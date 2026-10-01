Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç’tan tenis kortunda renkli anlar
Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç, tenis kortunda birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin samimi ve eğlenceli kareleri, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Geçtiğimiz sezon Kuruluş Orhan dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile birlikte tenis kortuna çıktı. Aşklarını ilk dönemlerde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini kamuoyuna açıkça duyurmuştu.
Gazetecilerin, "Yeni aşkınız hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna "Teşekkür ederim" yanıtını veren Mert Yazıcıoğlu, böylece ilişkisiyle ilgili ilk kez açık bir şekilde konuşmuştu.
Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamada ilişkinin iyi gittiğini belirterek, "Her şey yolunda, oldukça mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.
MERT YAZICIOĞLU VE ZEYNEP ARTUKMAÇ TENİS KORTUNDA
Birlikte vakit geçirmekten keyif alan Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç, zaman zaman katıldıkları davet ve etkinliklerde objektiflere poz veriyor. Çift, tatil anlarını ve birlikte geçirdikleri keyifli zamanları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor.
Son olarak tenis kortunda birlikte vakit geçiren çift, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.