Sosyal medyada suç içerikli yayınlara operasyon: 10 gözaltı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yapılan incelemelerde, başta TikTok olmak üzere Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin, aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve söz konusu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile 226. maddesinde düzenlenen "Müstehcenlik" suçlarını işledikleri değerlendirildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine gece saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'ın da aralarında bulunduğu toplam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testler uygulandı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler şöyle:

1- Sinan KAYA

2- Cansum KAYA

3- Ferhat BİLLOR

4- Çağlayan YILDIRIM

5- Onur SERMİK

6- Elif AKDEMİR

7- Onur CAN GÜZEL

8- Mehmet Emin CİTER

9- Mehmet Aden ARSLAN

10- Semih VAROL