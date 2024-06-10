Cristiano Ronaldo’lu Portekiz’in hedefi EURO 2024 şampiyonluğu | Portekiz EURO 2024 maç takvimi





ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Portekiz Milli Takımı denilince ilk olarak akla gelen isim şüphesiz Cristiano Ronaldo. Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı ve Suudi Arabistan liginde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.



Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele ederek 14 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncusu ünvanlarının da sahibi konumunda bulunuyor. Roberto Martinez'in aday kadrosu, Avrupa'nın dev kulüpleri olan PSG'den 4, Manchester City, Manchester United ve Barcelona'dan 2'şer, Liverpool ve Milan'dan da birer ismi kadrosunda bulunduruyor. Savunmada Ruben Dias, orta sahada Bruno Fernandes ve Vitinha, forvette ise Bernardo Silva, Joao Felix ve Rafael Leao, ilk akla gelen isimler.



KADROSU

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma)

Defans: Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting), Joao Cancelo (Barcelona), Nelson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City)

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Neves (Benfica), Joao Palhinha (Fulham), Otavio Monteiro (Al Nassr), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (PSG)

Forvet: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceiçao (Porto), Gonçalo Ramos (PSG), Joao Felix (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton), Rafael Leao (Milan)