Hülya Avşar Tarabya’da kameralardan uzaklaştı! Muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı
Hülya Avşar, Tarabya'da yürüyüş yaptığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilerden çekim yapmamalarını istedi. Ünlü sanatçı, daha sonra yönünü değiştirerek bölgeden uzaklaştı.
İstanbul Tarabya Sahili'nde yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Hülya Avşar, basın mensuplarını görünce beklenmedik bir tavır sergiledi.
GAZETECİLERİ GÖRÜNCE YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark eden Avşar, önce yönünü değiştirdi. Ardından karşı tarafa geçen ünlü sanatçı, el hareketleriyle gazetecilerden çekim yapmamalarını istedi.
Normalde muhabirlerle karşılaştığında selamlaşıp sohbet etmesiyle bilinen Avşar'ın bu kez sergilediği mesafeli tavır dikkat çekti.
"EVLİLİK" SORUSUNU YANITLAMIŞTI
Öte yandan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Mürsel Kaya ile evleneceği yönündeki iddialara son noktayı koymuştu. Çıkan haberler karşısında sessizliğini koruyan Avşar, "Ben yorum yapmayayım, gençler kendileri karar versin. Biz sadece onların mutluluğuna ortak olalım" ifadelerini kullanmıştı.
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu da geçtiğimiz günlerde Yeniköy Sahili'nde yürüyüş yaparken objektiflere yansımıştı. Günlük spor rutinini aksatmayan Çilingiroğlu, neşeli halleriyle dikkat çekerken merak edilen evlilik konusu hakkında da açıklamalarda bulunmuştu.