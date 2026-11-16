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Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor! Artık diploma tek başına yetmeyecek: 17 stratejik sektör dönüşüyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşil ekonomi ve yapay zekâ eksenli dijital dönüşüm çalışma hayatını yeniden şekillendirecek. Hazırlanan eylem planında 17 stratejik sektör için ihtiyaç analizleri yapıldı. Artık diplomanın tek başına yeterli olmayacağı yeni dönemin şifresi "Becerini yenile, işini koru, daha fazla ücret kazan" olarak belirlendi.

Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor! Artık diploma tek başına yetmeyecek: 17 stratejik sektör dönüşüyor 1

MESLEKLERDEN ÜCRETLERE KÖKLÜ DEĞİŞİM

Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı "2027-2029 Ulusal Adil Geçiş Eylem Planı", yeşil ekonomi ve yapay zeka eksenli dijital dönüşümün çalışma hayatında oluşturacağı köklü değişime yeni bir rota çizecek. Yapay zeka, yeşil dönüşüm ve düşük karbonlu ekonomi yalnızca fabrikaları değil; meslekleri, ücret politikalarını, beceri ihtiyaçlarını ve sosyal güvenlik sistemini de yeniden şekillendiriyor. Adil Geçiş Stratejisi, bu büyük dönüşümün yol haritasını ortaya koyuyor. Yeni dönemin şifresi; becerini yenile, işini koru ve yüksek maaş al olacak. Eylem planına ilişkin detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...

Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor! Artık diploma tek başına yetmeyecek: 17 stratejik sektör dönüşüyor 2

ÇALIŞANLARIN YENİ MESLEKLERE GEÇİŞİ DESTEKLENECEK

Plana göre Türkiye'de artık dönüşümün odağında yalnızca üretim teknolojileri değil, çalışanların yeni döneme hazırlanması da yer alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "hiç kimseyi geride bırakmama" ilkesiyle işini kaybetme riski bulunan çalışanların yeni beceriler kazanmasını, farklı mesleklere geçişlerinin desteklenmesini ve sosyal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesini hedefliyor. Artık diploma tek başına yeterli olmayacak. Yeni dönemin şifresi, "Becerini yenile, işini koru, daha fazla ücret kazan" olacak.

Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor! Artık diploma tek başına yetmeyecek: 17 stratejik sektör dönüşüyor 3

ÇELİKTEN TURİZME 17 SEKTÖR DÖNÜŞECEK

Eylem planının en dikkat çekici yönlerinden biri, sektör bazlı dönüşüm hazırlığı. Çelikten otomotive, enerjiden tekstile, kimyadan tarıma, turizmden finansa kadar 17 stratejik sektör için ayrı ayrı ihtiyaç analizleri yapıldı. Hangi mesleklerin değişeceği, hangi becerilerin öne çıkacağı ve hangi çalışanların risk altında olduğu sorularına cevap aranıyor. Özellikle karbon yoğun üretim yapan sektörlerde yeni teknolojilere geçiş hızlanırken çalışanların da bu dönüşüme ayak uydurabilmesi için kapsamlı eğitim programları hazırlanacak.

Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor! Artık diploma tek başına yetmeyecek: 17 stratejik sektör dönüşüyor 4

BATARYA, YAZILIM VE TEMİZ ENERJİDE YENİ İŞ ALANLARI

Elektrikli araç üretiminin yaygınlaşmasıyla otomotiv sektöründe batarya teknolojileri, elektronik sistemler ve yazılım bilgisi öne çıkacak. Enerji sektöründe yenilenebilir enerji yatırımları, depolama sistemleri ve akıllı şebekeler yeni istihdam alanları oluşturacak. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yapay zeka, veri analitiği ve ileri dijital beceriler yeni dönemin temel yetkinlikleri arasında yer alacak. Tekstil sektöründe ise sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi uygulamaları yeni çalışma modellerini beraberinde getirecek.

Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor! Artık diploma tek başına yetmeyecek: 17 stratejik sektör dönüşüyor 5

MESLEKLERİN İÇERİĞİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ DEĞİŞECEK

Asıl mesele, geleceğin ekonomisinde Türkiye'nin emeğinin nasıl ayakta kalacağı. Bugün yapılan birçok iş yapılmaya devam edecek ancak kullanılan yöntemler ve işlerin içeriği değişecek. Otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojiler nedeniyle çalışanlardan yalnızca teknik bilgi beklenmeyecek. Önümüzdeki dönemde "veri okuryazarlığı, yapay zekâyı kullanabilme, dijital yetkinlik, analitik düşünme, problem çözme, teknolojiyi yönetebilme" gibi yeni nesil beceriler, çalışanların en önemli sermayesi olacak.

Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor! Artık diploma tek başına yetmeyecek: 17 stratejik sektör dönüşüyor 6

EĞİTİM ALTYAPISI YENİ DÖNEME GÖRE ŞEKİLLENECEK

Başka bir ifadeyle, işini korumak isteyen çalışanların önce kendilerini dönüştürmeleri gerekecek. Bu nedenle mesleki eğitimden yükseköğretime, hayat boyu öğrenmeden İŞKUR hizmetlerine kadar bütün eğitim altyapısının yeniden şekillendirilmesi öngörülüyor. Planda, çalışma hayatında kırılgan gruplara yönelik "sosyal kapsayıcılık" en önemli başlıklardan biri olarak yer alıyor. Kadınların teknoloji ve mühendislik alanlarına katılımının artırılması, gençlerin okuldan işe geçişlerinin kolaylaştırılması, engellilerin erişilebilir eğitim ve çalışma ortamlarına kavuşturulması ve ileri yaştaki çalışanların yeni becerilerle desteklenmesi hedefleniyor. Bakım sorumluluklarının kadınların çalışma hayatına katılımını engellememesi için yeni politika araçlarının geliştirilmesi de öncelikler arasında sıralanıyor.

Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor! Artık diploma tek başına yetmeyecek: 17 stratejik sektör dönüşüyor 7

KADIN İSTİHDAMINDA FİNANS VE SİGORTA ÖNE ÇIKTI

Eylem planında Merkez Bankası ve SGK'nın 2015-2025 dönemine ait sektör analizleri de yer aldı. Kadınların istihdamdaki payının en yüksek olduğu sektör yüzde 49,6 ile finans ve sigorta, en düşük olduğu sektör ise yüzde 6,9 ile çimento oldu. Gençleşen tek sektör, yüzde 55,9 ile savunma sanayisi olarak belirlendi. Şoklara en dayanıklı sektör enerji olurken yapay zekaya en açık sektörler arasında yüzde 86 ile bilgi ve iletişim ilk sırada yer aldı. Çelik sektörü ise yüzde 73,6 ile beceri gelişiminin merkezinde yer aldı. Planda, dönüşümün etkisinin çoğunlukla iş kaybından çok beceri uyumu ve görev dönüşümü ekseninde ortaya çıkacağı öngörüsü paylaşıldı.

Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor! Artık diploma tek başına yetmeyecek: 17 stratejik sektör dönüşüyor 8

TEKNOLOJİYE VE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILACAK

Plana göre dönüşüm, yalnızca büyük sanayi kuruluşlarını değil, KOBİ'leri de kapsayacak. KOBİ'lerin teknolojiye, finansmana ve nitelikli iş gücüne erişiminin kolaylaştırılması, çalışan eğitimlerinin desteklenmesi ve tedarik zincirlerindeki değişime uyumlarının hızlandırılması planlanıyor.

Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor! Artık diploma tek başına yetmeyecek: 17 stratejik sektör dönüşüyor 9

PİLOT İLLERDE YEREL ADİL GEÇİŞ MEKANİZMALARI OLUŞTURULACAK

Strateji; kamu kurumlarının yanı sıra işçi ve işveren konfederasyonlarının, üniversitelerin, meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplumun katılımıyla uygulanacak. Bu kapsamda "Adil Geçiş Politikaları İhtisas Çalışma Grubu" aktif rol üstlenecek, pilot illerde yerel adil geçiş mekanizmaları oluşturulacak.

Celal Kargı
Editör
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