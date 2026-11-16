Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isim uyardı! İşte piyasaların kilitlendiği kritik açıklama
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri karşısında tutunamayan ons altın 3 bin 900 doların altına indi. Gram altın ise 6 bin 277 lira seviyesinden alıcı buluyor. ABD'de açıklanan enflasyon verileri, faiz oranlarının yüksek kalacağı endişesini artırırken Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da faiz artışı ihtimalini canlı tutuyor. İşte altın piyasasında son durum...
Altın fiyatları, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından güçlenen sıkı para politikası beklentileriyle yeni haftaya sınırlı bir düşüşle başladı. 16 Kasım Pazartesi günü yüzde 1 gerileyen spot altının ons fiyatı 3 bin 836 dolar seviyesinde işlem gördü.
Geçen hafta toplam yüzde 4,5 oranında değer kaybeden değerli metalde, ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öngörülerin üzerinde gelmesiyle birlikte faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı endişesi fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturuyor.
Küresel ons altın fiyatları, dolar/TL kuru ve iç piyasadaki arz-talep dengesine paralel olarak şekillenirken, gram altın ise 6 bin 277 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons gümüşteki kayıp yüzde 3,5'i aştı.
ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?
A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altındaki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yatırımcılara uzun vadeli düşünmeleri tavsiyesinde bulunan Faruk Erdem, "Uzmanların söylediklerini söyleyebiliriz, altın yatırımcısı içeride özellikle bu düşüşleri zaman zaman fırsata çevirebilirsiniz. Düşmüş rakamlardan altın alınabilir ama aldıktan sonra 'ben hemen satayım, zengin olayım' diye bir durum da olmuyor netice itibarıyla. Orta ve uzun vadeli düşünebiliyorsanız belki her düşüş bir fırsat olabilir altın yatırımcısı için" sözleriyle aktardı.
FED CEPHESİNDEN ŞAHİN MESAJLAR GELİYOR
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen son açıklamalar da faiz artırımı ihtimalini canlı tutuyor. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun hâlâ arzu edilen seviyelerin oldukça üzerinde seyrettiğini vurgulayarak fiyat baskılarını dizginlemek adına atılması gereken adımlar olduğuna dikkat çekti.