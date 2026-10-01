Demleme sonrasında ise yaklaşık 11,14 milyon ton kullanılmış kahve telvesi oluştu. İçindeki su çıkarıldığında bunun yaklaşık 6,92 milyon tonu kuru materyal olarak hesaplanıyor.

Asıl ilginç bölüm kahve içildikten sonra başlıyor. 2022/23 kahve yılında küresel tüketim yaklaşık 173 milyon 60 kilogramlık çuval , yani 10,38 milyon ton yeşil kahve seviyesine ulaştı. Kavurma aşamasında yaklaşık 200 bin ton silverskin ortaya çıktı.

Raporda, kahve işleme, kavurma ve tüketim aşamalarında küresel ölçekte yılda yaklaşık 40,68 milyon ton yan ürün ve biyokütle oluştuğu hesaplanıyor. Bu miktar, hasat edilen kahve meyvelerinin hacminin yaklaşık yüzde 86'sına karşılık geliyor.

KAHVE ATIKLARI YENİDEN KULLANILABİLİR Mİ?

Raporda kahve üretiminden ortaya çıkan yan ürünlerin yalnızca atık olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Kahve kabukları ve posaları organik gübre, kompost ve biyokömür gibi alanlarda değerlendirilebiliyor. Bazı yan ürünler biyoyakıt ve biyoplastik gibi farklı uygulamalar için de kullanılabiliyor.

Kullanılmış kahve telvesi için de kozmetik ürünlerden yapı malzemelerine kadar farklı değerlendirme alanları raporda ele alınıyor. Bu yaklaşım, kahve sektöründe döngüsel ekonomi anlayışının geliştirilmesini hedefliyor.