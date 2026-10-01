Belediye personelinin özel şirketler üzerinden finanse edildiği yöntem de deşifre oldu. Başkan Tuncer'in talimatıyla Mustafa Başer'in 30 bin TL, Hatice Sandal'ın ise 28 bin TL maaşla kendi şirketinde fiilen çalışmadığı halde yaklaşık 1,5 yıl boyunca sigortalı gösterildiğini kaydeden Erdem, işten çıkarıldıklarında başkanın bizzat devreye girdiğini söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci'nin baskısıyla danışman Ali Ülkü'ye her ay kuyumcu üzerinden 50 bin TL düzenli ödeme yapıldığını belirten Erdem, belediyeye ait 33....8 plakalı aracın da şirketinin üzerine devredildiğini beyan etti.

Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve Ahmet Serkan Tuncer (Foto: Ahaber Fotoğraf Arşivi)

'ALİ VE VELİ'NİN İSTEKLERİ BİTMİYOR' İTİRAFI

Giderek artan para talepleri karşısında mağdur olduğunu ilettiğinde şok bir yanıt aldığını aktaran iş insanı Başar Erdem, "Sürekli para ve menfaat talepleri nedeniyle büyük zarar ettiğimi Ahmet Serkan Tuncer'e söylediğimde bana, 'Ali ve Veli'nin istekleri bitmiyor' cevabını verdi. Bu ifadelerle milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı kastetti" şeklinde konuştu.

Erdem ayrıca, belediye yönetiminin talimatıyla bir siyasi partinin Gülnar veya Aydıncık ilçe teşkilatına aktarılmak üzere 300 bin TL nakit paranın belediye çalışanı Günay Bahçe üzerinden hesaba gönderildiğini ve Mezitli33 Spor Kulübü için de zorla bağış toplandığını kaydetti.