Muhabirlerin "Evlilik yakın mı?" sorusuna da yanıt veren Zehra Çilingiroğlu, özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmediğini vurgulamıştı. Çilingiroğlu, "Şu anlık her şey yolunda. Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten. Özel hayatımla ilgili konuşmak pek tarzım değil ama her şey güzel ve yolunda ilerliyor" ifadelerini kullanmıştı.