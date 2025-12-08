Türkiye Azil Sistemi devrede! Tapuda sahteciliğe karşı yeni önlem
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, konut ya da arsasını satması için bir başkasına vekalet veren vatandaşları korumaya yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Özellikle akrabalar arasında yaşanan anlaşmazlıklar ile emlakçılara verilen satış vekaletlerinin doğurduğu sorunları önlemeyi amaçlayan düzenlemeyle, vekaletname iptal işlemleri artık WebTapu üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilecek.
Çalışmanın gerekçesinde vekalet veren tarafından vekilin azledildiğinin bildirilmesinin yeterli olduğu, karşı tarafın bu hususta bir onay vermesine ihtiyaç bulunmadığına dikkat çekildi. Bu sebeple vekalet veren tarafından yapılan azlin tapu müdürlüklerine ya da webtapuya bildirilmesinin vekalet iptali için yeterli olduğu ifade edildi.
Vekalet sözleşmesini tek taraflı olarak sona erdiren azlin, bozucu yenilik doğuran bir hak olması sebebiyle karşı tarafın beyan ve işlemine gerek kalmaksızın neticeleri ortaya çıkacağından vekalet verenin vekili azletmesi işleminden geri dönülmesinin mümkün bulunmadığı, bu sebeple aynı kişinin tekrardan vekil tayin edilmek istenmesi durumunda yeniden bir vekaletname verilmesi gerektiği kaydedildi.
TÜRKİYE AZİL SİSTEMİ DEVREDE
Aziller sicilinde düzeni sağlamak amacıyla Türkiye Azil Sistemi'nin uygulamaya alındığı hatırlatılırken, bu sistemle webtapu veya herhangi bir tapu müdürlüğünden aziller siciline işlenen azillerin tüm tapu müdürlükleri tarafından görülmesi ve sorgulanması sağlandığı vurgulandı.
Vekilin azledilmesinin herhangi bir şarta ve şekle bağlanmamakla birlikte kimlik tespitinin doğru yapılabilmesini sağlamak, sahtecilik girişimlerinin ve olası hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 1 Ocak 2023 tarihinden önce verilen vekaletnamelerin tapu müdürlüklerine başvurarak, bu tarihten sonraki vekaletnamalerin ise müdürlüklerin yanı sıra webtapu üzerinden de iptal edilebileceği ifade edildi.
VEKALETİN ART NİYETLİ KULLANIMINA SON
Özellikle akrabalar arasında düzenlenmiş vekaletnameler kişiler arasında çıkan çeşitli kavgalar nedeniyle karşı tarafın art niyetli olması halinde evini satarak parayı kendisine almasına imkan verebiliyordu.
Başka bir örnekte ise kişiler taşınmazın satışı için emlakçıya yetki verirken sadece satılmak istenen taşınmaz için değil genel bir vekaletname düzenleterek diğer taşınmazlarının satışına da izin vermiş olabiliyordu.
Şimdi vatandaşlar e-Devlet'ten vekaletname kontrolü yaptıktan sonra webtapu sistemine girerek kişiyi azledebilecek.
E-DEVLET'TEN KONTROL SAĞLANABİLİYOR
Vatandaşlar e-Devlet'te yer alan Türkiye Noterler Birliği'ne ait "Kişi Vekaletnameleri Sorgula" bölümünden adlarına güncel bir vekaletname olup olmadığını görebiliyor. Sistem vekaletin süreli ya da süresiz olduğu, kim için düzenlendiği, verilme nedeni gibi bilgileri içeriyor.
