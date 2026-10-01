Bağcan, sosyal medya hesabından sahneden bir kesit paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam, bu yılın en sevilen dizilerinden Altı Üstü İstanbul'un sürpriz yayımlanan 16. bölüm ön gösterimine 'Sürgün' ile konuk oldum.

Emir'e annesinin, babasının ve tüm Ziyankar'ın vedasını izlerken içim parçalandı. O sahne bittikten sonra bile boğazımdaki düğüm çözülmedi. Ben de ekran başındaki herkes gibi gözyaşlarımı tutamadım. Bazı vedalar insanın içine öyle bir işliyor ki uzun süre orada kalıyor…

Muazzam oyunculuğunuz için tebrikler @nehirerdogan."