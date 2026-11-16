Küresel ons altın fiyatları, dolar/TL kuru ve iç piyasadaki arz-talep dengesine paralel olarak şekillenirken, gram altın ise 6 bin 277 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons gümüşteki kayıp yüzde 3,5'i aştı.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altındaki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yatırımcılara uzun vadeli düşünmeleri tavsiyesinde bulunan Faruk Erdem, "Uzmanların söylediklerini söyleyebiliriz, altın yatırımcısı içeride özellikle bu düşüşleri zaman zaman fırsata çevirebilirsiniz. Düşmüş rakamlardan altın alınabilir ama aldıktan sonra 'ben hemen satayım, zengin olayım' diye bir durum da olmuyor netice itibarıyla. Orta ve uzun vadeli düşünebiliyorsanız belki her düşüş bir fırsat olabilir altın yatırımcısı için" sözleriyle aktardı.