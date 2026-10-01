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ABD'de Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı, Tennessee infazları durdurdu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tennessee'de 200 yılı aşkın süredir idam edilmesi beklenen ilk kadın olan Christa Pike'a çarşamba akşamı iki doz ölümcül iğne uygulandı ancak Pike hayatta kaldı. Başarısız infaz girişiminin kaosa dönüşmesinin ardından Tennessee Valisi Bill Lee, bağımsız soruşturma talimatı verdi ve yıl sonuna kadar eyaletteki tüm infazları durdurdu.

ABD'de Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı, Tennessee infazları durdurdu 1

Tennessee'de 200 yılı aşkın süredir idam edilmesi beklenen ilk kadın olan Christa Pike'a çarşamba akşamı ölümcül iğneyle iki doz ilaç verildi ancak 50 yaşındaki mahkum hayatını kaybetmedi. Başarısız infaz girişimi kaosa dönüşürken, Tennessee Valisi Bill Lee dışarıdan bağımsız bir inceleme yapılmasını istedi ve yılın geri kalanında gerçekleştirilecek tüm infazları geçici olarak durdurdu.

Pike, 18 yaşındayken 1995'te sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'i kıskançlık nedeniyle öldürmüştü.

Pike, ABD Yüksek Mahkemesinin infazın durdurulması yönündeki talebini reddetmesinden yaklaşık bir saat sonra, yerel saatle 19.30'dan hemen önce Riverbend Maksimum Güvenlikli Cezaevi'ndeki infaz odasında sedyeye bağlandı.

Pike'a ölümcül ilaç pentobarbital içeren iki şırınga uygulandı ancak hayatını kaybetmedi. Avukatları ve infaza tanıklık eden kişilerin aktardığına göre Pike'ın "horladığı" duyuldu.

Avukatları, "Pike bilincini kaybetmedi, kalbi hâlâ atıyor ve yüksek sesle horluyor." açıklamasında bulundu.

Avukatları, çarşamba gecesi yaptıkları güncellemede Pike'ın tedavi için yakındaki bir hastaneye götürüldüğünü ve durumunun belirsiz olduğunu belirtti.

ABD'de Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı, Tennessee infazları durdurdu 2

"KOLUM PATLAYACAKMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Nashville'deki cezaevinde tarihi infazı izlemek üzere bulunan tanıklar, ölümcül ilaçların uygulanmasından hemen önce Pike'ın tam cümlelerle konuştuğunu aktardı.

Tennessean gazetesinin haberine göre WKRN muhabiri Tori Gessner, Pike'ın "Kolum patlayacakmış gibi hissediyorum. Bir nokta gerçekten zonkluyor." dediğini duydu.

Associated Press muhabiri Kim Chandler ise hükümlünün bu dünyadan hayatının büyük bölümünü geçirdiği şekilde, "aşık olarak" ayrılacağını söylediğini aktardı.

Chandler, Pike'ın "Kendisine nefret besleyen insanlar için bile sevgisi olduğunu" söylediğini belirtti.

Pike'ın sözlerini, "Huzurluyum. Özgür olmaya hazırım." ifadeleriyle tamamladığı, ardından özgürlüğünü kutlamaktan söz ettiği ve son olarak "Bugün mutlu bir gün." dediği aktarıldı.

ABD'de Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı, Tennessee infazları durdurdu 3

İKİNCİ DOZ DA UYGULANDI

İlk iğnenin uygulanmasından yaklaşık bir saat sonra, saat 20.30 civarında Pike'a ölümcül ilacın ikinci dozu verildi.

Yaklaşık 20 dakika sonra infazı izleyen tanıklardan cezaevi alanını terk etmeleri istendi.

Cezaevinde bulunan basın mensuplarına göre hükümlünün infaz boyunca nefes aldığı duyuldu.

Tanıklar, dışarıda acil yardım araçlarının gelmesi üzerine yüksek güvenlikli cezaevinden çıkarıldı. Ancak yaşanan karmaşa sırasında Pike'ın ölüp ölmediğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tennessean'ın haberine göre infaz girişiminin ardından düzenlenen basın toplantısında Tennessee Ceza İnfaz Kurumu yetkililerinin hazır bulunmaması dikkat çekti.

Bir medya mensubu yaşananları "Bugün olan hiçbir şey normal değildi." sözleriyle değerlendirdi.

ABD'de Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı, Tennessee infazları durdurdu 4

AVUKATLARI YÜKSEK MAHKEMEYE BAŞVURDU

Yaşanan başarısız infaz girişiminin ardından Pike'ın hukuk ekibi, infazın yeniden durdurulması için ABD Yüksek Mahkemesine acil başvuruda bulundu.

Avukatlar, Pike'ın "gereksiz bir acı" yaşadığını ve "acımasız ve olağan dışı cezalandırılmadan" infaz edilme hakkının ihlal edildiğini savundu.

Pike'ın avukatları yaptıkları açıklamada, "Tennessee eyaleti bu gece bir kez daha yasal bir infazı gerçekleştirmeyi başaramadı." ifadelerini kullandı.

Avukatlar ayrıca Pike'ın daha önce dile getirdiği endişelerin gerçekleştiğini savunarak; damar yolu açılmasındaki zorluklar, damarların zarar görmesi, pentobarbitalin bozulmuş olması ve işlerin ters gitmesi durumunda acil tıbbi müdahalenin bulunmaması gibi sorunlara dikkat çekti.

ABD'de Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı, Tennessee infazları durdurdu 5

TENNESSEE YÖNETİMİ: TÜM PROTOKOLLER UYGULANDI

Tennessee Ceza İnfaz Kurumu ise başarısız infaz girişiminde tüm prosedürlerin uygulandığını açıkladı.

Kurum sözcüsü Dorinda Carter, e-postayla yaptığı açıklamada, "Tennessee Ceza İnfaz Kurumu, Başsavcılık tarafından onaylanan eyaletin yasal ve yerleşik infaz protokolünün her adımını uyguladı." dedi.

Carter, kullanılan ölümcül enjeksiyon ilacının protokol kapsamında bugüne kadar etkili olduğunu ve protokolün o gece gerçekleştirilen işlemlerin ötesinde ek bir uygulamaya izin vermediğini belirtti.

Pike'ın cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna götürüldüğü açıklandı.

Tennessean'ın aktardığına göre Tennessee cezaevi yetkilileri ölümcül enjeksiyon için bir set hazırlıyor ancak gerektiğinde ikinci bir set oluşturabilecek kadar ilaç bulunduruyor.

İlk ilaç setinin uygulanmasının ardından beş dakikalık bekleme süresi bulunuyor. Bu sırada infaz odasının perdeleri kapatılıyor.

Mahkum ilk dozun ardından ölmemişse yedek set uygulanıyor. Ancak protokol, ikinci şırıngaların da mahkumu öldürmemesi durumunda ne yapılacağını açıklamıyor.

ABD'de Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı, Tennessee infazları durdurdu 6

TENNESSEE VALİSİ İNFAZLARI DURDURDU

Çarşamba gecesinin ilerleyen saatlerinde Tennessee Valisi Bill Lee, yaşananların nedenini belirlemek amacıyla tam kapsamlı ve bağımsız bir inceleme yapılmasını istedi.

Lee ayrıca 2026 yılı sona ermeden önce eyalette gerçekleştirilmesi planlanan diğer infazı da iptal etti.

Vali Lee yaptığı açıklamada, "Yasal olarak verilmiş bir cezanın uygulanması, eyaletin en ciddi sorumluluklarından biridir. Tennessee halkı bunun yalnızca yasal ve anayasal değil, aynı zamanda etkili bir şekilde yapılmasını bekliyor. Bu nedenle planlanan diğer infaz bu yıl gerçekleştirilmeyecek." dedi.

ABD'de Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı, Tennessee infazları durdurdu 7

PIKE NEDEN İDAMA MAHKUM EDİLDİ?

Pike, Ocak 1995'te 19 yaşındaki sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'i kıskançlık nedeniyle öldürmekten idam cezasına çarptırıldı.

İnfazı, son dakikada verilen bir mahkeme kararı nedeniyle saatlerce ertelendi.

Mahkeme, Pike'ın çocukluk döneminde maruz kaldığını söylediği cinsel istismar ve tecavüzün ceza verilirken gerektiği şekilde dikkate alınmadığı yönündeki iddiaları nedeniyle infazı durdurdu.

Karar, Pike'ın infazının gerçekleştirilmesi için cezaevinde tanıkların toplanmasından sonra geldi.

Tennessee Başsavcılığı, infazın durdurulmasının ardından ABD Yüksek Mahkemesinden kararın kaldırılmasını istedi.

Başsavcılık, son dakika ertelemesinin Slemmer'in ailesinde travmaya yol açtığını ve Pike'ın avukatlarının "suistimal edici geciktirme taktiklerini" ödüllendirdiğini savundu.

ABD Yüksek Mahkemesi ise çarşamba akşamı 6'ya karşı 3 oyla infazın gerçekleştirilmesine izin verdi.

ABD'de Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı, Tennessee infazları durdurdu 8

YÜKSEK MAHKEMEDE 3 YARGIÇ KARŞI ÇIKTI

Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Sotomayor, Yargıçlar Elena Kagan ve Ketanji Brown Jackson ile birlikte karara karşı çıktı.

Sotomayor, kararın Pike'ın mahkumiyetine ilişkin hâlâ devam eden hukuki itirazları gerektiği şekilde değerlendirilmeden infazının gerçekleştirilmesinin önünü açtığını belirtti.

Sotomayor, "Özellikle hatalı bir kararın ağır sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, temyiz incelemesinin olağan sürecini neden kısaltmamız gerektiğini göremiyorum." ifadelerini kullandı.

Nashville merkezli ve eyaletin idam cezası yasaları konusunda deneyimli avukat Kelley Henry'ye göre, eyalet mahkemenin kararının süresinin dolmasına izin verseydi Tennessee Yüksek Mahkemesinin yeni bir infaz tarihi belirlemesi gerekecekti.

ABD'de Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı, Tennessee infazları durdurdu 9

SLEMMER'İ NASIL ÖLDÜRDÜ?

Pike, erkek arkadaşı 17 yaşındaki Tadaryl Shipp ve 18 yaşındaki arkadaşı Shadolla Peterson ile birlikte, Jobs Corps'tan sınıf arkadaşı olan Slemmer'i Tennessee Üniversitesi'nin Knoxville kampüsündeki tenha bir bölgeye götürdü.

Savcılığa göre Peterson gözcülük yaparken Pike ve Shipp, Slemmer'e işkence etti ve onu öldürdü.

Soruşturmacılar, olayın en az 30 dakika sürdüğünü belirledi.

Savcılara göre Pike, Slemmer'i erkek arkadaşını elinden almaya çalıştığına inandığı için öldürdü.

Pike 1996'daki yargılamanın ardından idam cezasına çarptırıldı. Olay sırasında reşit olmayan Shipp ömür boyu hapse mahkum edildi. Peterson ise ikili aleyhinde ifade vermesinin ardından suç ortağı olarak denetimli serbestlik cezası aldı.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi'ne göre Tennessee'de idam edilen son kadın, cinayete suç ortaklığı yapmakla suçlanan ve 1820'de asılarak idam edilen Martin Eve olmuştu.

ABD'de Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı, Tennessee infazları durdurdu 10

ÇOCUKLUK İSTİSMARININ DİKKATE ALINMASINI İSTEDİ

Pike'ın avukatları, Tennessee Valisi Bill Lee'den af talep ederken müvekkillerinin çocukluğunda ağır cinsel ve fiziksel istismara maruz kaldığını ve Slemmer'in öldürülmesi sırasında teşhis edilmemiş ruhsal hastalıklarının bulunduğunu savundu.

Lee pazartesi günü bu talebe müdahale etmeyi reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesi de salı günü Pike'ın infazın durdurulması yönündeki son başvurusunu reddetti.

Pike, son girişimlerinin sonuçsuz kaldığını öğrenmeden önce NBC News'e gönderdiği mektupta, "Affım kabul edilse de edilmese de huzurluyum." diye yazdı.

"Ölmekten korkmuyorum. Sadece süreç konusunda gerginim." ifadelerini kullandı.

Slemmer'in annesi May Martinez, infaz için Florida'daki evinden Tennessee'ye gitti.

Martinez salı günü, "Colleen'i düşünmediğim tek bir gün, hatta tek bir dakika bile geçmiyor." dedi.

"Bayramlar en kötüsü. Colleen'in doğum günü geçen hafta oldu. 51 yaşında olacaktı." ifadelerini kullandı.

ABD'de Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı, Tennessee infazları durdurdu 11

ÖLÜM HÜCRESİNDE DE ŞİDDET OLAYLARI YAŞANDI

Pike'ın ölüm hücresindeki yılları da şiddet olaylarından bağımsız değildi.

Ağustos 2001'de başka bir mahkumu ayakkabı bağıyla boğarak öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu bulundu ve cezasına 25 yıl daha eklendi.

Mart 2012'de ise Nashville'deki Tennessee Kadınlar Cezaevi'nden kaçırılmasına yönelik bir plan engellendi. Planda bir cezaevi görevlisi ile Pike'ın yazıştığı New Jersey'den bir kişisel antrenörün yer aldığı belirtildi.

Pike, pazartesi günü Lindsay Clancy ile "bir yakınlık" hissettiğini ve 2023'te üç çocuğunu egzersiz bantlarıyla öldürmekle suçlanan Clancy'nin davasında jüri kararı çıkmamasından "memnun olduğunu" söyledi.

Clancy'nin savunması, Massachusetts'teki duruşmada doğum sonrası psikoz yaşadığı ve bir erkek sesinin çocuklarını ve ardından kendisini öldürmesini söylediğini duyduğu gerekçesiyle cezai sorumluluğunun bulunmadığını savunmuştu.

Pike, Times of London'a yaptığı açıklamada, "İkimiz de kadınlara özgü sorunlar nedeniyle başımızı belaya soktuk." dedi.

Pike, "Ben ruhsal hastalığı olan 18 yaşında bir kızdım ve iki kişiyle birlikte bir suç işledim. Bu cezayı alan tek kişi bendim. İhtiyaç duydukları yardımı alamayan çok fazla kadın var; ben ve diğerleri." ifadelerini kullandı.

Pike, erkeklerin infaz ekibinde bulunması halinde travma yaşayabileceğini öne sürerek infazının tamamının kadınlardan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmesini talep etti.

Tennessee Ceza İnfaz Kurumu ise salı günü Pike'ın son yemek talebinde bulunmayı reddettiğini doğruladı.

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