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Kaz Dağları'nda iki ayrı hazine! Biri dalda, diğeri yerde: Herkes aynı şeyin peşinde

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kaz Dağları'nda iki ayrı hazine! Biri dalda, diğeri yerde: Herkes aynı şeyin peşinde

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Kaz Dağları'nda sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşlar bölgeye akın etti. Kimi kendi ihtiyacını karşılamak, kimi de aile bütçesine katkı sağlamak için ormanların yolunu tuttu. Kilosu 300 liraya kadar çıkan ürünler, bölge halkı için ek gelir kaynağı oldu.

Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında kestane ve mantar sezonunun başlamasıyla birlikte bölgede hareketlilik yaşandı.

KAZ DAĞLARI'NDA HASAT TELAŞI

Vatandaşlar, kestane ve mantar toplamak için ormanlık alanların yolunu tuttu.

Kaz Dağları'nda iki ayrı hazine! Biri dalda, diğeri yerde: Herkes aynı şeyin peşinde - 1

Bölge halkının bir kısmı kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kestane ve mantar toplarken, yöre köylüleri ise topladıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.
KİLOSU 300 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Kaz Dağları'nda toplanan kestaneler, kilosu 200 ile 300 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Bölgede yetişen kanlıca ve ayı mantarının kilosu ise yaklaşık 100 liradan satılıyor.

Kaz Dağları'nda iki ayrı hazine! Biri dalda, diğeri yerde: Herkes aynı şeyin peşinde - 2

Kestane ve mantar sezonu, yöre halkına hem doğal ürünlerden yararlanma hem de ek gelir elde etme imkanı sunuyor.
"HER YER ARAÇLA DOLU"
Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyünde yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Çetinkaya da evinde tüketmek üzere Kaz Dağları'na mantar toplamaya geldi.

Bölgedeki yoğunluğa dikkat çeken Çetinkaya, Kaz Dağları'nın her yerinin araçlarla dolduğunu ve vatandaşların kestane ile mantar toplamak için bölgeye akın ettiğini söyledi.

Ayşe Nur Başol
Editör
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