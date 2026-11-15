Vatandaşlar, kestane ve mantar toplamak için ormanlık alanların yolunu tuttu.

Bölge halkının bir kısmı kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kestane ve mantar toplarken, yöre köylüleri ise topladıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. KİLOSU 300 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR Kaz Dağları'nda toplanan kestaneler, kilosu 200 ile 300 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Bölgede yetişen kanlıca ve ayı mantarının kilosu ise yaklaşık 100 liradan satılıyor.

Kestane ve mantar sezonu, yöre halkına hem doğal ürünlerden yararlanma hem de ek gelir elde etme imkanı sunuyor.

"HER YER ARAÇLA DOLU"

Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyünde yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Çetinkaya da evinde tüketmek üzere Kaz Dağları'na mantar toplamaya geldi.

Bölgedeki yoğunluğa dikkat çeken Çetinkaya, Kaz Dağları'nın her yerinin araçlarla dolduğunu ve vatandaşların kestane ile mantar toplamak için bölgeye akın ettiğini söyledi.