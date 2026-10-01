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Kahve meyvesinden fincana uzanan yolculuk! İşte üretim aşamaları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir fincan kahvenin arkasında, sandığımızdan çok daha uzun bir yolculuk var. Kahve meyvesi toplandıktan sonra kurutuluyor, işleniyor, kavruluyor ve öğütülüyor. Üstelik fincana gelene kadar meyvenin büyük bölümü yan ürünlere dönüşüyor.

Kahve meyvesinden fincana uzanan yolculuk! İşte üretim aşamaları 1

Her gün tüketilen bir fincan kahvenin sofraya gelmesi, yalnızca çekirdeğin kavrulup öğütülmesinden ibaret değil. Uluslararası Kahve Örgütü'nün (ICO) 2022-23 Kahve Gelişim Raporu, kahvenin üretimden tüketime kadar geçirdiği aşamaların yanı sıra ortaya çıkan yan ürünlerin miktarını da ortaya koyuyor.

Kahve meyvesinden fincana uzanan yolculuk! İşte üretim aşamaları 2

KAHVENİN YOLCULUĞU MEYVEYLE BAŞLIYOR

Kahve aslında doğrudan bir çekirdek olarak yetişmiyor. Kahve ağacında yetişen meyvenin içinde bulunan çekirdekler, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra kahve üretiminde kullanılıyor.

ICO'nun raporunda, 2022/23 döneminde yaklaşık 47,29 milyon ton kahve meyvesinden 9,93 milyon ton yeşil kahve elde edildiği belirtiliyor. Kahve meyvesinin işlenmesinde temel olarak doğal ve yıkanmış yöntemler kullanılıyor.

Kahve meyvesinden fincana uzanan yolculuk! İşte üretim aşamaları 3

KAHVE ÇEKİRDEĞİ HANGİ AŞAMALARDAN GEÇİYOR?

Kahvenin yolculuğu genel olarak şu aşamalardan oluşuyor:

Hasat → İşleme → Kurutma → Yeşil kahve çekirdeği → Kavurma → Öğütme → Demleme → Fincan

Kahve meyvesinden fincana uzanan yolculuk! İşte üretim aşamaları 4

Yıkanmış yöntemde kahve meyvesinin dış kısmı ayrılıyor. Ardından çekirdekler fermantasyon ve yıkama aşamalarından geçiriliyor. Sonrasında kurutulan çekirdeklerin dış tabakaları temizleniyor ve yeşil kahve elde ediliyor.

Doğal yöntemde ise meyveler önce ayıklanıyor ve bütün halde kurutuluyor. Meyvenin nem oranı yaklaşık yüzde 60-65 seviyesinden yüzde 10-12'ye düşürüldükten sonra kabuklar ayrılıyor.

Kahve meyvesinden fincana uzanan yolculuk! İşte üretim aşamaları 5

BİR KAHVE MEYVESİNİN NE KADARI FİNCANA GİRİYOR?

Kahvenin üretim sürecindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, meyvenin büyük bölümünün fincanda yer almaması.

ICO'nun raporundaki görsel hesaplamaya göre kahve meyvesinin başlangıçtaki miktarının yalnızca yüzde 1 ila 5'i fincandaki kahveye kadar ulaşan bölümde kalıyor. Geri kalan kısmın önemli bölümü ise üretim ve tüketim sırasında yan ürün olarak ortaya çıkıyor.

Kahve meyvesinden fincana uzanan yolculuk! İşte üretim aşamaları 6

FİNCANA GİRMEYEN KAHVE NEREYE GİDİYOR?

Asıl ilginç bölüm kahve içildikten sonra başlıyor. 2022/23 kahve yılında küresel tüketim yaklaşık 173 milyon 60 kilogramlık çuval, yani 10,38 milyon ton yeşil kahve seviyesine ulaştı. Kavurma aşamasında yaklaşık 200 bin ton silverskin ortaya çıktı.

Demleme sonrasında ise yaklaşık 11,14 milyon ton kullanılmış kahve telvesi oluştu. İçindeki su çıkarıldığında bunun yaklaşık 6,92 milyon tonu kuru materyal olarak hesaplanıyor.

Kahve meyvesinden fincana uzanan yolculuk! İşte üretim aşamaları 7

KAHVE ÜRETİMİNDE 40,68 MİLYON TONLUK YAN ÜRÜN

Raporda, kahve işleme, kavurma ve tüketim aşamalarında küresel ölçekte yılda yaklaşık 40,68 milyon ton yan ürün ve biyokütle oluştuğu hesaplanıyor. Bu miktar, hasat edilen kahve meyvelerinin hacminin yaklaşık yüzde 86'sına karşılık geliyor.

Bu kapsamda ortaya çıkan başlıca ürünler arasında;

  • Kahve kabuğu
  • Posa
  • Müsilaj
  • Parşömen
  • Kavuz
  • Gümüş zar
  • Kullanılmış kahve telvesi yer alıyor.
Kahve meyvesinden fincana uzanan yolculuk! İşte üretim aşamaları 8

KAHVE ATIKLARI YENİDEN KULLANILABİLİR Mİ?

Raporda kahve üretiminden ortaya çıkan yan ürünlerin yalnızca atık olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Kahve kabukları ve posaları organik gübre, kompost ve biyokömür gibi alanlarda değerlendirilebiliyor. Bazı yan ürünler biyoyakıt ve biyoplastik gibi farklı uygulamalar için de kullanılabiliyor.

Kullanılmış kahve telvesi için de kozmetik ürünlerden yapı malzemelerine kadar farklı değerlendirme alanları raporda ele alınıyor. Bu yaklaşım, kahve sektöründe döngüsel ekonomi anlayışının geliştirilmesini hedefliyor.

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