Öğdem köyü muhtarı Mustafa Turan, yapılacak tünelle 7 köye hizmet veren yolda ulaşımın rahatlayacağını belirterek, "Öğdem yolu, sürekli gündeme geliyor. Yol denildiği zaman akla Artvin gelir, Yusufeli gelir. Öğdem bölge yolu zordur. 1960'lı yıllarda yapılmış bir yoldur burası.

Kayalar patlatılarak yapılmış ve o yıldan sonra da bu kayalara el sürülmemiş. Büyük araçlar geçemiyor. Yolun altıda tehlikeli bir yamaç ve dere var. Üstündeki kaya da şapka gibi yolu kapatmış, altından geçilemiyor. Bu yol, 7 köye hizmet ediyor. Yolumuzda bir proje başlatıldı, çalışmalar yapılıyor. İnşallah yapılacak tünellerle rahata kavuşacağız" dedi.

"MALZEME VAR AMA MECBUREN GERİ DÖNECEĞİM" Sürücülerden Metin Şişman, yolda büyük araçla ilerlemenin zor olduğunu belirterek, "Aracımda malzeme var ama mecburen geri döneceğim. Aracım yola sığmıyor, sağ taraf kayalara değiyor. Aracım uzun ve yüksek olduğu için geçiş yapamadım. Yol çok tehlikeli. Bu yolda ilerlemek çok zor. Bir taraf hep uçuruma gidiyor" diye konuştu.

"BU YOLLARDA ARAÇ SÜRMEK ÇOK ZOR VE TEHLİKELİ" Mehmet Cezayirli, yoldan geçiş yapmanın tehlikeli olduğunu belirterek, "Yaklaşık 20 dakikadır araçların birbirine yol vermesini bekliyoruz. Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu yollarda araç sürmek çok zor ve tehlikeli. Milletvekilimiz Faruk Çelik'in sıkı takip ve çalışmaları sonucunda inşallah bölgemiz yeni ve konforlu yoluna kavuşmuş olacak" dedi.