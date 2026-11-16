Sıfır otomobilde kasım fiyatları belli oldu! En ucuz model 1,3 milyon TL! İşte 1,5 milyon lira altındaki araçlar

Otomotiv pazarında satışların yüzde 30,84 daralmasıyla birlikte markalar kasım ayı için dev indirim düğmesine bastı! Bazı üreticiler resmi etiketleri güncellese de bayilere gidenleri çok daha cazip teklifler bekliyor. Peki, 1,5 milyon TL'nin altında kalan o 5 model hangisi ve en ucuz sıfır otomobil kaç liraya geriledi? İşte marka marka güncel kasım fiyat listesi...

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI DA DARALDI Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) ocak-ekim verilerine göre otomobil satışları, bu dönemde yıllık bazda yüzde 16,85 azalarak 692 bin 916'ya, hafif ticari araç satışları da yüzde 9,28 düşüşle 190 bin 883'e geriledi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ YÜZDE 39'U AŞTI Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekimde yüzde 30,84 daralırken satış adetleri otomobilde yüzde 28,40, hafif ticari araçlarda yüzde 39,52 azaldı.

BENZİNLİ OTOMOBİLLER PAZARDA İLK SIRADA Geçen ay otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam satışlar 80 bin 334'e geriledi. Otomobil satışları 64 bin 939, hafif ticari araç satışları ise 15 bin 395 oldu. Ocak-ekim döneminde benzinli otomobiller, 281 bin 753 satışla pazarın yüzde 40,7'sini oluşturdu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER ÜÇÜNCÜ SIRADA Benzinli otomobilleri 229 bin 247 adet ve yüzde 33,1 payla hibrit otomobiller, 135 bin 979 adet ve yüzde 19,6 payla elektrikli otomobiller, 35 bin 268 adet ve yüzde 5,1 payla dizel otomobiller, 10 bin 669 adet ve yüzde 1,5 payla otogazlı otomobiller izledi. Sıfır kilometre araç pazarında son dönemde yaşanan satış durgunluğu, otomotiv üreticilerini ve yetkili satıcıları harekete geçirdi.