Slovakya'da hedef sürpriz yapmak! EURO 2024'e son 7 | Slovakya EURO 2024 maç takvimi
Futbol dünyası nefesini tuttu EURO 2024'ün başlamasını bekliyor. Turnuvaya sayılı günler kala E Grubu'nda mücadele edecek Slovakya da hazırlıklar tamamlandı. Lukas Haraslin, Kucka, Milan Skriniar, Laszlo Benes gibi isimler Doğu Avrupa temsilcisinin en önemli silahları olacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Slovakya Milli Takımı, elemelerdeki performansını turnuvada da sergileyerek gruptan çıkmayı hedefleyecek. E Grubu'nda Ukrayna, Belçika ve Romanya ile mücadele edecek Slovakya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Napoli'nin de başında bulunan İtalyan teknik direktör Francesco Calzona'nın çalıştırdığı Slovakya Milli Takımı, elemelerde Portekiz, Lüksemburg, İzlanda, Bosna Hersek ve Lihtenştayn ile mücadele etti. Elemelerde J Grubu'nda çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Slovakya, İngiltere'nin arkasında ikinci olarak EURO 2024'e katılma hakkı kazandı.
Eleme grubunda rakip ağları 17 kez havalandıran ve kalesinde 8 gol gören Slovakya, şu sonuçları aldı:
Slovakya-Lüksemburg: 0-0
Slovakya-Bosna Hersek: 2-0
İzlanda-Slovakya: 1-2
Lihtenştayn-Slovakya: 0-1
Slovakya-Portekiz: 0-1
Slovakya-Lihtenştayn: 3-0
Portekiz-Slovakya: 3-2
Lüksemburg-Slovakya: 0-1
Slovakya-İzlanda: 4-2
Bosna Hersek-Slovakya: 1-2
SLOVAKYA'NIN "YÜKSELEN" FORM GRAFİĞİ
Slovakya, son maçlardaki yükselen form grafiğini EURO 2024'e yansıtarak başarılı olmaya çalışacak. Belçika'nın öne çıktığı dengeli bir grupta bulunmanın avantajını kullanmayı amaçlayan Slovakya, savunma güvenliğini büyük ölçüde PSG'de forma giyen kaptan Milan Skriniar'a emanet edecek. Orta sahada Napoli'den Stanislav Lobotka ve Hamburg'dan Laszlo Benes gibi kozları bulunan Slovakya, gol yollarında ise Boavista'dan Robert Bozenik ve Sparta Prag'dan Lukas Haraslin'e güveniyor. Haraslin, EURO 2024 elemelerinde 3 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.
Aday kadrosu
Kaleci: Martin Dubravka (Newcastle United), Marek Rodak (Fulham), Henrich Ravas (New England Revolution), Dominik Takac (Spartak Trnava)
Defans: Peter Pekarik (Hertha Berlin), Milan Skriniar (Paris Saint-Germain), Norbert Gyömber (Salernitana), David Hancko (Feyenoord), Denis Vavro (Kopenhag), Vernon De Marco (Hatta), Michal Tomic (Slavia Prag), Adam Obert (Cagliari), Matus Kmet (Trencin), Sebastian Kosa (Spartak Trnava)
Orta saha: Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Ondrej Duda (Hellas Verona), Patrik Hrosovsky (Genk), Stanislav Lobotka (Napoli), Matus Bero (Bochum), Laszlo Benes (Hamburg), Jakub Kadak (Luzern), Dominik Holly (Jablonec)
Forvet: Robert Bozenik (Boavista), Lukas Haraslin (Sparta Prag), Tomas Suslov (Hellas Verona), Ivan Schranz (Slavia Prag), David Strelec (Slovan Bratislava), David Duris (Ascoli), Robert Polievka (Dukla Banska Bystrica), Lubomir Tupta (Slovan Liberec), Leo Sauer (Feyenoord)
TURNUVA GEÇMİŞİ
Slovakya Milli Takımı, Çekoslovakya'nın dağılmasının ardından şampiyonaya 3. kez katılma hakkı elde etti. İlk turnuvası 2016'da son 16 turuna yükselen Slovakya, 2020'de ise gruptan çıkamadı. Kupa tarihinde 7 maça çıkan Slovakya, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 5 kez havalandıran Slovakya, 13 gol yedi.
MAÇ TAKVİMİ
Slovakya'nın EURO 2024 E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
17 Haziran Pazartesi:
19.00 Belçika-Slovakya (Frankfurt Arena-Frankfurt)
21 Haziran Cuma:
16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena-Düsseldorf)
26 Haziran Çarşamba:
19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena-Frankfurt)
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