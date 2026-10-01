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Hülya Avşar Tarabya’da kameralardan uzaklaştı! Muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hülya Avşar, Tarabya'da yürüyüş yaptığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilerden çekim yapmamalarını istedi. Ünlü sanatçı, daha sonra yönünü değiştirerek bölgeden uzaklaştı.

Hülya Avşar Tarabya’da kameralardan uzaklaştı! Muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı 1

İstanbul Tarabya Sahili'nde yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Hülya Avşar, basın mensuplarını görünce beklenmedik bir tavır sergiledi.

Hülya Avşar Tarabya’da kameralardan uzaklaştı! Muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı 2

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark eden Avşar, önce yönünü değiştirdi. Ardından karşı tarafa geçen ünlü sanatçı, el hareketleriyle gazetecilerden çekim yapmamalarını istedi.

Hülya Avşar Tarabya’da kameralardan uzaklaştı! Muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı 3

Normalde muhabirlerle karşılaştığında selamlaşıp sohbet etmesiyle bilinen Avşar'ın bu kez sergilediği mesafeli tavır dikkat çekti.

Hülya Avşar Tarabya’da kameralardan uzaklaştı! Muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı 4

"EVLİLİK" SORUSUNU YANITLAMIŞTI

Öte yandan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Mürsel Kaya ile evleneceği yönündeki iddialara son noktayı koymuştu. Çıkan haberler karşısında sessizliğini koruyan Avşar, "Ben yorum yapmayayım, gençler kendileri karar versin. Biz sadece onların mutluluğuna ortak olalım" ifadelerini kullanmıştı.

Hülya Avşar Tarabya’da kameralardan uzaklaştı! Muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı 5

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu da geçtiğimiz günlerde Yeniköy Sahili'nde yürüyüş yaparken objektiflere yansımıştı. Günlük spor rutinini aksatmayan Çilingiroğlu, neşeli halleriyle dikkat çekerken merak edilen evlilik konusu hakkında da açıklamalarda bulunmuştu.

Hülya Avşar Tarabya’da kameralardan uzaklaştı! Muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı 6

FİT GÖRÜNTÜSÜNÜN SIRRI

Formunu koruma sırrını paylaşan genç isim, "Fit halimi yürüyüşe ve düzgün beslenmeye borçluyum. Sağlıklı yaşam benim için çok önemli" demişti.

Hülya Avşar Tarabya’da kameralardan uzaklaştı! Muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı 7

Muhabirlerin "Evlilik yakın mı?" sorusuna da yanıt veren Zehra Çilingiroğlu, özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmediğini vurgulamıştı. Çilingiroğlu, "Şu anlık her şey yolunda. Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten. Özel hayatımla ilgili konuşmak pek tarzım değil ama her şey güzel ve yolunda ilerliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Hülya Avşar Tarabya’da kameralardan uzaklaştı! Muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı 8

HÜLYA AVŞAR'IN EVLİLİĞİ

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girdi. Çiftin evliliği 2005 yılında sona erdi.

Ünlü çiftin bu evlilikten 1998 yılında Zehra adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Zehra Çilingiroğlu, ilerleyen yıllarda anne ve babasının özel hayatıyla ilgili açıklamalarıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.

Ünlü isimler, yıllar içinde farklı ilişkiler yaşamış olsalar da kızlarının özel günlerinde ve aile buluşmalarında bir araya gelmeye devam etti.

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