Türkiye Azil Sistemi devrede! Tapuda sahteciliğe karşı yeni önlem

Tapu örneği (AA)

TÜRKİYE AZİL SİSTEMİ DEVREDE



Aziller sicilinde düzeni sağlamak amacıyla Türkiye Azil Sistemi'nin uygulamaya alındığı hatırlatılırken, bu sistemle webtapu veya herhangi bir tapu müdürlüğünden aziller siciline işlenen azillerin tüm tapu müdürlükleri tarafından görülmesi ve sorgulanması sağlandığı vurgulandı.

Vekilin azledilmesinin herhangi bir şarta ve şekle bağlanmamakla birlikte kimlik tespitinin doğru yapılabilmesini sağlamak, sahtecilik girişimlerinin ve olası hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 1 Ocak 2023 tarihinden önce verilen vekaletnamelerin tapu müdürlüklerine başvurarak, bu tarihten sonraki vekaletnamalerin ise müdürlüklerin yanı sıra webtapu üzerinden de iptal edilebileceği ifade edildi.