İzmir Konak'ta çöp ev kabusu! Mahalleli isyan etti: “Kapının önüne bile çıkamıyoruz”

İzmir'in Konak ilçesinde 3 katlı bir apartmanda bulunduğu iddia edilen çöp ev, mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Kötü kokular ve haşereler nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar, defalarca başvurmalarına rağmen çözüm bulunamadığını belirterek yetkililerden acil müdahale istedi. Mahalle sakinleri, çevrede farelerin cirit attığını ve özellikle çocukların sağlık açısından risk altında olduğunu söyledi.

İzmir'in Konak ilçesi 2'nci Kadriye Mahallesi 628 Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, bir apartmandan yayılan kötü koku ve çevredeki yoğun kirlilik nedeniyle yıllardır mücadele ediyor. Mahalle sakinleri, 3 katlı apartmanın çöp ev haline geldiğini ve durumun yaklaşık 17 yıldır devam ettiğini öne sürdü.

Apartmana çöp biriktirdiği belirtilen kadının abisi Recep Sertakar, evin üç katının da çöplerle dolu olduğunu söyledi. Sertakar, merdivenlerin dahi çöpler nedeniyle kullanılamadığını belirterek, apartmanda adım atacak yer kalmadığını ifade etti.

Sertakar, belediye ekiplerinin daha önce apartmana gelerek inceleme yaptığını ve polis ile sağlık ekiplerinin de geleceğinin söylendiğini aktardı. Ancak aradan yaklaşık bir buçuk ay geçmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını öne sürdü. Sertakar, çöplerin ancak kadının hastaneye kaldırılması halinde temizlenebileceğini savundu.

Mahalle sakini Kamil Öztürk ise yıllardır süren sorunun çevreyi yaşanmaz hale getirdiğini söyledi. Öztürk, kötü koku ve pisliğin her yere yayıldığını, farelerin çevrede dolaştığını belirterek özellikle yoldan geçen öğrenciler ve çocuklar için endişe duyduklarını dile getirdi.

Öztürk, yaptıkları şikayetlerden sonuç alamadıklarını belirterek, "Burada her yerde kötü koku ve pislik var. Fareler cirit atıyor. Buradan kimse geçemiyor. Yoldan geçen öğrenciler, çocuklar hasta olacak. Biz de hasta olacağız zaten. Talebimiz buranın acilen temizlenmesidir" ifadelerini kullandı.