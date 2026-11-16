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Bir tarafı uçurum diğer tarafı sarp kayalık! Sürücülerin korkulu rüyası

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Artvin'de 1960'lı yıllarda kayaların oyulmasıyla açılan ve bir tarafı derin uçurum, diğer tarafı ise sarp kayalıklarla çevrili olan Öğdem grup yolu sürücülere korku dolu anlar yaşatıyor! Yusufeli ilçesine bağlı tam 7 köye ulaşım sağlayan dar ve virajlı güzergahta büyük araçlar yola sığmazken, karşılıklı gelen sürücüler dakikalarca yol vermek için bekliyor.

Bir tarafı uçurum diğer tarafı sarp kayalık! Sürücülerin korkulu rüyası 1

7 KÖYÜN KULLANDIĞI YOLDA TÜNEL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir tarafı uçurum, diğer tarafı sarp kayalıklarla çevrili Öğdem grup yolu, dar yapısı ve keskin virajlarıyla sürücülerin korkulu rüyası oluyor. 7 köye ulaşım sağlayan güzergahta tünel çalışmaları sürerken projenin tamamlanmasıyla ulaşımın güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Bir tarafı uçurum diğer tarafı sarp kayalık! Sürücülerin korkulu rüyası 2

ARTVİN'İN ZORLU COĞRAFYASINDA ULAŞIM MÜCADELESİ

Türkiye'nin en engebeli ve dağlık illerinden biri olan Artvin'de sürücüler, şehir merkezinden uzak bazı köylere ulaşmak için uçurumların kenarındaki dar, virajlı ve dik rampalı yolları kullanıyor. Yusufeli ilçesine bağlı Mutlugün, Öğdem, Esendal, Balalan, Boyalı, Serinsu ve Çıralı köylerinin kullandığı grup yolu da dar yapısı ve keskin virajlarıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bir tarafı uçurum diğer tarafı sarp kayalık! Sürücülerin korkulu rüyası 3

1960'LI YILLARDA KAYALAR OYULARAK AÇILDI

1960'lı yıllarda kayaların oyulmasıyla açılan ve o tarihten bu yana ciddi bir iyileştirme yapılmayan yolun bir tarafında dik yamaç ve dere yatağı, diğer tarafında ise sarp kayalıklar bulunuyor.

Bir tarafı uçurum diğer tarafı sarp kayalık! Sürücülerin korkulu rüyası 4

KARŞILAŞAN SÜRÜCÜLER YOL VERMEK İÇİN BEKLİYOR

Özellikle ağır tonajlı araçların geçiş yapmakta zorlandığı güzergahta, karşılıklı gelen sürücüler birbirlerine yol vermek için beklerken tehlikeli anlar yaşıyor.

Bir tarafı uçurum diğer tarafı sarp kayalık! Sürücülerin korkulu rüyası 5

HEDEF, KIŞ AYLARINDA DA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Öğdem grup yolu için 19 Aralık 2018'de ihale edilen proje doğrultusunda başlatılan tünel çalışmaları sürüyor. Yapılacak tünellerle yolun daha güvenli hale getirilmesi ve 7 köyün ilçe merkeziyle ulaşımının kış aylarında da kesintisiz sağlanması hedefleniyor.

Bir tarafı uçurum diğer tarafı sarp kayalık! Sürücülerin korkulu rüyası 6

Öğdem köyü muhtarı Mustafa Turan, yapılacak tünelle 7 köye hizmet veren yolda ulaşımın rahatlayacağını belirterek, "Öğdem yolu, sürekli gündeme geliyor. Yol denildiği zaman akla Artvin gelir, Yusufeli gelir. Öğdem bölge yolu zordur. 1960'lı yıllarda yapılmış bir yoldur burası.

Bir tarafı uçurum diğer tarafı sarp kayalık! Sürücülerin korkulu rüyası 7

Kayalar patlatılarak yapılmış ve o yıldan sonra da bu kayalara el sürülmemiş. Büyük araçlar geçemiyor. Yolun altıda tehlikeli bir yamaç ve dere var. Üstündeki kaya da şapka gibi yolu kapatmış, altından geçilemiyor. Bu yol, 7 köye hizmet ediyor. Yolumuzda bir proje başlatıldı, çalışmalar yapılıyor. İnşallah yapılacak tünellerle rahata kavuşacağız" dedi.

Bir tarafı uçurum diğer tarafı sarp kayalık! Sürücülerin korkulu rüyası 8

"MALZEME VAR AMA MECBUREN GERİ DÖNECEĞİM"

Sürücülerden Metin Şişman, yolda büyük araçla ilerlemenin zor olduğunu belirterek, "Aracımda malzeme var ama mecburen geri döneceğim. Aracım yola sığmıyor, sağ taraf kayalara değiyor. Aracım uzun ve yüksek olduğu için geçiş yapamadım. Yol çok tehlikeli. Bu yolda ilerlemek çok zor. Bir taraf hep uçuruma gidiyor" diye konuştu.

Bir tarafı uçurum diğer tarafı sarp kayalık! Sürücülerin korkulu rüyası 9

"BU YOLLARDA ARAÇ SÜRMEK ÇOK ZOR VE TEHLİKELİ"

Mehmet Cezayirli, yoldan geçiş yapmanın tehlikeli olduğunu belirterek, "Yaklaşık 20 dakikadır araçların birbirine yol vermesini bekliyoruz. Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu yollarda araç sürmek çok zor ve tehlikeli. Milletvekilimiz Faruk Çelik'in sıkı takip ve çalışmaları sonucunda inşallah bölgemiz yeni ve konforlu yoluna kavuşmuş olacak" dedi.

Bir tarafı uçurum diğer tarafı sarp kayalık! Sürücülerin korkulu rüyası 10

"YAMACA DOĞRU BAKMAYA KORKUYORUZ"

Kerim Dizor da "Devletimiz buraya da el attı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Araç kullanmak zor; küçük araçlarla geçtiğimiz halde yamaca doğru bakmaya korkuyoruz" diye konuştu.

Celal Kargı
Editör
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