ABD'de Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı, Tennessee infazları durdurdu

Tennessee'de 200 yılı aşkın süredir idam edilmesi beklenen ilk kadın olan Christa Pike'a çarşamba akşamı iki doz ölümcül iğne uygulandı ancak Pike hayatta kaldı. Başarısız infaz girişiminin kaosa dönüşmesinin ardından Tennessee Valisi Bill Lee, bağımsız soruşturma talimatı verdi ve yıl sonuna kadar eyaletteki tüm infazları durdurdu.

Tennessee'de 200 yılı aşkın süredir idam edilmesi beklenen ilk kadın olan Christa Pike'a çarşamba akşamı ölümcül iğneyle iki doz ilaç verildi ancak 50 yaşındaki mahkum hayatını kaybetmedi. Başarısız infaz girişimi kaosa dönüşürken, Tennessee Valisi Bill Lee dışarıdan bağımsız bir inceleme yapılmasını istedi ve yılın geri kalanında gerçekleştirilecek tüm infazları geçici olarak durdurdu. Pike, 18 yaşındayken 1995'te sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'i kıskançlık nedeniyle öldürmüştü. Pike, ABD Yüksek Mahkemesinin infazın durdurulması yönündeki talebini reddetmesinden yaklaşık bir saat sonra, yerel saatle 19.30'dan hemen önce Riverbend Maksimum Güvenlikli Cezaevi'ndeki infaz odasında sedyeye bağlandı. Pike'a ölümcül ilaç pentobarbital içeren iki şırınga uygulandı ancak hayatını kaybetmedi. Avukatları ve infaza tanıklık eden kişilerin aktardığına göre Pike'ın "horladığı" duyuldu. Avukatları, "Pike bilincini kaybetmedi, kalbi hâlâ atıyor ve yüksek sesle horluyor." açıklamasında bulundu. Avukatları, çarşamba gecesi yaptıkları güncellemede Pike'ın tedavi için yakındaki bir hastaneye götürüldüğünü ve durumunun belirsiz olduğunu belirtti.

"KOLUM PATLAYACAKMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM" Nashville'deki cezaevinde tarihi infazı izlemek üzere bulunan tanıklar, ölümcül ilaçların uygulanmasından hemen önce Pike'ın tam cümlelerle konuştuğunu aktardı. Tennessean gazetesinin haberine göre WKRN muhabiri Tori Gessner, Pike'ın "Kolum patlayacakmış gibi hissediyorum. Bir nokta gerçekten zonkluyor." dediğini duydu. Associated Press muhabiri Kim Chandler ise hükümlünün bu dünyadan hayatının büyük bölümünü geçirdiği şekilde, "aşık olarak" ayrılacağını söylediğini aktardı. Chandler, Pike'ın "Kendisine nefret besleyen insanlar için bile sevgisi olduğunu" söylediğini belirtti. Pike'ın sözlerini, "Huzurluyum. Özgür olmaya hazırım." ifadeleriyle tamamladığı, ardından özgürlüğünü kutlamaktan söz ettiği ve son olarak "Bugün mutlu bir gün." dediği aktarıldı.

İKİNCİ DOZ DA UYGULANDI İlk iğnenin uygulanmasından yaklaşık bir saat sonra, saat 20.30 civarında Pike'a ölümcül ilacın ikinci dozu verildi. Yaklaşık 20 dakika sonra infazı izleyen tanıklardan cezaevi alanını terk etmeleri istendi. Cezaevinde bulunan basın mensuplarına göre hükümlünün infaz boyunca nefes aldığı duyuldu. Tanıklar, dışarıda acil yardım araçlarının gelmesi üzerine yüksek güvenlikli cezaevinden çıkarıldı. Ancak yaşanan karmaşa sırasında Pike'ın ölüp ölmediğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Tennessean'ın haberine göre infaz girişiminin ardından düzenlenen basın toplantısında Tennessee Ceza İnfaz Kurumu yetkililerinin hazır bulunmaması dikkat çekti. Bir medya mensubu yaşananları "Bugün olan hiçbir şey normal değildi." sözleriyle değerlendirdi.

AVUKATLARI YÜKSEK MAHKEMEYE BAŞVURDU Yaşanan başarısız infaz girişiminin ardından Pike'ın hukuk ekibi, infazın yeniden durdurulması için ABD Yüksek Mahkemesine acil başvuruda bulundu. Avukatlar, Pike'ın "gereksiz bir acı" yaşadığını ve "acımasız ve olağan dışı cezalandırılmadan" infaz edilme hakkının ihlal edildiğini savundu. Pike'ın avukatları yaptıkları açıklamada, "Tennessee eyaleti bu gece bir kez daha yasal bir infazı gerçekleştirmeyi başaramadı." ifadelerini kullandı. Avukatlar ayrıca Pike'ın daha önce dile getirdiği endişelerin gerçekleştiğini savunarak; damar yolu açılmasındaki zorluklar, damarların zarar görmesi, pentobarbitalin bozulmuş olması ve işlerin ters gitmesi durumunda acil tıbbi müdahalenin bulunmaması gibi sorunlara dikkat çekti.