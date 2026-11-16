Meteorolojiden İstanbul dahil birçok ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevrelerinde de sağanak yağış başlayacak. Meteorolojinin son uyarısına göre bu yağışların belirtilen bölgelerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Adana, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

İstanbul: Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış görülecek. Meteoroloji, İstanbul için sarı kodlu uyarı yayımladı. Salı gününden itibaren yağışların aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Ankara: Başkentte pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı hafif sağanak bekleniyor. Haftanın geri kalanında ağırlıklı olarak parçalı bulutlu ve puslu hava öngörülürken cuma günü sıcaklığın 23 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İzmir: Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Bergama ve Dikili çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Salı gününden perşembeye kadar gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken cuma günü yağışların etkisini kaybetmesi ve sıcaklığın 22 dereceye ulaşması öngörülüyor.