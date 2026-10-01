Kahve meyvesinden fincana uzanan yolculuk! İşte üretim aşamaları
Bir fincan kahvenin arkasında, sandığımızdan çok daha uzun bir yolculuk var. Kahve meyvesi toplandıktan sonra kurutuluyor, işleniyor, kavruluyor ve öğütülüyor. Üstelik fincana gelene kadar meyvenin büyük bölümü yan ürünlere dönüşüyor.
Her gün tüketilen bir fincan kahvenin sofraya gelmesi, yalnızca çekirdeğin kavrulup öğütülmesinden ibaret değil. Uluslararası Kahve Örgütü'nün (ICO) 2022-23 Kahve Gelişim Raporu, kahvenin üretimden tüketime kadar geçirdiği aşamaların yanı sıra ortaya çıkan yan ürünlerin miktarını da ortaya koyuyor.
KAHVENİN YOLCULUĞU MEYVEYLE BAŞLIYOR
Kahve aslında doğrudan bir çekirdek olarak yetişmiyor. Kahve ağacında yetişen meyvenin içinde bulunan çekirdekler, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra kahve üretiminde kullanılıyor.
ICO'nun raporunda, 2022/23 döneminde yaklaşık 47,29 milyon ton kahve meyvesinden 9,93 milyon ton yeşil kahve elde edildiği belirtiliyor. Kahve meyvesinin işlenmesinde temel olarak doğal ve yıkanmış yöntemler kullanılıyor.
KAHVE ÇEKİRDEĞİ HANGİ AŞAMALARDAN GEÇİYOR?
Kahvenin yolculuğu genel olarak şu aşamalardan oluşuyor:
Hasat → İşleme → Kurutma → Yeşil kahve çekirdeği → Kavurma → Öğütme → Demleme → Fincan
Yıkanmış yöntemde kahve meyvesinin dış kısmı ayrılıyor. Ardından çekirdekler fermantasyon ve yıkama aşamalarından geçiriliyor. Sonrasında kurutulan çekirdeklerin dış tabakaları temizleniyor ve yeşil kahve elde ediliyor.
Doğal yöntemde ise meyveler önce ayıklanıyor ve bütün halde kurutuluyor. Meyvenin nem oranı yaklaşık yüzde 60-65 seviyesinden yüzde 10-12'ye düşürüldükten sonra kabuklar ayrılıyor.
BİR KAHVE MEYVESİNİN NE KADARI FİNCANA GİRİYOR?
Kahvenin üretim sürecindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, meyvenin büyük bölümünün fincanda yer almaması.
ICO'nun raporundaki görsel hesaplamaya göre kahve meyvesinin başlangıçtaki miktarının yalnızca yüzde 1 ila 5'i fincandaki kahveye kadar ulaşan bölümde kalıyor. Geri kalan kısmın önemli bölümü ise üretim ve tüketim sırasında yan ürün olarak ortaya çıkıyor.