Mezitli Belediyesi'ndeki kirli çark deşifre oldu: Audi A6, külçe altın, villa şantajı ve kurşunlama skandalı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının Mezitli Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü dev yolsuzluk soruşturması dosyasından akıllara durgunluk veren rüşvet, gasp ve tehdit çarkı çıktı. Müşteki ve tanık ifadeleri, HTS analizleri, MASAK raporları ve fiziki takip tutanaklarıyla tek tek belgelenen dosyada; müteahhitlerden hakediş karşılığı lüks Audi A6 araç, 1 kilo altın ve milyonlarca liralık nakit paralar gasp edildiği, talepleri reddedenlerin ise "vurdururum" denilerek açıkça tehdit edildiği belgelendi. İş insanı Başar Erdem’in bitmek bilmeyen para taleplerine isyan etmesi üzerine Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in "Ali ve Veli'nin istekleri bitmiyor" diyerek Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba’yı işaret etmesi ise skandala yeni bir boyut kazandırdı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mezitli Belediyesi'ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk soruşturmasının dosyasından akıllara durgunluk veren rüşvet, gasp ve tehdit çarkı çıktı.
Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, Mezitli Belediyesi'nden ihale alan iş insanı Başar Erdem, hak ettiği ödemeleri alabilmek için başkanlık makamının ağır talepleriyle karşılaştı.
"İSTEDİĞİ ARAÇ İÇİN KREDİ ÇEKTİM"
Belediye Başkan Yardımcıları Osman Günay ve Ertan Güner ile aracılar üzerinden baskı kurulduğunu anlatan Başar Erdem, "Ahmet Serkan Tuncer ile yapılan görüşmenin ardından hakedişlerimin ödenmesi karşılığında kendisinin kullanımına lüks bir araç verilmesi istendi. 33 ..... 6 plakalı Audi A6 marka aracı satın almak için 1,5 milyon TL nakit verip 2 milyon TL de kredi çektim. Aracı teslim ettikten sonra uzun süre yakıt giderlerini dahi ben karşılamak zorunda kaldım" sözleriyle yaşadığı süreci aktardı.
1 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN VE 8 MİLYON TL'LİK VİLLA ŞANTAJI
İş insanı Erdem'in itirafları, belediyedeki rüşvet taleplerinin sınır tanımadığını ortaya koydu. Yemek ihalesi hakedişinin tahsili için Tuncer'in kendisinden 1 kilogram külçe altın talep ettiğini ve bu altını kuyumcudan alarak teslim ettiğini belirten Erdem, "Ahmet Serkan Tuncer'in ev alacağı gerekçesiyle Kubilay Özsoy aracılığıyla benden 8 milyon TL nakit para istendi. Parayı vermezsem hakedişlerimin ödenmeyeceği ve belediyeye sokulmayacağım söylendi. Eylül 2024'te Dinar Kuyumculuk üzerinden temin edilen 8 milyon TL nakit, Tuncer için GAMA Konutları'nda satın alınan lüks villanın eski sahiplerine elden teslim edildi" ifadelerini kullandı.