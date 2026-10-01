Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep Artukmaç'ın samimi ve neşeli kareleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Çiftin uyumu dikkat çekerken, paylaşımları takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ZEYNEP ARTUKMAÇ KİMDİR? Zeynep Artukmaç, ünlü psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu ve oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi olarak magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Medya ve tasarım alanında çalışan Artukmaç, Mert Yazıcıoğlu ile birlikteliğiyle de sık sık gündeme geliyor.