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Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Otomotiv pazarında satışların yüzde 30,84 daralmasıyla birlikte markalar kasım ayı için dev indirim düğmesine bastı! Bazı üreticiler resmi etiketleri güncellese de bayilere gidenleri çok daha cazip teklifler bekliyor. Peki, 1,5 milyon TL'nin altında kalan o 5 model hangisi ve en ucuz sıfır otomobil kaç liraya geriledi? İşte marka marka güncel kasım fiyat listesi...

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 1

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI DA DARALDI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) ocak-ekim verilerine göre otomobil satışları, bu dönemde yıllık bazda yüzde 16,85 azalarak 692 bin 916'ya, hafif ticari araç satışları da yüzde 9,28 düşüşle 190 bin 883'e geriledi.

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 2

HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ YÜZDE 39'U AŞTI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekimde yüzde 30,84 daralırken satış adetleri otomobilde yüzde 28,40, hafif ticari araçlarda yüzde 39,52 azaldı.

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 3

BENZİNLİ OTOMOBİLLER PAZARDA İLK SIRADA

Geçen ay otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam satışlar 80 bin 334'e geriledi. Otomobil satışları 64 bin 939, hafif ticari araç satışları ise 15 bin 395 oldu.

Ocak-ekim döneminde benzinli otomobiller, 281 bin 753 satışla pazarın yüzde 40,7'sini oluşturdu.

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 4

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER ÜÇÜNCÜ SIRADA

Benzinli otomobilleri 229 bin 247 adet ve yüzde 33,1 payla hibrit otomobiller, 135 bin 979 adet ve yüzde 19,6 payla elektrikli otomobiller, 35 bin 268 adet ve yüzde 5,1 payla dizel otomobiller, 10 bin 669 adet ve yüzde 1,5 payla otogazlı otomobiller izledi.

Sıfır kilometre araç pazarında son dönemde yaşanan satış durgunluğu, otomotiv üreticilerini ve yetkili satıcıları harekete geçirdi.

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 5

BAYİLERDEN SATIŞLARI CANLANDIRACAK HAMLE

Satışların zayıf seyretmesi üzerine üretici markalar ve bayiler, kasım ayı için kapsamlı indirimler başlattı.

SIFIR ARAÇ ALACAKLARA BAYİLERDEN CAZİP SEÇENEKLER

Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle bazı üreticiler resmi liste fiyatlarını artırsa da yetkili bayilere giden tüketiciler çok daha cazip tekliflerle karşılaşıyor.

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 6

Kasım ayı fiyat listelerinde en uygun sıfır otomobil, 1 milyon 328 bin TL ile Dacia Logan oldu. 1,5 milyon TL'nin altında kalan diğer seçenekler ise Sandero Stepway, Kia Picanto, Opel Corsa ve Fiat Egea Sedan olarak sıralandı.

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 7

Dacia Logan: 1 milyon 328 bin TL

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 8

Dacia Sandero Expression TCe 100: 1 milyon 390 bin TL

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 9

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel: 1 milyon 449 bin 900 TL

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 10

Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT: 1 milyon 460 bin TL

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 11

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6: 1 milyon 460 bin TL

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 12

Hyundai Inster Dynamic: 1 milyon 520 bin TL

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 13

Dacia Jogger Extreme TCe 110: 1 milyon 550 bin TL

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 14

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump: 1 milyon 575 bin TL

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 15

Citroen e-C3 Elektrikli Plus: 1 milyon 605 bin TL

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 16

Fiat Grande Panda La Prima: 1 milyon 609 bin 900 TL

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 17

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump: 1 milyon 645 bin TL

Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar 18

Opel Mokka 1.2 136 HP Benzin MT6: 1 milyon 770 bin TL

Celal Kargı
Editör
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