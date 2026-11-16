Bir tarafı uçurum diğer tarafı sarp kayalık! Sürücülerin korkulu rüyası
Artvin'de 1960'lı yıllarda kayaların oyulmasıyla açılan ve bir tarafı derin uçurum, diğer tarafı ise sarp kayalıklarla çevrili olan Öğdem grup yolu sürücülere korku dolu anlar yaşatıyor! Yusufeli ilçesine bağlı tam 7 köye ulaşım sağlayan dar ve virajlı güzergahta büyük araçlar yola sığmazken, karşılıklı gelen sürücüler dakikalarca yol vermek için bekliyor.
7 KÖYÜN KULLANDIĞI YOLDA TÜNEL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir tarafı uçurum, diğer tarafı sarp kayalıklarla çevrili Öğdem grup yolu, dar yapısı ve keskin virajlarıyla sürücülerin korkulu rüyası oluyor. 7 köye ulaşım sağlayan güzergahta tünel çalışmaları sürerken projenin tamamlanmasıyla ulaşımın güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.
ARTVİN'İN ZORLU COĞRAFYASINDA ULAŞIM MÜCADELESİ
Türkiye'nin en engebeli ve dağlık illerinden biri olan Artvin'de sürücüler, şehir merkezinden uzak bazı köylere ulaşmak için uçurumların kenarındaki dar, virajlı ve dik rampalı yolları kullanıyor. Yusufeli ilçesine bağlı Mutlugün, Öğdem, Esendal, Balalan, Boyalı, Serinsu ve Çıralı köylerinin kullandığı grup yolu da dar yapısı ve keskin virajlarıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor.
1960'LI YILLARDA KAYALAR OYULARAK AÇILDI
1960'lı yıllarda kayaların oyulmasıyla açılan ve o tarihten bu yana ciddi bir iyileştirme yapılmayan yolun bir tarafında dik yamaç ve dere yatağı, diğer tarafında ise sarp kayalıklar bulunuyor.
KARŞILAŞAN SÜRÜCÜLER YOL VERMEK İÇİN BEKLİYOR
Özellikle ağır tonajlı araçların geçiş yapmakta zorlandığı güzergahta, karşılıklı gelen sürücüler birbirlerine yol vermek için beklerken tehlikeli anlar yaşıyor.
HEDEF, KIŞ AYLARINDA DA KESİNTİSİZ ULAŞIM
Öğdem grup yolu için 19 Aralık 2018'de ihale edilen proje doğrultusunda başlatılan tünel çalışmaları sürüyor. Yapılacak tünellerle yolun daha güvenli hale getirilmesi ve 7 köyün ilçe merkeziyle ulaşımının kış aylarında da kesintisiz sağlanması hedefleniyor.