Meteorolojiden İstanbul dahil birçok ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinde beklenen kuvvetli yağışlar için sarı kodlu uyarı yayımladı. Gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görülecek. Peki, yağışlar hangi illerde etkili olacak? İşte 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Kasım Pazartesi günü itibarıyla yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak etkili olacak.
İstanbul ve çevresi için yeni bir sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteorolojiye göre gece saatlerinden itibaren Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Bursa'nın doğusu, Yalova, Balıkesir'in Ege kıyıları, Çanakkale'nin batı kıyıları ve İzmir'in Bergama ile Dikili çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek. Meteorolojinin 5 günlük tahminlerine göre salı gününden itibaren batı bölgelerinde etkisini göstermesi beklenen yağışlı hava, hafta boyunca farklı bölgelerde devam edecek.
İSTANBUL'A SARI KODLU UYARI! KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Kasım 2026 saat 11.56'da yayımladığı uyarıyla İstanbul ve çevresinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat çekti.
Meteorolojinin açıklamasına göre gece saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Bursa'nın doğusu, Yalova, Balıkesir'in Ege kıyıları, Çanakkale'nin batı kıyıları ve İzmir'in Bergama ile Dikili çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Söz konusu bölgelerde yağış miktarının metrekareye 21-50 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.
SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre 16 Kasım Pazartesi günü Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
SİS VE PUSA DİKKAT! YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ARTIRACAK
Haftanın ilk gününde özellikle iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.