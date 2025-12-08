Cevdet Yılmaz’dan bütçe mesajı: Emeği koruyan yaklaşımla hazırlandı

"2026 ZİRVELER YILI OLACAK"

Dış politikada milli hak ve menfaatlerimizi merkeze almaya, Türkiye'nin küresel etkinliğini daha da artırmaya devam edeceğiz. Türk Devletleri Zirvesinden Antalya Diplomasi Forumu'na 2026 yılı ülkemizde zirveler yılı olacaktır.

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifimizi yüce Meclis'imizin takdirine arz ediyoruz. Dünya tarihi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Her alan köklü bir değişim süreci yaşıyor. Dünya ekonomisinin ağırlık merkezi hızla değişiyor. G7 ülkelerinin küresel ekonomideki ağırlığı belirgin şekilde düşerken gelişmekte olan ülkelerin payı artmaktadır. Büyük güç kayması jeopolitik alanda da yeni bir gerilim hattı oluşturmaktadır.

Güçlü liderlik ve istikrarlı yönetim yapımız Türkiye Cumhuriyet olarak küresel dönüşümü doğru bir şekilde okuduğumuzu göstermektedir. Dünyanın yeni şartlarında 2026 yılı bütçemiz güven ve istikrarı pekiştiren, ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıran, temel politika araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

"FİNANSMAN KOŞULLARININ DAHA DESTEKLEYİCİ BOYUTLARA ULAŞMASI BEKLİYORUZ"

2025 yılında küresel iktisadi faaliyetin seyrinde yüksek faiz ortamı, zayıf yatırım iştahı, artan politika belirsizlikleri sınırlayıcı etki yapmıştır. Küresel enflasyon görünümüne baktığımızda 2023 yılında baz etkisiyle küresel enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedilmiştir. 2024 yılında iş gücü piyasalarındaki sıkılık, ücret artışlarının hizmet maaliyetlerini yukarı çekmesi küresel enflasyonu katı tutmuş, enflasyon hedeflenen düzeylerin üzerinde kalarak yüzde 5.8 olarak gerçekleşmiştir. IMF tahminine göre 2025'te küresel enflasyonun yüzde 4.2'ye, 2026 yılında ise yüzde 3.7'ye gerilemesi beklenmektedir. 2026 yılına ilişkin küresel görünüme dair belirsizlikler devam etmekle birlikte ticaret ortaklarımızda daha güçlü büyümenin öne çıkması, artan enflasyonist baskılayarak rağmen para politikalarında normalleşme adımlarıyla finansman koşullarının daha destekleyici boyutlara ulaşması beklenmektedir.

2026 yılında dış koşulların bir önceki yıla göre daha destekleyici görünüm sergileyeceğini, dezenflasyon sürecimize ve yatırım istihdam üretim ve ihracat hedeflerimize nispi olarak daha fazla katkı sağlayacağını değerlendirmekteyiz.