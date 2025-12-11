Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı! 150 baz puan indirim

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı (AA)



Duyuruda, "Kasım ayında tüketici enflasyonu, gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir." ifadesine yer verildi.

Son çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret ettiği belirtilen duyuruda, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği aktarıldı.

Duyuruda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği bildirilerek, "Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denildi.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğine vurgu yapılan duyuruda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceği kaydedildi.

Duyuruda, Kurulun, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceği vurgulandı.

Kurulun, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağı aktarılan duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Ekonomist Cüneyt Paksoy, faiz kararının detaylarını ve ekonomiye yansımalarını A Haber canlı yayınında analiz etti.

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Merkez Bankası'nın karar metninde yer alan gerekçeleri okuyarak, indirimin arkasındaki temel faktörün enflasyon beklentilerindeki iyileşme olduğunu vurguladı.

Doğaner, "Kurul, politika faizinin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5'tan yüzde 38'e indirilmesine karar vermiştir. Gerekçe olarak enflasyonun ana eğilimindeki gerileme, üçüncü çeyrekteki büyüme verileri ve talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürmesi gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

Doğaner ayrıca, Merkez Bankası'nın "sıkı para politikası duruşunun, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürüleceği" mesajına dikkat çekti.

"TEMKİNLİ VE İYİMSERLİĞE ALAN AÇAN BİR HAMLE"

Ekonomist Cüneyt Paksoy ise 150 baz puanlık indirimin piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu ve Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu koruduğunu belirtti.

Paksoy, "150 baz puanla giderek aslında hem temkinli hem de iyimserliğe bir miktar alan açan bir bakış açısı sergilendi. Metinde çok ekstrem bir değişiklik yok ama likidite koşulları ve kredi koşullarının rahatlatılmasına yönelik mesajlar önemli" dedi.

"2026'DA YABANCI SERMAYE GİRİŞİ ARTACAK"

Paksoy, 2026 yılına dair beklentilerini de paylaşarak, Türkiye'nin ekonomik hikayesiyle yabancı sermaye girişinin artacağını öngördü.

Cüneyt Paksoy, "2026 yılı için Türkiye'ye biraz daha fazla yabancı sermayenin gelmesi mümkün olacak. Bu rezervleri artırırken, Merkez Bankası alım ihaleleriyle döviz stabilizasyonunu sağlayacak. Piyasada biraz daha fazla TL bırakıp, kredi koşullarını rahatlatarak üretici ve sanayici lehine pozitif bir ortam yaratacak" değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Enflasyonla mücadele sürecine de değinen Paksoy, "Özellikle ocak ayından itibaren baz etkisi işleyecek. Geçen sene 5'in üzerinde bir enflasyon vardı, kademe kademe düşüşle birlikte nisan-mayıs aylarında yüzde 25-26'lara inecek bir enflasyon görünümü, Merkez Bankası'nın manevra alanını daha da netleştirecek" diye konuştu.