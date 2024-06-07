Slovakya’da hedef sürpriz yapmak! EURO 2024’e son 7 | Slovakya EURO 2024 maç takvimi

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Slovakya Milli Takımı, elemelerdeki performansını turnuvada da sergileyerek gruptan çıkmayı hedefleyecek. E Grubu'nda Ukrayna, Belçika ve Romanya ile mücadele edecek Slovakya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:



KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Napoli'nin de başında bulunan İtalyan teknik direktör Francesco Calzona'nın çalıştırdığı Slovakya Milli Takımı, elemelerde Portekiz, Lüksemburg, İzlanda, Bosna Hersek ve Lihtenştayn ile mücadele etti. Elemelerde J Grubu'nda çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Slovakya, İngiltere'nin arkasında ikinci olarak EURO 2024'e katılma hakkı kazandı.