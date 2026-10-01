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Mezitli Belediyesi'ndeki kirli çark deşifre oldu: Audi A6, külçe altın, villa şantajı ve kurşunlama skandalı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mezitli Belediyesi'ndeki kirli çark deşifre oldu: Audi A6, külçe altın, villa şantajı ve kurşunlama skandalı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının Mezitli Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü dev yolsuzluk soruşturması dosyasından akıllara durgunluk veren rüşvet, gasp ve tehdit çarkı çıktı. Müşteki ve tanık ifadeleri, HTS analizleri, MASAK raporları ve fiziki takip tutanaklarıyla tek tek belgelenen dosyada; müteahhitlerden hakediş karşılığı lüks Audi A6 araç, 1 kilo altın ve milyonlarca liralık nakit paralar gasp edildiği, talepleri reddedenlerin ise "vurdururum" denilerek açıkça tehdit edildiği belgelendi. İş insanı Başar Erdem’in bitmek bilmeyen para taleplerine isyan etmesi üzerine Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in "Ali ve Veli'nin istekleri bitmiyor" diyerek Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba’yı işaret etmesi ise skandala yeni bir boyut kazandırdı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mezitli Belediyesi'ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk soruşturmasının dosyasından akıllara durgunluk veren rüşvet, gasp ve tehdit çarkı çıktı.

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, Mezitli Belediyesi'nden ihale alan iş insanı Başar Erdem, hak ettiği ödemeleri alabilmek için başkanlık makamının ağır talepleriyle karşılaştı.

Mezitli Belediyesi'ndeki kirli çark deşifre oldu: Audi A6, külçe altın, villa şantajı ve kurşunlama skandalı - 1

"İSTEDİĞİ ARAÇ İÇİN KREDİ ÇEKTİM"

Belediye Başkan Yardımcıları Osman Günay ve Ertan Güner ile aracılar üzerinden baskı kurulduğunu anlatan Başar Erdem, "Ahmet Serkan Tuncer ile yapılan görüşmenin ardından hakedişlerimin ödenmesi karşılığında kendisinin kullanımına lüks bir araç verilmesi istendi. 33 ..... 6 plakalı Audi A6 marka aracı satın almak için 1,5 milyon TL nakit verip 2 milyon TL de kredi çektim. Aracı teslim ettikten sonra uzun süre yakıt giderlerini dahi ben karşılamak zorunda kaldım" sözleriyle yaşadığı süreci aktardı.

Mezitli Belediyesi'ndeki kirli çark deşifre oldu: Audi A6, külçe altın, villa şantajı ve kurşunlama skandalı - 2

1 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN VE 8 MİLYON TL'LİK VİLLA ŞANTAJI

İş insanı Erdem'in itirafları, belediyedeki rüşvet taleplerinin sınır tanımadığını ortaya koydu. Yemek ihalesi hakedişinin tahsili için Tuncer'in kendisinden 1 kilogram külçe altın talep ettiğini ve bu altını kuyumcudan alarak teslim ettiğini belirten Erdem, "Ahmet Serkan Tuncer'in ev alacağı gerekçesiyle Kubilay Özsoy aracılığıyla benden 8 milyon TL nakit para istendi. Parayı vermezsem hakedişlerimin ödenmeyeceği ve belediyeye sokulmayacağım söylendi. Eylül 2024'te Dinar Kuyumculuk üzerinden temin edilen 8 milyon TL nakit, Tuncer için GAMA Konutları'nda satın alınan lüks villanın eski sahiplerine elden teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Mezitli Belediyesi'ndeki kirli çark deşifre oldu: Audi A6, külçe altın, villa şantajı ve kurşunlama skandalı - 3

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA 'HAYALİ KADRO'

Belediye personelinin özel şirketler üzerinden finanse edildiği yöntem de deşifre oldu. Başkan Tuncer'in talimatıyla Mustafa Başer'in 30 bin TL, Hatice Sandal'ın ise 28 bin TL maaşla kendi şirketinde fiilen çalışmadığı halde yaklaşık 1,5 yıl boyunca sigortalı gösterildiğini kaydeden Erdem, işten çıkarıldıklarında başkanın bizzat devreye girdiğini söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci'nin baskısıyla danışman Ali Ülkü'ye her ay kuyumcu üzerinden 50 bin TL düzenli ödeme yapıldığını belirten Erdem, belediyeye ait 33....8 plakalı aracın da şirketinin üzerine devredildiğini beyan etti.

Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve Ahmet Serkan Tuncer (Foto: Ahaber Fotoğraf Arşivi)Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve Ahmet Serkan Tuncer (Foto: Ahaber Fotoğraf Arşivi)

'ALİ VE VELİ'NİN İSTEKLERİ BİTMİYOR' İTİRAFI

Giderek artan para talepleri karşısında mağdur olduğunu ilettiğinde şok bir yanıt aldığını aktaran iş insanı Başar Erdem, "Sürekli para ve menfaat talepleri nedeniyle büyük zarar ettiğimi Ahmet Serkan Tuncer'e söylediğimde bana, 'Ali ve Veli'nin istekleri bitmiyor' cevabını verdi. Bu ifadelerle milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı kastetti" şeklinde konuştu.

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Erdem ayrıca, belediye yönetiminin talimatıyla bir siyasi partinin Gülnar veya Aydıncık ilçe teşkilatına aktarılmak üzere 300 bin TL nakit paranın belediye çalışanı Günay Bahçe üzerinden hesaba gönderildiğini ve Mezitli33 Spor Kulübü için de zorla bağış toplandığını kaydetti.

Ahmet Serkan Tuncer ve Vahap Seçer (Foto: Ahaber Fotoğraf Arşivi)Ahmet Serkan Tuncer ve Vahap Seçer (Foto: Ahaber Fotoğraf Arşivi)

'AZMETTİRİCİ' ÇIKTI

Soruşturmanın en kritik boyutunu ise organize şiddet eylemleri oluşturdu. 4 Eylül'de Yeni Parti İl Başkanlığı ofisinin ve 5 Eylül'de Çağın Medya binasının motosikletli şahıslarca kurşunlanması olayında tutuklanan saldırganların arkasındaki azmettiricinin Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer olduğu saptandı. İş insanı Başar Erdem de can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek, "Ahmet Serkan Tuncer'in benim hakkımda da 'vurdururum' şeklinde tehditler savurduğunu öğrendim" sözleriyle dehşetin boyutunu anlattı.

MASAK raporları, HTS kayıtları, teknik ve fiziki takip tutanaklarıyla desteklenen soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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#Mezitli Belediyesi
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