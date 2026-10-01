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Altı Üstü İstanbul’un 16. bölüm sahnesi 8 milyon izlendi! Selda Bağcan’dan duygulandıran övgü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"un 16. bölüm ön izlemesindeki duygu yüklü sahne, milyonlarca izlenmeye ulaşırken Selda Bağcan'ın da dikkatini çekti. Nehir Erdoğan'ın performansını övgüyle karşılayan Bağcan, oyuncuya duygulandıran bir tebrik mesajı gönderdi.

Altı Üstü İstanbul’un 16. bölüm sahnesi 8 milyon izlendi! Selda Bağcan’dan duygulandıran övgü 1

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", 16. bölüm ön izlemesiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Emir'in annesi, babası ve Ziyankar'a veda ettiği duygu yüklü sahne, 2 günde 8 milyon izlenmeye ulaştı.

Altı Üstü İstanbul’un 16. bölüm sahnesi 8 milyon izlendi! Selda Bağcan’dan duygulandıran övgü 2

SELDA BAĞCAN'DAN NEHİR ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Selda Bağcan'ın "Sürgün" eserinin eşlik ettiği sahnede, Nehir Erdoğan'ın etkileyici performansı izleyenleri derinden etkiledi. Erdoğan'ın gözyaşları içindeki oyunculuğu sosyal medyada da gündem olurken, sahneyi paylaşan Selda Bağcan, oyuncunun performansını "Muazzam oyunculuğunuz için tebrikler." sözleriyle kutladı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'UN 16. BÖLÜMÜNDEN İZLENME REKORLARI KIRAN ÖN GÖSTERİM ÖZEL VİDEOSU
Altı Üstü İstanbul’un 16. bölüm sahnesi 8 milyon izlendi! Selda Bağcan’dan duygulandıran övgü 3

Bağcan, sosyal medya hesabından sahneden bir kesit paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam, bu yılın en sevilen dizilerinden Altı Üstü İstanbul'un sürpriz yayımlanan 16. bölüm ön gösterimine 'Sürgün' ile konuk oldum.

Emir'e annesinin, babasının ve tüm Ziyankar'ın vedasını izlerken içim parçalandı. O sahne bittikten sonra bile boğazımdaki düğüm çözülmedi. Ben de ekran başındaki herkes gibi gözyaşlarımı tutamadım. Bazı vedalar insanın içine öyle bir işliyor ki uzun süre orada kalıyor…

Muazzam oyunculuğunuz için tebrikler @nehirerdogan."

Altı Üstü İstanbul’un 16. bölüm sahnesi 8 milyon izlendi! Selda Bağcan’dan duygulandıran övgü 4

NEHİR ERDOĞAN'DAN USTA SANATÇIYA TEŞEKKÜR

Nehir Erdoğan ise Selda Bağcan'ın övgüsüne, "Meslek hayatımın en özel tebriği için nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim. Size çok hayranım." sözleriyle karşılık verdi.

Altı Üstü İstanbul’un 16. bölüm sahnesi 8 milyon izlendi! Selda Bağcan’dan duygulandıran övgü 5

DUYGU YÜKLÜ SAHNE GÜNDEM OLDU

İzleyiciden büyük ilgi gören sahne, Selda Bağcan'ın paylaşımı ve Nehir Erdoğan'ın performansıyla 16. bölüm ön izlemesini kısa sürede sosyal medyanın dikkat çeken içeriklerinden biri haline getirdi.

Altı Üstü İstanbul’un 16. bölüm sahnesi 8 milyon izlendi! Selda Bağcan’dan duygulandıran övgü 6

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı ATV'de!

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