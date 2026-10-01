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Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç’tan tenis kortunda renkli anlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç, tenis kortunda birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin samimi ve eğlenceli kareleri, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç’tan tenis kortunda renkli anlar 1

Geçtiğimiz sezon Kuruluş Orhan dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile birlikte tenis kortuna çıktı. Aşklarını ilk dönemlerde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini kamuoyuna açıkça duyurmuştu.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç’tan tenis kortunda renkli anlar 2

Gazetecilerin, "Yeni aşkınız hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna "Teşekkür ederim" yanıtını veren Mert Yazıcıoğlu, böylece ilişkisiyle ilgili ilk kez açık bir şekilde konuşmuştu.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç’tan tenis kortunda renkli anlar 3

Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamada ilişkinin iyi gittiğini belirterek, "Her şey yolunda, oldukça mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç’tan tenis kortunda renkli anlar 4

MERT YAZICIOĞLU VE ZEYNEP ARTUKMAÇ TENİS KORTUNDA

Birlikte vakit geçirmekten keyif alan Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç, zaman zaman katıldıkları davet ve etkinliklerde objektiflere poz veriyor. Çift, tatil anlarını ve birlikte geçirdikleri keyifli zamanları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç’tan tenis kortunda renkli anlar 5

Son olarak tenis kortunda birlikte vakit geçiren çift, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç’tan tenis kortunda renkli anlar 6

Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep Artukmaç'ın samimi ve neşeli kareleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Çiftin uyumu dikkat çekerken, paylaşımları takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç’tan tenis kortunda renkli anlar 7

ZEYNEP ARTUKMAÇ KİMDİR?

Zeynep Artukmaç, ünlü psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu ve oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi olarak magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Medya ve tasarım alanında çalışan Artukmaç, Mert Yazıcıoğlu ile birlikteliğiyle de sık sık gündeme geliyor.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç’tan tenis kortunda renkli anlar 8

Çiftin, 2026 yılının ilk aylarından bu yana birlikte olduğu biliniyor. Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç, ilişkilerini el ele katıldıkları etkinliklerde verdikleri pozlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyuna duyurdu.

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