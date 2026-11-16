Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor! Artık diploma tek başına yetmeyecek: 17 stratejik sektör dönüşüyor

Yeşil ekonomi ve yapay zekâ eksenli dijital dönüşüm çalışma hayatını yeniden şekillendirecek. Hazırlanan eylem planında 17 stratejik sektör için ihtiyaç analizleri yapıldı. Artık diplomanın tek başına yeterli olmayacağı yeni dönemin şifresi "Becerini yenile, işini koru, daha fazla ücret kazan" olarak belirlendi.

MESLEKLERDEN ÜCRETLERE KÖKLÜ DEĞİŞİM Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı "2027-2029 Ulusal Adil Geçiş Eylem Planı", yeşil ekonomi ve yapay zeka eksenli dijital dönüşümün çalışma hayatında oluşturacağı köklü değişime yeni bir rota çizecek. Yapay zeka, yeşil dönüşüm ve düşük karbonlu ekonomi yalnızca fabrikaları değil; meslekleri, ücret politikalarını, beceri ihtiyaçlarını ve sosyal güvenlik sistemini de yeniden şekillendiriyor. Adil Geçiş Stratejisi, bu büyük dönüşümün yol haritasını ortaya koyuyor. Yeni dönemin şifresi; becerini yenile, işini koru ve yüksek maaş al olacak. Eylem planına ilişkin detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...

ÇALIŞANLARIN YENİ MESLEKLERE GEÇİŞİ DESTEKLENECEK Plana göre Türkiye'de artık dönüşümün odağında yalnızca üretim teknolojileri değil, çalışanların yeni döneme hazırlanması da yer alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "hiç kimseyi geride bırakmama" ilkesiyle işini kaybetme riski bulunan çalışanların yeni beceriler kazanmasını, farklı mesleklere geçişlerinin desteklenmesini ve sosyal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesini hedefliyor. Artık diploma tek başına yeterli olmayacak. Yeni dönemin şifresi, "Becerini yenile, işini koru, daha fazla ücret kazan" olacak.

ÇELİKTEN TURİZME 17 SEKTÖR DÖNÜŞECEK Eylem planının en dikkat çekici yönlerinden biri, sektör bazlı dönüşüm hazırlığı. Çelikten otomotive, enerjiden tekstile, kimyadan tarıma, turizmden finansa kadar 17 stratejik sektör için ayrı ayrı ihtiyaç analizleri yapıldı. Hangi mesleklerin değişeceği, hangi becerilerin öne çıkacağı ve hangi çalışanların risk altında olduğu sorularına cevap aranıyor. Özellikle karbon yoğun üretim yapan sektörlerde yeni teknolojilere geçiş hızlanırken çalışanların da bu dönüşüme ayak uydurabilmesi için kapsamlı eğitim programları hazırlanacak.

BATARYA, YAZILIM VE TEMİZ ENERJİDE YENİ İŞ ALANLARI Elektrikli araç üretiminin yaygınlaşmasıyla otomotiv sektöründe batarya teknolojileri, elektronik sistemler ve yazılım bilgisi öne çıkacak. Enerji sektöründe yenilenebilir enerji yatırımları, depolama sistemleri ve akıllı şebekeler yeni istihdam alanları oluşturacak. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yapay zeka, veri analitiği ve ileri dijital beceriler yeni dönemin temel yetkinlikleri arasında yer alacak. Tekstil sektöründe ise sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi uygulamaları yeni çalışma modellerini beraberinde getirecek.