yayımladığı "Bir Teselli Ver" ile Türkiye çapında büyük üne kavuştu. 1972 yılında Yaşar Kekeva ile Kervan Plak şirketini kuran sanatçı, "Yarabbim" başta olmak üzere birçok başarılı çalışmaya imza attı. Kariyeri boyunca 36 filmde başrol oynayan, 90'a yakın filmin müzik direktörlüğünü yapan ve 1000'den fazla beste üreten Orhan Gencebay, eserlerinin yaklaşık 400'ünü kendisi seslendirdi. Televizyon programlarında sunuculuk ve jüri üyeliği de yapan sanatçının bir oğlu var. Gencebay, 1974 yılından bu yana Sevim Emre ile birlikteliğini sürdürüyor.

Orhan Gencebay'dan vasiyet açıklaması! Mirasını kime bırakacak? Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur sorusuna çok çarpıcı cevap 3

Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'ın sorularını içtenlikle yanıtlayan Orhan Gencebay'ın cevapları şöyle:

10 Kasım haftasındayız. Neler söylemek istersiniz?

Ey Atam, seni sonsuz saygılarımızla, sevgilerimizle, şükranlarımızla, büyük heyecanlarımızla anıyoruz. Bu cennet ülkemizi sen kurdun, şu anda dünyamızın en önemli ülkeleri arasındayız. Ey Atam, Rabbimizin izniyle yaptığın her şeyden dolayı sana minnettarız. Ülkemizi dört taşıyıcı unsur üzerine kurdun: Eğitim-öğretim, ekonomi, mimari, kültür-sanat. 10 Kasım senin vefat günün ama hiçbir zaman ölmedin ki; biz seninle yaşıyoruz ve yaşayacağız. Bıraktığın eserlerini, emanetlerini koruyoruz ve koruyacağız. Şu anda dünyamızın en önemli ülkeleri arasındayız. Türkiye'mizi öyle güzel ülkülerle kurdun ki saymakla bitmez. Bu ülkenin sahibi olan Türk milletidir. Türkler Anadolu'ya 1071 tarihinde geldi diyorlar, bu bilgi tamamen yanlıştır. Atatürk bunun araştırmasını yaptırdı. Türklerin bundan 7000 yıl önce bu topraklarda yaşadığı belgeleriyle ispatlandı. Tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor.

Orhan Gencebay'dan vasiyet açıklaması! Mirasını kime bırakacak? Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur sorusuna çok çarpıcı cevap 4

Bunu biraz açar mısınız?

Atatürk'ümüz, "Ey sanatçılar, mutlaka tarihinizi öğrenin." demiştir. Ben de bu nasihatinden etkilenerek tarihle ilgileniyorum. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyan, saygı gösteren her vatandaş, dili, dini, cinsi, ırkı ne olursa olsun, vahdet-i vücuttur; yani tek birlik anlamıyla bu ülkenin sahibi olan Türk milletidir. Vahdet-i vücut tarihte Osmanlı'da da Roma'da da geçerliydi... 1933 yılında Atamıza, "Ne zaman Batılı olacaksınız?" diye sorduklarında, "Türkiye maymun bir ülke değildir. Türkiye kendi değerleriyle muasır devletlerin ötesine geçecek modern bir ülke olacaktır." demiştir. Farklılıklarımız var ama ayrılığımız yok. Bunu birileri kullanmak istiyor açıkçası. Ben siyasetçi değilim, olmaya da niyetim yok. Ben ülkemin iyi olmasını istiyorum. İnsanca, hakça, doğru düzgün, adaletli, paylaşımcı olarak yaşayalım. Ben de ülkemizin bütünlüğünü, birliğini, dirliğini korumak adına elimden geleni yapmaya gayret ediyorum.

Orhan Gencebay'dan vasiyet açıklaması! Mirasını kime bırakacak? Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur sorusuna çok çarpıcı cevap 5

"HAYATIM FİLM YAPILMASIN"

Hayatınızın film yapılmasını istiyor musunuz?

Çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Benim ailem bizleri çok mutlu büyüttüler. Ruhlarına şükranlarımı yolluyorum. Canımı da verirdim ailem için. Böyle bir yaşamım var benim. Ama hayatımın film yapılmasını istemiyorum. Çünkü yalan yanlış çekilir, bir taraftan da farklı yorumlar yapılır. İstemiyorum, gerek yok. Ama benim konumla ilgili, yaşamla ilgili karşılaştığım nice ders verici olaylar var. Bunları kitaba dökmek çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Belgesel de yapmayı düşünüyorum.

Orhan Gencebay'dan vasiyet açıklaması! Mirasını kime bırakacak? Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur sorusuna çok çarpıcı cevap 6

"MÜZİKALİTE RAP'TE ARANMAZ"

Rap, hızlı ve kesin bir şekilde vurmak anlamını taşıyor. To-Rap, kuvvetli ritim vurgusu üzerine protest kafiyeli, şiirsel bir yapıdan oluşmaktadır. Rap'in geleceği tartışmalı. Fakat müzik sanatındaki müzikalite rap'te aranmaz.

Müzik sektörü tarihin en kötü dönemini hangi açıdan yaşıyor? Biraz açabilir misiniz?

Şu anda üreten, beste yapan azaldığı gibi bazı enstrümanları çalanlar da azaldı. Asıl mesele burada emek veren sanatçının maddi ve manevi haklarını alamamasından kaynaklanıyor. Çoğu yaşama zorluğu çekiyor. Birçok müzisyen, yaşamak için müzik aletini bile sattı. Telif hakları, yaratılardan ve buluşlardan doğan haklardır.

Müzik alanında bu haklar en çok internetten, dijitalden, ticari amaçlı müzik kullanılan iş yerlerinden, müziğin çoğaltım amaçlı kullanımlarından oluşan haklardır. Maalesef bu haklar gereği gibi alınamamaktadır. Telif yasalarımızın bu hırsızlıkları önleyici maddeleri yeterli değildir. Daha caydırıcı olmalıdır. Batı ile kıyasladığımızda biz onların 30'da, 40'ta, 50'de birini alıyoruz. Yani neticede, demek ki burada kayıplar var. Devletimizin burada caydırıcı yasalar uygulayarak bunu engellemesi gerekiyor. Müziğin izinsiz kullanımından kaynaklanan hırsızlık var. Buna devletimiz yasaları değiştirerek son vermelidir.

Orhan Gencebay'dan vasiyet açıklaması! Mirasını kime bırakacak? Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur sorusuna çok çarpıcı cevap 7

"AİLEM İÇİN CANIMI VERİRİM"

Ünlü insanlar vefat ettikten sonra geriye kalan aile üyeleri arasında gerilimlere zaman zaman şahit oluyoruz. Kadir İnanır'da da Ferdi Tayfur'da da benzer bir tartışma yaşandı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, vasiyetinizi hazırladınız mı?

Yaşananlar beni çok üzdü. Keşke aileler arasında böyle şeyler yaşanmasaydı. Vasiyetimi hazırlamadım ama belki sonra hazırlarım. Benim çok güzel bir ailem var. Benim her şeyim onların zaten. Ailem için canımı veririm. Şükürler olsun, herkese yetecek maddi manevi yeterliliğimiz var.

Orhan Gencebay'dan vasiyet açıklaması! Mirasını kime bırakacak? Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur sorusuna çok çarpıcı cevap 8

"TÜRKİYE SON 25 YILDA ÇOK İYİ BİR NOKTAYA GELDİ"

Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinizden dolayı sosyal medyada zaman zaman eleştirilerin hedefi oluyorsunuz. Bunları görünce neler hissediyorsunuz?

Beni çok yanlış bir şekilde eleştiriyorlar. Ben görevini iyi yapana saygı duyuyorum. Bu ülke hepimizin. İnsan olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak, atalarımın doğrultusunda, Atatürk'ümüzün doğrultusunda bu ülkeye kim sahip çıkıyorsa onu desteklerim. Beni katiyen siyasi olarak görmeyin. Ben sanatçıyım. Sanat siyaset yapmaz. Herkes dürüst olsun. Allah'a şükürler olsun, boğazımdan bu yaşıma kadar bir damla haram lokma geçmedi. Ben herkesi seviyorum.

Orhan Gencebay'dan vasiyet açıklaması! Mirasını kime bırakacak? Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur sorusuna çok çarpıcı cevap 9

Ben partili değilim ama görevini iyi yapandan yanayım. Türkiye şu anda çok önemli bir noktada. Bunu da görmek gerekiyor. Bu düşüncemden dolayı beni eleştirenlere pek bakmıyorum. Önemli olan hizmete bakıyorum. Şu anda ekonomide dünyada ilk onun arasına girmek üzereyiz. Yalnız ekonomi değil, birçok alanda da öyleyiz. Yani neticede son 25 yılda Türkiye her açıdan dünyada çok iyi bir noktaya geldi. Atatürk'ümüzden sonraki dönemde bu ülkeye en çok hizmet yapılan dönemdeyiz. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir.

Volkan Şahin
Editör
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