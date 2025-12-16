Vergi yüzsüzleri ifşa edildi! GİB açıkladı: 1.5 trilyonluk borç | Listede kimler var?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı defterdarlıklar, vadesi geldiği halde ödenmemiş ve kesinleşen vergi ile ceza borcu 5 milyon lirayı aşan mükelleflerin listesini kamuoyuna duyurmaya başladı. Listede kara para soruşturmasında hapis cezası alan Can Holding'in şirketleri, Uzanlar ve FETÖ'cüler dikkat çekti. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 56 bin 86 mükellefin 1 trilyon 507 milyar lira ödenmemiş vergi ve cezası bulunduğunu açıkladı.
Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler açıklanmaya başladı.
Gelir İdaresi il il vergi yüzsüzlerini açıklamaya başladı. İllerde 50 milyon TL'den fazla borcu olanlar listeler haline ortaya çıkıyor. İstanbul'da listenin gediklileri belediye şirketleri, Uzan ailesi, FETÖ'cü şirketler. Geçtiğimiz günlerde kara para operasyonundan tutuklanan Can Holding'in tütün şirketleri de defterdarlık listesinin ilk sıralarında.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.
İLK SIRADA YİNE CAN HOLDİNG VAR
Açıklama kapsamına her bir vergi dairesine '5 milyon lira ve üzeri' borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler listelenmeye başlanmıştı. Bu çerçevede, listeler Türkiye genelindeki vergi dairelerine asıldı. Bugünden itibaren de GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanmaya başlanıyor. İstanbul Defterdarlığı'nın verilerine göre vergi yüzsüzleri listesinin ilk sırasında Can Holding'in sigara şirketi var. TURKTAB tütün mamullerinin 4 milyar TL'lik vergi borcu bulunuyor.
TURKTAB Toptan Tütün şirketi de 1 milyar 344 milyon TL'lik vergi borcuyla ilk sıralarda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları yönünden yürütülen soruşturma kapsamında el konulan Can Holding'in diğer şirketleri de listede dikkat çekiyor. TMSF tarafından el konulan Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin de Maliye'ye 625.4 milyon TL vergi borcu var. Listede Uzan ailesi ve şirketleri de bulunuyor. Cem Uzan ve Kemal Uzan dışında İmar Bankası şubeleri de vergi yüzsüzleri listesinde yer alıyor.
UZANLAR VE FETÖ'CÜLER LİSTEDE
Cem Uzan'ın 1 milyar TL'den fazla vergi borcu bulunuyor. Uzanlar'ın dışında listede Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra firar eden üyeleri de var. Ekrem Dumanlı, Hamit Bilici, Zaman'ın bağlı olduğu Feza Gazetecilik'in sahiplerinden Mehmet Akif Afşar, Kaynak Holding ortaklarından Hamit Çiçek gibi isimler dikkat çekiyor.
TOSUNCUK DA VERGİ YÜZSÜZÜ
Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla arkasında binlerce mağdur bırakan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Fame Game ve Çiftlik Bilgi İşlem şirketi de vergi yüzsüzleri arasında başı çekiyor. Aydın'ın kayyum atanan şirketleri Fame Game 750 milyon, Çiftlik Bilgi İşlem de 626 milyon TL vergi borcuyla listede. Listede İstanbul'daki Beşiktaş, Esenyurt, Şişli, Başakşehir, Sarıyer gibi birçok belediye ve belediye iştiraki şirketleri de vergi borçları nedeniyle listede yerini aldı.
GEÇEN YIL 36 BİN 806 MÜKELLEFTİ
Kamuoyunda vergi yüzsüzleri olarak bilinen vergi borcu olanların listesi 5 yıl aradan sonra geçen yıl ilk kez açıklanmıştı. Geçen yıl kasım ayında devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan 36 bin 806 mükellefin listesi kamuoyuna duyurulmuştu. Listenin başında yine 3 milyar lira ile Turktab Tütün yer almıştı.
İŞTE O LİSTELER
GİB, 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler ile 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerinde kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin listeleri açıkladı.
Buna göre, Vergi Usul Kanunu kapsamında kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar açıklanıyor. İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan vergi ve cezalar ile 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım itibarıyla ödenmemiş ve tutarı 5 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar iki ayrı listeyle duyuruldu.
Borçlular listesine göre, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan kişi ve kuruluş sayısı 56 bin 86'yı buldu. Bu mükelleflerin 12 bin 311'i gerçek, 43 bin 775'i ise tüzel kişi oldu. Mükelleflerin 10 bin 926'sı faal mükellef olurken, bunlar toplam mükellef sayısının yüzde 19,5'ini oluşturdu. Terk mükellef sayısı da 45 bin 160 olarak kayıtlara geçti.
Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 1 trilyon 507 milyar lira olarak açıklandı. Faal mükelleflerin borç tutarı 263 milyar lira olurken, borç içindeki oranı yüzde 17,4 olarak belirlendi. Terk mükelleflerin borç tutarının da 1 trilyon 245 milyar lira olduğu tespit edildi.
CAN HOLDİNG MARKASI LİSTENİN ÜST SIRALARINDA
Borçlular listesinin ilk sırasında 7 milyar 737 milyon 922 bin lirayla Uray Vergi Dairesine kayıtlı Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ yer aldı. Bu şirketi, 4 milyar 20 milyon 695 bin lirayla Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama ve Dağıtım AŞ ve 3 milyar 191 milyon 253 bin lirayla Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ takip etti.
KESİNLEŞEN TARHİYATLAR LİSTESİ
GİB sitesinde, kesinleşen tarhiyatlar listesi de açıklandı. Bu listede 3 bin 840 mükellef yer alırken, bunların 720'si gerçek, 3 bin 120'si tüzel kişi oldu. Bu mükelleflerin 575'i faal olurken, bunlar mükellef sayısının yüzde 15'ini oluşturdu. Terk mükellef sayısı da 3 bin 265 olarak kayıtlara geçti.
Bu mükelleflerin kesinleşen vergi ve cezalarının toplamının 106,5 milyar lira olduğu tespit edildi. Bu tutarın 13,5 milyar lirasının faal mükelleflere, bakiye 93 milyar lirası ise terk mükelleflere ait olduğu kaydedildi.
Listede, İlyasbey Vergi Dairesine kayıtlı Yüceler Orman Ürünleri Mobilya Yapı Malzemeleri Otomotiv Lojistik Ticaret Limited Şirketi 13 milyar 411 milyon 637 bin lirayla ilk sırada yer aldı. Bu şirketi 1 milyar 565 milyon 221 bin lirayla Ms Dem Metal ve Demir Çelik Ürünleri Taahhüt Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve 1 milyar 423 milyon 380 bin lirayla Yurtpet Akar Yakıt LPG Dağıtım Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti izledi.
Vadesi geldiği halde ödenmemiş ve 5 milyon lirayı aşan borçlu mükellefler listesi şöyle:
Sıra no Vergi dairesi Unvan Borç miktarı (TL)
1-Uray-Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ- 7.737.922.338,5
2-Halkalı Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama ve Dağıtım AŞ -4.020.694.538,11
3 -Gazikent Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ-3.191.252.816,06
4-Marmara Kurumlar-Tokal İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-3.048.606.872,21
5-Anadolu Kurumlar-Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti.-2.938.688.645,7
6-Başkent-Medical Broker Sağlık ve Yazılım AŞ -2.917.284.843,66
7-Uluçınar-Enkad İnşaat Metal ve Yapı Endüstri Mamül San. Tic. Ltd. Şti.- 2.869.095.868,84
8-Anadolu Kurumlar-Bospet Petrol Ürünleri Ticaret AŞ -2.714.948.604,86
9-Beylikdüzü- Murat Yavuz 1 İnşaat Malzemeleri Hafriyat Metal Kimya Madencilik Ltd. Şti. -2.657.303.020,38
10-Alemdağ- K Kervan Yapı Orman Ürünleri Peyzaj ve Demir Çelik AŞ-2.655.948.111,14
Kesinleşen ve miktarı 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin liste ise şöyle:
Sıra no Vergi dairesi Unvan/Ad-Soyad Borç miktarı (TL)
1-İlyasbey -Yüceler Orman Ürünleri Mobilya Yapı Malzemeleri Otomotiv Lojistik Ticaret Ltd. Şti.- 13.411.637.055,40
2-Ulus-Ms Dem Metal ve Demir Çelik Ürünleri Taahhüt Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.- 1.565.220.525,46
3-Çamlıca İhtisas -Yurtpet Akar Yakıt LPG Dağıtım Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti -1.423.380.003
4-Kocasinan-Ahmet Cenap Tekeş-913.623.871,30
5-Tire- Amber Tobacco Tütün Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ.-902.223.974,02
6-Üsküdar-Ases Gayrimenkul Turizm Ticaret AŞ -873.464.857,42
7-Kızılbey-Ahsenler Grup Makina Metal İnşaat Elektrik Peyzaj Mobilya Orman Ürünleri İş Makinalar-837.322.867,76
8-Beylikdüzü-Runmed 2 İnşaat Demir Çelik Hırdavat ve Plastik Ticaret Ltd Şti -727.653.301,18
9-Topçumeydanı-Mirboğa Tarım Temizlik ve Medikal Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd Şti-672.778.818,19
10-Seyhan-Kümra İnşaat Malzemeleri Oto Yedek Parça Kimyevi Madde Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd Şti- 668.150.664,56
